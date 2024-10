L’Alberta signale une augmentation record des cas de VIH l’année dernière

Le nombre de nouveaux cas de VIH signalés a bondi de 73 pour cent en 2023.

L’Alberta a signalé un nombre record de nouvelles infections au VIH en 2023, et les médecins affirment que l’augmentation des cas a eu des impacts inattendus sur les programmes de lutte contre le VIH dans la province.

Il y a eu 507 cas de VIH signalés en 2023, soit 73 pour cent de plus qu’en 2022 et la plus forte augmentation d’une année sur l’autre depuis que le VIH a été inclus dans la surveillance des maladies à déclaration obligatoire de la province en 1998.

Selon Alberta Health, la cause d’exposition la plus courante chez les hommes et les femmes est «acquise à l’extérieur du pays», mais les experts se disent également préoccupés par l’augmentation de la transmission au sein de la communauté.

« La plupart des nouveaux diagnostics, les nouveaux cas que nous voyons en Alberta, sont en fait des transferts d’ailleurs. Principalement, mais pas toujours, sous traitement et préalablement diagnostiqué », a déclaré le Dr John Gill, directeur médical de la Southern Alberta HIV Clinic.

L’afflux de nouveaux patients est largement lié à l’augmentation de la population due aux politiques fédérales en matière d’immigration et de réfugiés, a déclaré Gill.

« Beaucoup de ces patients sont charmants », et leur maladie a souvent été bien gérée et ne nécessite qu’un transfert de soins pour les maintenir sous traitement et rester non contagieux pour les partenaires sexuels, a-t-il déclaré.

Mais de nombreuses personnes ont encore besoin d’une évaluation appropriée, d’un traitement pour les infections concomitantes et d’une aide pour être mises en relation avec les soutiens sociaux nécessaires, en particulier celles venant de régions instables ou déchirées par la guerre où l’accès à des soins médicaux constants est probablement limité. L’arrivée d’autant de nouveaux patients en si peu de temps a créé des tensions pour certaines cliniques, même si le système de lutte contre le VIH de l’Alberta fonctionne bien depuis plus de 30 ans, a déclaré Gil.

« Cela a un effet inattendu majeur sur les programmes de lutte contre le VIH, car une augmentation spectaculaire et inattendue des chiffres due à une politique fédérale met certainement la pression sur la recherche de professionnels de santé adéquats et qualifiés pour fournir un soutien continu à ces patients », a-t-il déclaré.

Gill a déclaré que sa clinique avait été prise au dépourvu par l’augmentation soudaine du nombre de patients nécessitant des soins.

« Je n’ai connaissance d’aucune communication à mon niveau, en tant que directeur médical de la clinique VIH, selon laquelle nous pourrions anticiper l’arrivée d’un grand nombre de nouveaux patients séropositifs, souvent bien pris en charge. Je ne sais pas si Alberta Health a été informé par le gouvernement fédéral que cela aurait un impact sur le budget provincial des soins de santé », a-t-il déclaré.

Le traitement du VIH est efficace, mais il dure également toute la vie et coûte cher, a déclaré Gill, et des ressources sont nécessaires pour garantir que des soins adéquats soient disponibles.

Alors que 54 pour cent des cas de VIH signalés sont contractés à l’étranger, l’augmentation du nombre de nouveaux patients en Alberta ne représente que la moitié du problème, affirme Katie Ayres, directrice exécutive de SafeLink Alberta.

La deuxième catégorie d’exposition la plus courante en 2023, représentant 19 % des nouveaux cas, était la transmission entre partenaires hétérosexuels.

« Historiquement, on a pensé que le VIH concernait davantage les hommes homosexuels ou les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et ce n’est certainement pas le cas. Et ce n’est plus ce que nous constatons dans nos taux de VIH, et ce depuis au moins une décennie maintenant », a déclaré Ayres.

L’augmentation des taux de VIH parmi les personnes hétérosexuelles témoigne des changements intervenus dans l’éducation sur le VIH au cours des dernières décennies, depuis que des traitements efficaces sont devenus plus disponibles, a-t-elle déclaré.

Le rapport annuel Sex Lives de LetsStopAids a interrogé des Canadiens âgés de 18 à 24 ans et a révélé « des lacunes importantes en matière d’éducation et de sensibilisation à la santé sexuelle ».

Une grande majorité de jeunes Canadiens, soit 96 pour cent, ont déclaré ne pas être très familiers avec les lois sur les infections sexuellement transmissibles ou sur la divulgation du VIH. Le rapport indique que l’ignorance de ces lois contribue à ce que le Canada soit le seul pays du G7 avec un taux de VIH en hausse. Sept jeunes interrogés sur dix ont déclaré qu’ils n’avaient jamais subi de test d’IST et les deux tiers ont déclaré n’utiliser que de manière irrégulière des préservatifs. Une personne sur cinq déclare ne jamais utiliser de préservatif.

Les raisons pour lesquelles ces tendances existent parmi les jeunes sont anecdotiques, mais l’enquête a révélé que ce groupe d’âge est moins à l’aise pour discuter de la divulgation des IST et du VIH ou de la négociation du préservatif, a noté Ayres.

«Je pense donc qu’il y a plus d’éducation à faire, en particulier auprès des jeunes adultes, et en mettant également l’accent plus spécifiquement sur les hétérosexuels», a-t-elle déclaré.

Le nombre d’expositions au VIH liées à la consommation de drogues par voie intraveineuse a diminué en 2023 par rapport à l’année précédente, mais Ayres a déclaré que la crise actuelle des intoxications aux opioïdes et aux drogues exacerbe les taux de VIH et que le renforcement de l’accès aux sites de consommation supervisée, aux échanges de seringues et aux programmes d’éducation pour les personnes qui consomment des drogues contribuerait à réduire la transmission.

Le Cabinet du ministre de la Santé a déclaré dans un communiqué que de nombreuses juridictions au Canada ont observé une augmentation des ITS au cours de la dernière décennie et que la province soutient divers programmes de traitement et de prévention.

« Le gouvernement de l’Alberta continue de travailler avec les services de santé de l’Alberta (AHS) et les organismes communautaires pour améliorer la santé, réduire les obstacles au dépistage et au traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et accroître l’accès au dépistage prénatal de la syphilis », a déclaré un porte-parole. » pour Alberta Health, a déclaré.

« Dans le cadre du budget 2024, le gouvernement de l’Alberta continue de fournir plus de 7 millions de dollars par an à diverses organisations de la province pour la prévention, le dépistage et le traitement des ITSS, et de soutenir les services complets pour les personnes en situation vulnérable qui reçoivent un diagnostic de ces infections.