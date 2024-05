LOS ANGELES (AP) – Que le débat commence. Qui a les meilleurs albums de musique de tous les temps ?

Apple Music a certainement une idée. Le géant du streaming musical a annoncé mercredi ses 10 plus grands albums de tous les temps avec Lauryn Hill’s L’emblématique « The Miseducation of Lauryn Hill » de 1998 remporte la première place. Le premier album de Hill a surpassé les autres disques classiques de Beyoncé,Les Beatles,Michael Jackson,Prince,Stevie Wonder, Kendrick Lamar,Amy Winehouse,Franck Océan et Nirvana.

« C’est mon prix, mais c’est un récit riche et profond, qui implique tant de personnes, tant de sacrifices, tant de temps et tant d’amour collectif », a déclaré Hill après avoir reçu la nouvelle.

Les 10 meilleurs albums ont culminé avec la première édition d’Apple Music 100 meilleurs albums, qui a commencé la semaine dernière par un compte à rebours de 10 jours. Il n’y a que cinq artistes avec deux albums sur la liste complète, dont The Beatles, Wonder, Prince, Radiohead et Beyoncé.

Le processus a commencé il y a plusieurs mois lorsque l’équipe éditoriale d’Apple Music composée de rédacteurs et d’experts musicaux, dont Zane Lowe (directeur créatif mondial et présentateur principal d’Apple Music 1) et Ebro Darden (responsable éditorial mondial du hip-hop et du R&B), a généré une liste. de candidats des 65 dernières années.

« Cette liste n’est pas un concours de popularité », a déclaré Darden. « Nous avons mis tout le monde au défi de ne pas voter en fonction de vos favoris. Vous êtes invité au panel parce que vous avez des connaissances musicales au-delà de ce que vous écoutez lorsque vous êtes sur la machine elliptique.

Les membres de l’équipe interne d’Apple Music ont soumis leurs listes personnelles d’albums via le microsite de vote de l’entreprise. Les votes étaient pondérés en fonction du placement de l’album : plus le classement était élevé, plus il y avait de votes attribués.

Apple Music a utilisé la même méthodologie de vote pour un groupe sélectionné d’électeurs externes comprenant des artistes, des auteurs-compositeurs, des producteurs et certains médias.

Et maintenant, nous sommes là. Avec les commentaires de Lowe et Darden, voici la liste des 10 meilleurs albums d’Apple Music :

1. Lauryn Hill, « La miseducation de Lauryn Hill » (1998)

DARDEN : On s’appuie vraiment sur ce qu’elle a fait sur cet album. L’écriture de chansons, ce qu’elle a partagé, ce qui se passait dans sa vie, qu’elle a effectivement mis en musique. Le fait qu’elle vient de devenir mère. Toutes les vibrations R&B. Roberta Flack et Donny Hathaway ainsi que « Nothing Even Matters » de D’Angelo. Le commentaire social dans « Doo Wop (That Thing) ». C’est du hip-hop. C’est du R&B. Il y a un élément dancehall. C’est une femme puissante qui est indépendante et qui se dit « Yo, j’ai quelque chose à dire ». Et au fait, le fils dont elle chante sur l’album est le petit-fils de Bob Marley… Cela coche tellement de cases.

2. Michael Jackson, « Thriller » (1982)

FAIBLE : C’est le plus grand album à succès de tous les temps. Je pense que tous ceux à qui j’ai parlé de cette liste supposent automatiquement qu’elle sera n°1. C’est parce que nous avons passé décennie après décennie à la voir essentiellement n°1. Elle est sortie à une époque où la musique était la première place. divertissement dans le monde. Les gens attendaient encore plus ce disque de Michael Jackson que d’aller voir un film. « Thriller » est un disque incroyable. Tout est réglé. Mais cela ne m’a pas dérangé que Lauryn soit arrivée au n°1 et que « Thriller » ait atterri au n°2.

