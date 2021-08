L’album amélioré ‘Donda’ impressionne lors d’un événement en direct à Atlanta

ATLANTA – Il y a exactement deux semaines, Kanye West a joué son album tant attendu « Donda » devant environ 42 000 fans au stade Mercedes-Benz.

Et puis il n’a littéralement jamais quitté le bâtiment.

Le rappeur superstar – un génie pour ses fidèles, un excentrique pour tout le monde – a créé un repaire de studio dans une poche du lieu caverneux du centre-ville d’Atlanta où il a dormi dans une chambre spartiate de fortune, a mangé des repas d’un chef privé, a peiné sur » Donda », a diffusé en direct des éléments de sa vie temporaire (?) Et a accueilli des invités, dont Chance the Rapper.

Jeudi soir, West est sorti de son cocon de stade pour une autre présentation d’album en direct devant une foule légèrement plus petite d’environ 35 000 personnes.

Comme pour son événement du 22 juillet – au cours duquel « Donda » a joué dans le stade tandis que West se promenait dans le stade – West est arrivé à son propre rythme, à 22h25 (les billets étaient pour 21h).

Vêtu de noir avec le mot DONDA sur le dos, West se tenait au milieu d’un cercle de lumières sur une configuration imitant sa chambre de fortune (lit, bougie, chaussures) comme la chanson mettant en vedette un discours de sa défunte mère bien-aimée Donda West – décédée en 2007 et pour qui l’album est nommé – joué. Une chanson amusante, « Vous avez amené l’église dans des stades construits uniquement pour le football », était peut-être un clin d’œil à son environnement.

Il était immédiatement évident que l’album réaménagé sonnait plus cohérent, avec plus de rythmes et de mélodies et des chansons telles que « New Again » et la fonctionnalité Roddy Ricch « Pure Souls » sonnant texturé et lyriquement épanouissant.

Des photos d’invités de Jay Electronica, Kid Cudi, Jadakiss et Griselda sont également apparues au cours de la présentation de près de 90 minutes. Mais l’apparition de Jay-Z sur « Jail » bourdonnant de guitares et de percussions et la voix crémeuse de The Weeknd amortissant « Hurricane » ont sonné comme des moments forts pour les fans, qui ont crié de joie à la reconnaissance des deux.

(Alerte trivia : il s’agissait du premier événement musical au stade Mercedes-Benz à se dérouler sous un toit ouvert – un appel lancé par les responsables du stade en raison de la flambée de COVID-19.)

West n’a toujours jamais parlé, mais a au moins intensifié l’élément de production, ce qui, certes, n’était pas une tâche difficile.

Alors qu’une chanson avec l’intonation «restez dehors… allons bien» et que le panneau vidéo du halo dans le stade clignotait d’images de nuages ​​menaçants, West se laissa tomber au sol pour faire des pompes tandis que des dizaines de membres de la chorale sortirent des couloirs et autour de la scène.

Pendant le clip-clop accrocheur de « Junya » (avec Playboi Carti, qui est également apparu sur « Off the Grid »), des centaines de membres de la chorale supplémentaires, vêtus de noir de la tête aux pieds, ont marché dans un cercle sans fin autour de la scène. À un moment donné, West a semblé tenir un téléphone et avoir un faux (?) argument alors que la chorale faisait irruption dans une voix céleste. À un autre moment, il s’est jeté une veste noire sur lui-même et a couru autour de la scène avant de tomber au sol, où il est resté plusieurs minutes dans la première partie du « Remote » à combustion lente.

Sa lamentation sur son divorce imminent, « Losing My Family », était accompagnée de plus de membres de la chorale rampant sur la scène alors que les mots de sa mère – « quoi qu’il arrive, vous n’abandonnez jamais votre famille » – scandaient en arrière-plan et West restait immobile sur le lit.

Comme pour le premier tour de « Donda », l’ex-épouse de West, Kim Kardashian West, était sur place, avec les enfants du couple, pour manifester leur soutien.

La présence de Donda West s’est sentie plus forte sur cette version de l’album, alors qu’elle apparaissait également dans « Jesus Lord » (« Et si je parle à Christ, pourrais-je ramener ma mère à la vie? », réfléchit Kanye); les connotations spirituelles étaient également notables pendant le grondement «Je sais que Dieu a soufflé là-dessus», accompagné de lumières rouges pulsantes.

Pour clore son événement, West s’est envolé vers le ciel sur des câbles, suspendu mollement dans les airs alors qu’un orgue gonflait pour « No Child Left Behind » avec la déclaration de clôture, « Il a fait des miracles sur moi. »

Bien qu’il soit évident que le travail supplémentaire de West a abouti à un album remarquablement impressionnant, les fans ne savent toujours pas quand « Donda » sortira officiellement, car amener West à s’engager sur une date de sortie, c’est comme essayer de prendre l’air. Mais quand il arrivera, cette fois, cela vaudra la peine d’attendre.