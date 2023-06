L’album de vacances de Madhuri Dixit et du Dr Shriram Nene est un couple d’objectifs

Madhuri Dixit et le Dr Shriram Nene se sont mariés en 1999. (Crédits : Instagram)

Madhuri Dixit a choqué ses fans il y a 23 ans lorsqu’elle s’est mariée avec le Dr Shriram Nene basé aux États-Unis et a quitté le pays. Même après plus de deux décennies de mariage, ils continuent de bombarder les objectifs du couple. Récemment, ils ont ravi leurs followers en partageant des aperçus de leurs dernières vacances sur les réseaux sociaux. Le Dr Shriram Nene est allé sur Instagram et a offert à tout le monde une série de photos romantiques de leur escapade.

Les images montrent l’actrice toujours aussi belle dans une robe blanche, avec une ceinture marron et des lunettes de soleil. Son mari a opté pour un look simple mais classique, vêtu d’un t-shirt noir et d’un jean bleu.

La légende accompagnant le message disait: « Toujours aimer l’ambiance de l’autre. »

Sur la première photo, le couple est vu sur un yacht, Madhuri prenant la pose pour la prise de vue parfaite tandis que son mari assume le rôle du caméraman. Sur la deuxième photo, Madhuri tente de cliquer sur la photo de son mari.

Les fans deviennent gaga sur les photos de couple

Les utilisateurs des médias sociaux se sont déchaînés d’enthousiasme et ont rempli la section des commentaires de remarques enthousiastes.

Un utilisateur s’est exclamé: « C’est la meilleure image sur Internet aujourd’hui. »

Un autre utilisateur est intervenu en disant que les deux avaient fière allure.

Un troisième utilisateur a remercié le couple d’avoir publié la photo « la plus douce et la plus précieuse », et a ajouté que cela rendait leur « journée plus belle ».

Un autre commentaire a parfaitement capturé le sentiment, en disant: « Quand vous prenez des photos comme celle-ci. C’est un sentiment génial. »

L’histoire de Madhuri Dixit et du Dr Shriram Nene

Madhuri Dixit et le Dr Shriram Nene se sont mariés en 1999. Après son mariage, l’actrice a déménagé aux États-Unis et a fini par y vivre pendant plus d’une décennie. Ils ont accueilli leur premier enfant, leur fils Arin, en 2003. Après cela, leur deuxième enfant, Ryan, est né en 2005.

Rafraîchissant votre mémoire, en 2007, Madhuri Dixit a fait son retour sur les écrans argentés après cinq ans avec le drame de danse d’Anil Mehta, Aaja Nachle. Depuis, elle a participé à de nombreux autres projets, notamment des films et des séries Web.