3. Les Beatles, « Abbey Road » (1969)

DARDEN : « Abbey Road » a pris une vie plus moderne dans l’espace des médias sociaux avec TikTok. C’est peut-être pour ça qu’il a atterri si haut. Quand vous chantez chanson pour chanson sur « Abbey Road », je pense que cela représente musicalement un moment heureux pour les Beatles. Cela ressemble beaucoup plus aux Beatles bruts qu’aux Beatles pop.

4. Prince et la Révolution, « Purple Rain » (1984)

DARDEN : J’adore le fait que ce soit un artiste noir qui fasse des disques rock et pop émouvants. J’ai adoré le film. Ce sont des souvenirs phénoménaux. Ce n’est pas mon album préféré de Prince. Je suis plutôt « Sign O’ The Times ». Danse, musique, romance sexuelle. Je suis un grand fan de Prince, donc je suis heureux que cela ait obtenu les votes. Je pense que « Purple Rain » perdure (de manière emblématique).

5. Frank Ocean, « blond » (2016)

FAIBLE : J’avais ça supérieur à cinq. J’adore tout simplement cet album. J’ai l’impression que Frank est comme Prince. Il est comme Michael. Il est comme Lauryn. Il est comme Marvin (Gaye). Il est comme Radiohead. Il est l’un des grands individus aberrants qui a trouvé une place massive dans nos cœurs. Ils ne font pas de la musique pour plaire à un large public, et pourtant, d’une manière ou d’une autre, la musique qu’ils font nous parvient. « Blond » n’a pas atteint certains objectifs de vente comme certains des plus gros albums de cette liste… Mais chaque fois que je le mets, cela m’émeut différemment à chaque fois.

6. Stevie Wonder, « Chansons dans la clé de la vie » (1976)

FAIBLE : Cela commence par un message et se termine par un temps nécessaire pour traiter tout ce qui s’est passé entre les deux. En fin de compte, il vous donne enfin un moment pour prendre tout ce que vous avez écouté et l’absorber. Il a canalisé quelque chose de majeur.

7. Kendrick Lamar, « bon enfant, mAAd city » (2012)

DARDEN : Je suis heureux que cela soit allé si haut. C’était son premier album. Il a écrit un film audio sur son quartier et sur le fait qu’il est un enfant réticent entouré de toute cette toxicité, ce chaos et ce chaos. Il essaie de s’en sortir. Il a créé des opportunités pour lui et ses amis de survivre.

8. Amy Winehouse, « Retour au noir » (2006)

FAIBLE : Il parle du chagrin, du rejet, de l’amour non partagé et de la douleur que vous ressentez lorsque vous ressentez des sentiments pour quelqu’un qui n’a pas les mêmes sentiments en retour. Vous ne savez pas quoi faire de cette émotion. C’est très humain. Si nous vivons tous assez longtemps, nous allons vivre de véritables chagrins dans notre vie. Cet album a pris cette expérience et nous a fait chanter, danser et bouger. C’est l’un des albums sur le chagrin d’amour les plus élégants jamais enregistrés. C’est un acte magique incroyable.

9. Nirvana, « Peu importe » (1991)

FAIBLE : C’était une combinaison de véritable compétence, de bel instinct, de courage total et de vulnérabilité. Il a montré la capacité de composer avec quoi ( Kurt Cobain ) le ressentait et l’habillait d’une manière qui donnait envie aux gens de danser, sauter, chanter et crier. Mais si vous écoutez vraiment, comme l’ont fait des dizaines de millions de personnes, c’est plus profond que cela. Et nous l’avons compris. Cet album a été le début pour moi de pouvoir m’asseoir et avoir une conversation sur l’anxiété et la dépression avec ma mère, mon frère et mes amis. S’il pouvait écrire à ce sujet, pourquoi ne puis-je pas en parler ?

10. Beyoncé, « Limonade » (2016)

DARDEN : C’était la première fois que nous voyions la vie personnelle de Beyoncé. Sa sœur vient de tabasser son mari dans un ascenseur, et tout le monde est occupé maintenant… J’aime « Lemonade » mais ce n’est pas mon album préféré de Beyoncé. « Renaissance » est l’un de mes albums préférés de Beyoncé. Mais si vous avez vécu ce moment « Limonade », c’était une grosse affaire.