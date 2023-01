L’album de fête d’Ahan Shetty comprend Athiya-KL Rahul, Tania Shroff

Alerte photos fraîches du Nouvel An. Courtoisie : Ahan Shetty. L’acteur a partagé une série de photos du moment incroyable qu’il a passé avec sa petite amie Tania Shroff, sa sœur Athiya Shetty, son petit ami joueur de cricket KL Rahul et leurs amis. Les photos hurlent de plaisir à des kilomètres de distance. Ahan n’a pas perdu beaucoup de temps à réfléchir à la légende et a simplement écrit : “Mieux vaut tard que jamais.” En réponse au message, Vedant Mahajan, qui faisait également partie du parti, a écrit “BoysBoy”.

Ahan Shetty a fêté ses 27 ans le mois dernier. Pour marquer la journée, il a laissé tomber une photo super cool de lui-même et a écrit “28/12/22 – 27”. Son père, l’acteur vétéran Suniel Shetty a été parmi les premiers à laisser tomber un cœur rouge en dessous.

Suniel Shetty avait également partagé un message spécial anniversaire pour son “petit garçon”. Avec une photo récemment cliquée du garçon d’anniversaire, le fier père a écrit: «À mon petit garçon hier… mon ami aujourd’hui… ma bénédiction pour toujours… joyeux joyeux anniversaire… fier de l’homme que tu es devenu… j’adore que tu sois mon fils !!!”

Ahan Shetty a fait ses débuts avec Tadap. Le film a également présenté Tara Sutaria dans le rôle principal. Ahan, pour sa performance dans le film, a également remporté le prix du meilleur premier film à l’IIFA. Partageant une photo de la cérémonie de remise des prix au cours de laquelle on le voit debout à côté de son père Suniel Shetty, Ahan a déclaré : « Un moment spécial que je chérirai pour toujours. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de cette aventure.” La publication a été partagée à l’occasion de la fête des pères.

Ahan Shetty a également célébré un an de Tadap avec un aperçu des coulisses des décors du film.

Chez Ahan Shetty Tadapsorti en 2021. Il a été réalisé par Milan Luthria.