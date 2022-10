L’album le plus vendu de Michael Jackson fera l’objet d’un nouveau documentaire sans titre

Un documentaire non officiel sur l’album le plus vendu de tous les temps de Michael Jackson, Thriller, est en cours de développement par la succession de la légende de la pop et Sony Music Entertainment.



Selon Deadline, le documentaire sans titre est réalisé par Nelson George, célèbre historien de la musique, journaliste et réalisateur de documentaires. Plus de 34 millions d’exemplaires de Jackson’s Thriller ont été vendus rien qu’aux États-Unis et environ 100 millions d’exemplaires dans le monde. L’album, sorti il ​​y a près de 40 ans, a remporté huit Grammy Awards et a produit sept des 10 meilleurs singles.



Selon un communiqué sur le documentaire, il “ramene les fans dans le temps jusqu’à la réalisation de l’album record et la sortie de courts métrages révolutionnaires qui ont redéfini le format des vidéoclips et captivé le public dans le monde entier”.



Le prochain documentaire de George montrera “des séquences inédites et des interviews franches”, relatant “le moment de la carrière de Jackson qui a propulsé le chanteur dans la méga-célèbre et créé un phénomène de culture pop qui est tissé à travers la culture et continue d’influencer les mondes de la musique, de la télévision, de la danse, de la mode et plus encore à ce jour.”

Jackson’s Thriller comprenait les morceaux Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin Something, la chanson titre Human Nature et un duo avec Paul McCartney The Girl Is Mine, entre autres.

L’annonce de ce nouveau documentaire a mis en évidence la nature révolutionnaire de l’album de Jackson, qui a été n ° 1 pendant 37 semaines non consécutives sur le Billboard 200, et de ses singles.



C’est le troisième film de non-fiction à se concentrer sur un album de Michael Jackson. Les deux précédents, Bad 25 et Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall, ont été réalisés par Spike Lee. (Avec les entrées de l’ANI)