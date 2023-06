L’album de plage de Malibu de Nia Sharma met le feu à Internet

Nia Sharma en tenue de plage blanche. (Crédits : Instagram)

Nia Sharma se distingue comme l’une des actrices de premier plan de l’industrie de la télévision indienne. Parallèlement à ses réalisations professionnelles, Nia est également extrêmement active sur les réseaux sociaux. Elle maintient une présence en ligne active, partageant des mises à jour fascinantes de sa vie personnelle et professionnelle. Elle garde également les passionnés de mode sur leurs gardes avec ses choix vestimentaires audacieux. Qu’il s’agisse d’un avatar desi ou d’un ensemble occidental, Nia peut faire tourner les têtes dans toutes les tenues avec son facteur de punch. Récemment, Nia Sharma a enflammé Internet avec ses photos captivantes de ses vacances en Californie.

Nia Sharma fait monter la température en maillot de bain blanc

Dans sa dernière publication sur Instagram, Nia Sharma a partagé des photos torrides d’elle-même sur la plage pittoresque de Malibu, en Californie, vêtue d’un superbe monokini blanc. Portant une paire de lunettes de soleil noires avec ses cheveux mouillés ramenés en arrière, elle dégageait une aura qui faisait monter les températures en ligne.

Partageant ses photos, Nia Sharma a sous-titré le post, « Comme l’ail brûlé rôti… #martinisandsunnies #malibucalifornia. »













Cependant, ce n’est pas la première fois qu’elle prend d’assaut Internet avec ses photos de vacances. Nia gagne souvent les cœurs avec ses publications de vacances sur les réseaux sociaux.

Les internautes réagissent au message de Nia Sharma

Dès que le message a été publié, les fans ont réagi aux photographies de Nia Sharma. Tandis que certains écrivaient qu’elle avait l’air magnifique et ajoutaient, « tomber un peu plus amoureux de toi », d’autres ont commenté sa « beauté ». Un utilisateur l’a également appelée « ma chérie Nia », tandis que d’autres l’ont qualifiée de « la plus belle femme ».

Les engagements professionnels de Nia Sharma

Nia Sharma est devenue célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée populaire Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Elle a été vue comme Manvi Chaudhary dans la série. Suite à cela, elle a été vue aux côtés de Ravi Dubey dans un autre feuilleton quotidien intitulé Jamai Raja.

Nia Sharma a également participé à des émissions de téléréalité telles que Box Cricket League et Khatron Ke Khiladi 8. Pour les non-initiés, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans l’émission de téléréalité, Jhalak Dikhhla Jaa saison 10. Elle était là avec le chorégraphe Tarun Raj.