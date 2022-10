L’album “Midnights” de Taylor Swift rafle les 10 premières places du Billboard Hot 100

Le dernier album de Taylor Swift, Midnights, a battu un autre record à peine 10 jours après sa sortie, a annoncé lundi Billboard. Les 10 premières places du Billboard Hot 100 sont des chansons du nouvel album de Swift, ce qui la rend le premier artiste de l’histoire pour terminer cet exploit.

Swift a tweeté qu’elle était “en pagaille” à propos de la nouvelle.

Drake détenait auparavant le record de la plupart des premières places, en remportant neuf d’entre eux pendant une semaine en septembre 2021 lorsqu’il a sorti son album Certified Lover Boy. Jusqu’à présent, les Beatles et Drake étaient également à égalité avec le record de détenir les cinq premières places pendant une semaine en 1964 et 2021, respectivement.

Au total, Swift a maintenant eu 40 des 10 meilleures chansons sur Billboard, battant le record de Madonna de 38 et se classant deuxième derrière Drake à 59.

Les 100 meilleures chansons de Billboard sont extraites à l’aide des données de fournisseurs de streamingdiffusion radio et ventes.

Voici le top 10 actuel du Billboard :

Anti-Hero : 59,7 millions de streams / 32 millions de diffusions radio / 13 500 copies vendues Lavender Haze : 41,4 millions / 2,4 millions / 2 800 Marron : 37,6 millions / 471 000 / 2 900 Neige sur la plage feat. Lana Del Rey : 37,2 millions / 615 000 / 2 600 Pluie de minuit : 36,9 millions / 449 000 / 2 200 Paré de bijoux : 35,5 millions / 1,6 million / 16 100 Question… ? : 31 millions / 425 000 / 21 400 Tu es tout seul, gamin : 34,1 millions / 498 000 / 1 500 Karma : 33 millions / 1,9 million / 3 400 Vigilant Shit : 32,2 millions / 424 000 / 6 400

Plus sur Spotifyl’album Midnights de Swift a également battu le record de album le plus écouté en une seule journéealors que sur Apple Musique c’était le le plus grand album pop de tous les temps par les flux du premier jour.

