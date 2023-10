Crédit d’image : Crash/Shutterstock/Matt Baron/Shutterstock

Taylor Swift33 ans, est connue pour publier de la musique sur ses relations amoureuses – et ses fans inconditionnels le croient 1989 ne fait pas exception. Taylor a sorti son album pop bien-aimé en 2014, suite à sa brève relation avec Harry Styles29. Les « Swifties » pensent que les chansons de 1989 sont codés avec des références à Harry. Le 26 octobre, Taylor sort 1989 : la version de Taylor et il y a déjà des spéculations selon lesquelles Harry apparaîtra sur le réenregistrement de l’album dont la rumeur parle depuis longtemps de lui. Doigts croisés!

Alors, le cinquième album de Taylor vraiment à propos d’Harry ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’inspiration derrière 1989.

est l’album de Taylor Swift 1989 À propos de Harry Styles ?

Comme toujours, Taylor ne confirme pas de qui parlent ses chansons. Cependant, de nombreux indices suggèrent qu’Harry est sa principale muse pour le film. 1989 album. Les deux datent de 2012 jusqu’au tout début de 2013. 1989 est sorti le 27 octobre 2014, ce qui renforce la spéculation des fans selon laquelle Taylor a écrit toutes ses chansons de l’album pop après la rupture. L’une des références les plus évidentes est « Style », qui est un jeu littéral sur le nom de famille de Harry.

D’autres chansons de 1989 qui, selon les rumeurs, concernent Harry, incluent “I Know Places” et “Out Of The Woods”. Les deux morceaux racontent une histoire similaire sur une relation qui semble être vouée à l’échec dès le début. Cependant, les sujets de la chanson sont prêts à lutter contre les critiques pour essayer de la faire fonctionner, même s’ils savent que cela se terminera mal. Cela ressemble certainement à Taylor et Harry, qui ont fait l’objet d’une extrême attention médiatique pendant moins d’un an où ils étaient ensemble. « Out Of The Woods » fait même directement référence au collier « avion en papier » de Harry et aux points de suture qu’il a eus sur le front après un accident de motoneige alors qu’ils étaient ensemble.

Dans une interview en 2014 avec Pierre roulante, Taylor a dit que « I Wish You Should » parle d’un ex qui a acheté une maison près d’elle. Lorsqu’ils sortaient ensemble, Harry a acheté un manoir à Los Angeles, à quelques minutes de Taylor. « Wonderland » inclut également une référence à Harry lorsque Taylor chante « les yeux verts » et « Cheshire », qui est son pays d’origine en Angleterre.

Harry Styles sera-t-il présent 1989 : la version de Taylor?

Nous l’espérons! Taylor n’a révélé aucun des chanteurs en vedette sur 1989 : la version de Taylor Pourtant, il est donc possible que l’implication d’Harry soit révélée le jour de la sortie. Les fans veulent qu’Harry apparaisse sur “Style” (Taylor’s Version)”, ou vraiment sur n’importe laquelle des chansons ou pistes du coffre-fort du réenregistrement. Taylor et Harry sont amis maintenant, donc ce ne serait pas bizarre s’ils collaboraient. Ce n’est pas non plus sans précédent pour Taylor de retrouver un ex pour le travail : elle recrute Taylor Lautner apparaître dans le clip de « I Can See You » de Parlez maintenant : la version de Taylor.

Depuis combien de temps Taylor Swift et Harry Styles sont-ils sortis ensemble ?

Taylor et Harry étaient en couple depuis moins d’un an, de 2012 à 2013. Ils se sont rencontrés aux Kid’s Choice Awards 2012 et pendant qu’ils étaient ensemble, ils sont allés à un rendez-vous à Central Park, ont célébré son 23e anniversaire en Angleterre et sont allés skier à Park City, Utah pour Noël. Ils se sont séparés en janvier 2013 après avoir passé des vacances du Nouvel An dans les Caraïbes. Une source a déclaré PERSONNES que ni Taylor ni Harry ne prenaient leur relation « au sérieux » lorsqu’ils étaient ensemble.

Près d’une décennie après leur séparation, Taylor et Harry se sont réunis aux Grammy Awards 2021 où ils ont eu une rencontre amicale. Ils se sont à nouveau réunis deux ans plus tard aux Grammy Awards 2023.