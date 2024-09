L’album qui définit la carrière de Green Day remporte un honneur extrêmement rare

NEW YORK, NEW YORK – 17 JANVIER : Tré Cool, Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt de Green Day en visite … [+] « The Howard Stern Show » de SiriusXM au studio SiriusXM le 17 janvier 2024 à New York. Dookie de Green Day a été certifié double diamant par la RIAA, ce qui signifie que le titre a désormais vendu au moins 20 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. (Photo de Cindy Ord/Getty Images pour SiriusXM) Getty Images pour SiriusXM

Avant qu’ils sortent leur album CrotteGreen Day avait déjà une certaine popularité sur la scène punk. Les rockers ont sorti plusieurs albums qui n’ont pas eu de succès majeur dans les charts, mais qui les ont aidés à développer leur son et à trouver des fans pour leur énergie décalée. En 1994, ils sont passés du statut de talents émergents à celui de superstars mondiales grâce à un seul album, et les fans continuent de consommer cet album en grand nombre à ce jour.

Crotte est devenu l’un des rares albums à avoir remporté l’une des plus grandes et plus prestigieuses distinctions de l’industrie musicale – à deux reprises. L’album phare de Green Day a été certifié double diamant par la RIAA (Recording Industry Association of America).

Aux États-Unis, les chansons et les albums obtiennent le statut de diamant une fois qu’ils ont atteint 10 millions d’unités équivalentes, entre les ventes pures et l’activité de streaming. Même si de plus en plus de titres reçoivent des plaques de diamant de l’organisation ces jours-ci, il reste impressionnant qu’un titre remporte la victoire. Le même projet parvenant à le faire plus d’une fois est incroyablement rare.

Crotte a désormais officiellement écoulé au moins 20 millions d’exemplaires, puisqu’il s’agit d’un smash certifié double diamant. Il atteint ce statut un quart de siècle après avoir été considéré pour la première fois comme une victoire de diamant en 1999.

Green Day est désormais l’un des 13 albums qui ont été vendus à au moins 20 millions d’exemplaires, selon la RIAA. Crotte est à égalité avec Shania Twain Viens ici comme les seuls titres à rester à ce chiffre, même si tous deux vont sûrement grimper à nouveau avec le temps.

L’album le plus certifié de l’histoire des États-Unis reste celui des Eagles Leurs plus grands succès 1971-1975. Cette compilation a été vendue à 38 millions d’exemplaires. Michael Jackson Thriller arrive en deuxième position, avec 34 millions d’unités vendues au cours de ses décennies de disponibilité.

La liste des artistes ayant obtenu au moins un album certifié double diamant en Amérique comprend des noms comme AC/DC, les Beatles, Led Zeppelin et Pink Floyd, entre autres. Seuls les Eagles l’ont fait plus d’une fois, car leur Hôtel Californie L’album complet a été écoulé à 26 millions d’exemplaires, soit encore plus de 10 millions de moins que son album le plus populaire.

Le prochain album le plus certifié de Green Day est Idiot américainqui sera probablement aussi un jour classé disque de diamant. Ce projet, qui a contribué à revitaliser leur carrière il y a 20 ans, a jusqu’à présent été certifié six fois disque de platine, ayant écoulé six millions d’exemplaires.