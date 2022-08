L’Alberta utilise une manne record de ressources pour rembourser 13,4 milliards de dollars de dette

Le gouvernement du Parti conservateur uni de l’Alberta rembourse la dette la plus élevée jamais enregistrée dans l’histoire de la province – 13,4 milliards de dollars – grâce à une augmentation record des revenus tirés des ressources.

Le ministre des Finances, Jason Nixon, a déclaré que le remboursement, tel que prévu dans la mise à jour du premier trimestre de l’Alberta mercredi, montre l’engagement de son gouvernement envers la discipline budgétaire même lorsque le Trésor déborde d’argent du pétrole et du gaz.

Cette discipline consiste notamment à ne pas rétablir les prestations coupées via une suspension de l’indexation il y a trois ans.

“Nous restons concentrés sur l’utilisation judicieuse de l’excédent, au profit des Albertains d’aujourd’hui et de demain”, a déclaré Nixon lors d’une conférence de presse.

« Rembourser la dette et réduire le fardeau de la dette de chaque Albertain et constituer notre fonds d’épargne provincial.

Les revenus provenant de sources non renouvelables comme le pétrole et le gaz naturel devraient atteindre 28,4 milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice 2022-2023, soit 14,6 milliards de dollars de plus que prévu dans le budget de février.

La manne permet à la province de rembourser 13,4 milliards de dollars de dette due cette année sans avoir recours au refinancement. Cette décision réduira la dette prévue de l’Alberta de 93,1 milliards de dollars à 79,8 milliards de dollars d’ici le 31 mars 2023.

Le gouvernement Kenney n’utilise pas l’aubaine pour rétablir les prestations que la province a coupées pour mettre de l’ordre dans les finances de la province.

Le gouvernement a cessé d’indexer les paiements au titre des programmes d’aide au revenu pour les personnes gravement handicapées (AISH) et de prestations aux personnes âgées au taux d’inflation au cours de sa première année de gouvernement.

Nixon a déclaré qu’il n’était pas prévu de reprendre l’indexation car les prestations de l’Alberta sont les plus généreuses du pays. Une personne éligible qui vit dans sa propre maison reçoit 1 685 $ de l’AISH chaque mois.

Le gouvernement recommencera à ajuster les taux d’imposition sur le revenu des particuliers en fonction du taux d’inflation. La mesure est rétroactive au 1er janvier 2022. Le montant de base de l’impôt personnel passe à 19 814 $. Cette décision signifie que 80 000 à 95 000 Albertains supplémentaires n’auront pas à payer d’impôt provincial sur le revenu en 2023.

La mise à jour de mercredi confirme les prévisions d’excédent de 13,2 milliards de dollars annoncées par Kenney sur les réseaux sociaux mardi après-midi.

Le Fonds du patrimoine bénéficie d’un coup de pouce de 2,9 milliards de dollars grâce à 1,7 milliard de dollars de surplus et à 1,2 milliard de dollars de revenus.

À l’heure actuelle, tous les revenus de placement du fonds sont versés aux recettes générales. Le gouvernement a l’intention de modifier la législation relative à l’Alberta Heritage Trust Fund afin que le montant de 1,2 milliard de dollars et les revenus de placement futurs puissent rester dans le Heritage Fund.

Quiconque espère que le gouvernement de l’Alberta suivra l’exemple de la Saskatchewan en émettant des paiements en espèces pour aider à réduire le coût de la vie sera déçu.

La province dit qu’elle a soulagé les gens avec le programme de remise sur l’électricité, la suppression de la taxe provinciale sur les carburants et les prochaines remises sur le gaz naturel qui devraient commencer en octobre.