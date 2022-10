L’Alberta s’engage à être le «fournisseur d’énergie préféré» dans un monde net zéro

Le gouvernement albertain envoie une délégation de cinq membres à un prochain sommet mondial sur le climat en Égypte, après avoir décidé de sauter la conférence de l’an dernier.

La province a refusé de participer à la Conférence des parties (COP26) de l’année dernière en Écosse sous l’ancien premier ministre Jason Kenney.

Les ministres du gouvernement de la première ministre Danielle Smith disent que c’était le mauvais choix.

“Je pense que c’était une erreur dans le passé de ne pas être là au niveau ministériel. Ce que cela a fait dans le passé, malheureusement, a permis au gouvernement fédéral d’encadrer le récit pour fixer des objectifs et des dates que nous ne pouvons pas réellement atteindre. “, a déclaré Sonya Savage, qui a été ministre de l’Énergie dans le cabinet de Kenney, mais qui est devenue ministre de l’Environnement et des Aires protégées sous Smith.

Savage dirigera la délégation pour la conférence COP27 en Égypte en novembre.

“Je pense que nous devons être là à la table, pour nous assurer que le gouvernement fédéral n’est pas sur la scène mondiale, promettant d’éliminer progressivement ou de réduire la production de pétrole et de gaz, faisant des promesses qu’il ne peut pas tenir”, a-t-elle déclaré. a dit.

L’ALBERTA CONTRE OTTAWA

Ses commentaires font écho aux déclarations faites par Smith lundi.

« C’est la raison pour laquelle nous envoyons notre propre délégation, c’est que je ne crois pas que nous soyons bien représentés par le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault. Il est clairement hostile à notre secteur pétrolier et gazier, il essaie clairement d’intervenir n’a rien à réglementer », a déclaré Smith.

Un porte-parole du bureau du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique a déclaré à CTV News “qu’il est regrettable que les politiciens semblent plus intéressés à se battre qu’à continuer leur travail”.

La déclaration envoyée par courriel poursuit : « La délégation canadienne à la COP27 – comme toujours – comprendra des représentants de nombreuses provinces et territoires et des entreprises canadiennes. Ils sont les bienvenus.

Il a ajouté plus tard : « L’essentiel, c’est que les Albertains et les travailleurs du secteur de l’énergie pourraient faire de gros gains en s’appuyant sur la réputation de la province en tant que centre d’innovation. Calgary et Edmonton figurent déjà parmi les meilleurs écosystèmes de technologies propres au monde, l’Alberta attirant les investissements dans les technologies propres les plus importants de toutes les provinces du Canada. »

Savage a déclaré que la délégation albertaine à la COP27 n’est “pas là pour se battre”.

“La constitution dit quelle est l’autorité provinciale (sur les ressources énergétiques) et si nous nous entendons très bien si Ottawa reste dans sa voie et respecte la constitution.”

POLITIQUE PLUS PARTICIPATION DE L’INDUSTRIE

Kathleen Ganley, porte-parole du NPD en matière d’énergie de l’Alberta, a déclaré à CTV News que la COP27 est un rassemblement important pour les décideurs.

“L’Alberta doit envoyer une délégation chargée de faire avancer les intérêts de notre province sur la scène mondiale, et pas seulement des postures politiques pour apaiser la base du chef de l’UCP.”

Elle a ajouté : « L’Alberta a la possibilité d’attirer des investissements qui créeront des emplois bien rémunérés et bâtiront une économie résiliente à l’avenir en étant des chefs de file de la transformation énergétique.

Des représentants de l’industrie prévoient également de se rendre en Égypte.

La Pathways Alliance, un collectif de six grands producteurs d’énergie dont l’objectif est d’atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050, organise un événement et une table ronde dans le pavillon du Canada.

« Cette année a particulièrement mis en évidence le besoin essentiel et croissant d’approvisionnements sûrs et abordables en pétrole et en gaz provenant de pays pacifiques, stables et responsables, comme le Canada, tout en respectant nos engagements climatiques », a déclaré Kendall Dilling, président de Pathways Alliance.

La déclaration poursuit : « Les gouvernements fédéral et provinciaux ont une belle histoire à raconter sur l’engagement de notre industrie à être un fournisseur d’énergie privilégié dans un monde à consommation nette zéro ».

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) participe à la COP27 « pour participer à la conversation mondiale sur la transition énergétique, y compris le rôle du Canada dans le mix énergétique mondial en tant que producteur de pétrole et de gaz naturel sûrs, sécurisés et développés de manière responsable ».

OBJECTIFS POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un analyste de la transition énergétique de l’Université de Calgary affirme qu’il est important que l’Alberta précise qu’elle a des objectifs de réduction des émissions atteignables et mesurables, en particulier lors d’une conférence mondiale sur le climat.

Sara Hastings-Simon a déclaré que ce qui a été annoncé par le gouvernement provincial jusqu’à présent est insuffisant pour soutenir la transition énergétique.

“Nous n’avons pas de plan climatique holistique dans la province, nous n’avons pas d’objectifs de réduction des émissions en tant que province, il y a donc beaucoup de travail à faire pour y arriver.”

Elle dit que les participants “infranationaux” au sommet sont mieux placés lorsqu’ils ont un plan clair.

La conférence commence à Sharm El Sheikh le 6 novembre.