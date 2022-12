L’Alberta Sovereignty Act joue un jeu dangereux – sans raison rationnelle

Ce qui était initialement présenté comme l’Alberta Sovereignty Act a finalement été déposé à l’Assemblée législative de la province cette semaine sous un titre plus élaboré – l’Alberta Sovereignty Within A United Canada Act.

Si les mots supplémentaires dans le titre officiel vous semblent familiers, c’est peut-être parce qu’ils ont une ressemblance frappante avec une motion que Stephen Harper a déposée à la Chambre des communes en tant que premier ministre en 2006. Harper a proposé que la Chambre reconnaisse formellement que « les Québécois forment un nation au sein d’un Canada uni.

La motion de Harper était une tentative de parer une motion déposée par le Bloc québécois qui demandait à la Chambre de reconnaître que « les Québécois forment une nation ». Et la motion du BQ était un moyen pratique de causer des problèmes au Parti libéral – qui était entraîné à la fois dans une course à la chefferie controversée et dans un débat interne sur l’opportunité d’appliquer le concept de nation à une partie ou à l’ensemble des Québécois, et aux pays au sens large.

La motion du premier ministre Stephen Harper sur la nation québécoise utilisait un langage très similaire à celui de la nouvelle législation du premier ministre Smith. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le résultat immédiat de toutes ces manœuvres parlementaires et jeux de mots a été que presque tout le monde a trouvé quelque chose dans la motion de Harper qu’il était prêt à appuyer. La résolution a été adoptée par un vote de 265 contre 16.

L’un des 16 dissidents était Ken Dryden, le légendaire gardien de but qui a été député libéral de 2004 à 2011. Quelques heures avant le vote, Dryden s’est levé à la Chambre et a condamné toute l’affaire comme peu sérieux et potentiellement dangereux.

“Cela semble mal parce que cela ne semble pas aussi sérieux que cela devrait l’être. Cela ressemble à des jeux – des jeux mauvais, manipulateurs, opportunistes, des jeux politiques”, a déclaré Dryden. “Tous ces jeux et manipulations ne sont pas pour nous. Ils ne font que créer une pente glissante pour plus tard.

“Le public a appris à accepter la plupart des choses politiques, mais pas cela. Les enjeux sont trop importants.”

Seize ans plus tard, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, veut que sa province soit reconnue comme une « nation dans la nation » et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, veut avoir la liberté d’ignorer les lois fédérales tout en faisant partie d’un « Canada uni ».

Peut-être que l’influence de la motion de Harper n’était que rhétorique. Peut-être que Moe et Smith auraient trouvé un moyen d’accéder à leurs postes actuels malgré tout.

Mais l’avertissement de Dryden sur l’esprit de jeu semble à nouveau pertinent.

“Un jeu de poulet politique”

Selon un public ouvert – voire fier – explication par l’un des esprits qui ont conçu l’idée d’une loi sur la souveraineté de l’Alberta, la législation a été censé être anticonstitutionnel. Cela semble trahir le jeu. Sur ce point, le gouvernement Smith semble avoir réussi.

Le projet de loi « bouleverse fondamentalement un certain nombre de principes stabilisateurs de notre ordre constitutionnel canadien », a dit Eric Adams, spécialiste de la constitution à l’Université de l’Alberta.

“Il n’y a manifestement aucun fondement en vertu de la Constitution pour qu’une province tente d’annuler l’effet d’une loi fédérale parce qu’elle pense… qu’elle cause du tort à ces personnes dans la province”, a dit Carissima Mathen, professeure de droit à l’Université d’Ottawa.

REGARDER: La loi sur la souveraineté donnerait au cabinet provincial de nouveaux pouvoirs étendus

La loi sur la souveraineté de l’Alberta donnerait au Cabinet le pouvoir unilatéral de modifier les lois Mercredi 30 novembre – La loi phare de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, accorderait à son cabinet de nouveaux pouvoirs pour contourner l’assemblée législative et modifier unilatéralement les lois provinciales. Nous discuterons avec un spécialiste du droit constitutionnel pour savoir si les provinces ont trop de latitude.

“Il s’agit d’un stratagème inconstitutionnel aussi clair que je n’en ai jamais vu dans ma vie professionnelle. Le premier ministre se livre à un jeu de poulet politique”, a déclaré Ian Holloway, doyen de la faculté de droit de l’Université de Calgary, Raconté La ligne.

En règle générale, les gouvernements ne devraient pas faire délibérément des choses anticonstitutionnelles. Mais les partisans du projet de loi soutiendraient vraisemblablement que la situation de l’Alberta est si grave et son traitement par le gouvernement fédéral si injuste que des mesures aussi extrêmes sont nécessaires.

Cette logique est pour le moins problématique. Mais si les Albertains se sentent trompés et anxieux, ils devraient se demander quelle est la probabilité que la Sovereignty Act améliore leur vie ou leurs moyens de subsistance. Malgré tout le temps et l’énergie que cette législation consommera – malgré tout son danger inhérent – ​​les Albertains pourraient au moins s’attendre à ce qu’elle mène à des changements significatifs et positifs pour le mieux.

Au lieu de cela, la Chambre de commerce de Calgary – une organisation qui n’est pas empilée avec les plus grands fans du premier ministre Justin Trudeau – est Attention que la loi sur la souveraineté « entravera les nouveaux investissements… réduira la certitude et la stabilité des entreprises et créera des défis pour les entreprises pour attirer et retenir les talents ».

Comment cela va-t-il “se dérouler” ?

Trudeau a déclaré mercredi que son gouvernement « verra comment cela se passe » avant de décider s’il doit faire quelque chose à ce sujet. Il comprend sûrement que tout ce que le gouvernement fédéral pourrait faire en ce moment – comme dépoussiérer l’ancien pouvoir de désaveu ou le renvoi de la législation à la Cour suprême – serait présenté par Smith comme une escalade.

Même critiquer bruyamment l’acte ne ferait que donner à Smith le genre de lutte elle est clairement très impatient d’avoir avant une élection provinciale l’an prochain.

À cet égard, le pari de Smith semble être l’évolution naturelle de la promesse de son prédécesseur de sévir contre les bourreaux présumés de l’Alberta, y compris le premier ministre. Jason Kenney n’a pas réussi à changer fondamentalement quoi que ce soit dans le monde. Alors maintenant, Smith promet de devenir plus dur.

“Nous avons essayé différentes choses dans le passé et cela n’a pas fonctionné”, a déclaré Smith cette semaine. “Alors nous devons essayer quelque chose de nouveau.”

Il y a de vrais problèmes pour la province, de vraies questions à poser sur la meilleure façon pour l’Alberta de faire la transition nécessaire vers un monde net zéro. Il n’est pas évident de savoir comment blâmer Trudeau – ou choisir de nouveaux combats inconstitutionnels avec le gouvernement fédéral – répondrait à l’une de ces questions.

Alors que se passe-t-il si – ou quand – cela ne semble rien accomplir ?

Les politiciens qui se livrent à de telles tactiques sont souvent accusés de “faire de la politique” – même si cela peut parfois sembler accuser un joueur de baseball de jouer au baseball. La partie la plus importante est ce qu’ils jouent avec.

Dans ce cas, on joue avec des choses comme la Constitution, l’État de droit et l’unité nationale. Au minimum absolu, il y a un risque – comme Kenney lui-même semblait le reconnaître alors qu’il démission cette semaine – que cette législation inspirera encore plus de polarisation et de conflits.

Si c’est un jeu, c’est un jeu particulièrement dangereux.