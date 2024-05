Mona semblait être la personne idéale pour un collectif NFT cherchant à « soutenir la vision de RZA » pour l’album, a déclaré le collectif appelé PleasrDAO dans une déclaration au Guardian.

Le groupe semble teaser la nouvelle depuis des jours. UN vidéo sur les émissions sur les réseaux sociaux une pancarte dessinée à la main qui dit « Aimez-vous le Wu-Tang ? » à bord du Staten Island Ferry et dans d’autres endroits de la ville de New York pendant que les passants écoutent des extraits de l’album. Le titre de l’album est un clin d’œil à « Shaolin ». comment le groupe fait référence à sa ville natale, Staten Island et un sujet régulier des paroles du Wu-Tang Clan, un groupe de neuf membres fondé à New York au début des années 1990 et connu pour des tubes comme « CREAM » et « Protect Ya Neck ».

En tant que propriétaires de l’album, S’il vous plaîtDAO peut écouter les 31 titres sur ses deux CD, accompagnés d’un livre parchemin relié en cuir, selon l’accord 2021. Mais les restrictions initiales imposées par RZA et Cilvaringz à M. Shkreli faisaient partie de la vente à PleasrDAO, notamment le fait que l’album ne puisse être rendu public sous quelque forme que ce soit avant 2103 (88 ans après sa vente initiale en 2015).

Cependant, au moment de l’achat, PleasrDAO a déclaré qu’elle avait l’ambition de rendre l’album plus accessible au public à travers des soirées d’écoute et des expositions de style galerie. Il n’était pas immédiatement clair quelle preuve PleasrDAO avait montré au musée que le collectif et le musée avaient le droit légal de le jouer.

RZA, PleasrDAO et le musée Mona n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« Ce n’est pas un album que l’on écoute ou entendez simplement, mais plutôt quelque chose que l’on vit. » RZA a écrit lors de la sortie de l’album. « Certaines chansons sont longues et ressemblent à des voyages, d’autres sont courtes comme une montée d’adrénaline. Sur le plan sonore, c’est cette merde graveleuse, brute, mélodique, étrange et sombre dont les fans sont tombés amoureux. D’où le titre, car autrefois à Shaolin, ça sonnait comme ça.