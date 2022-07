L’album “Renaissance” de Beyoncé fuit deux jours plus tôt : rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’album “Renaissance” de Beyoncé a apparemment fait une sortie anticipée.

Le septième album studio de l’artiste semble avoir été divulgué sur les réseaux sociaux mercredi, deux jours avant la sortie du plateau, selon Variety. Les médias sociaux sont entrés dans une frénésie avec des fans partageant des sentiments mitigés à propos de la prétendue fuite.

De nombreux fans recherchent maintenant un moyen de diffuser l’album très attendu, tandis que d’autres sont exhortant les gens à attendre jusqu’à ce que Beyoncé sorte l’album elle-même vendredi.

Un représentant de Beyoncé et de sa maison de disques n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

L’interprète de “Break My Soul”, 40 ans, a publié la liste officielle des titres sur Instagram la semaine dernière. Les titres des chansons incluent “America Has a Problem”, “Church Girl”, “Alien Superstar”, “Cuff It”, “Thique” et “All Up in Your Mind”.

Construisant l’anticipation jusqu’à la sortie de l’album, Beyoncé a publié la pochette de “Renaissance” plus tôt ce mois-ci. L’œuvre représente la mère de trois enfants assise sur la silhouette d’un cheval.

La légende accompagnant le pochette lire“La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un endroit sûr, un un endroit sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté.”

L’actrice du “Roi Lion” a poursuivi : “Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère qu’elle vous inspirera à lâcher prise. Ha ! Et à vous sentir aussi unique, forte et sexy que vous sommes.”

Le mois dernier, Beyoncé a sorti un single de l’album intitulé “Break My Soul”. Selon Variety, le dernier album de la chanteuse contiendra des morceaux de style dance et country.

Plus récemment, Beyoncé a participé au remix “Savage” de Megan Thee Stallion, ainsi qu’à l’ouverture des Oscars 2022 en mars.

Beyoncé a aidé à produire la bande originale de “The Lion King: The Gift” pour le remake de “Lion King”, qui est sorti en 2019. La chanteuse a également remporté son 28e Grammy Award en 2021 pour l’une des chansons en vedette, “Black Parade”.

Le dernier album studio solo complet de Beyoncé était “Lemonade”, sorti en 2016. Avant cela, elle avait sorti “Beyoncé” en 2013, “4” en 2011 et “I Am… Sasha Fierce” en 2008.

Les ventes d’albums de Beyoncé en tant qu’artiste solo ont dépassé les 18 millions aux États-Unis, avec plus de 60 millions de pistes numériques vendues, selon Luminate.

Haley Chi-Sing de Fox News a contribué à ce rapport.