L’Alberta rurale est frustrée par le fait que les “mauvais acteurs” du pétrole et du gaz ne paient pas d’impôt alors que l’industrie nage dans l’argent

Alors que des questions se posent sur la façon dont le secteur pétrolier du Canada dépensera ses bénéfices records, les municipalités rurales de l’Alberta réclament une fois de plus ce qui leur est dû en impôts fonciers impayés.

Jason Schneider, directeur des municipalités rurales de l’Alberta (RMA), affirme que le boom pétrolier est une bonne nouvelle et que la majorité des entreprises paient leurs taxes municipales. Mais il ajoute qu’il y a encore des “mauvais acteurs” qui continuent à fonctionner et à faire des profits records sans payer d’impôts.

“Malheureusement, avec la législation en vigueur, certains d’entre eux sont capables de passer entre les mailles du filet et de profiter de la situation”, a déclaré Schneider, qui est également le préfet du comté de Vulcan.

“Et c’est assez frustrant du point de vue du droit municipal, car notre position est que si vous n’avez pas les moyens de payer vos impôts, vous ne devriez pas opérer en Alberta, point final.”

Jason Schneider, directeur des municipalités rurales de l’Alberta, affirme que la majorité des sociétés pétrolières et gazières paient leur taxe municipale. Mais il est frustré par ces entreprises qui résistent encore même si elles affichent des bénéfices records. (Soumis par Jason Schneider)

Lorsqu’on lui a demandé, Schneider a déclaré que la RMA ne nommerait pas les entreprises, ajoutant qu’il appartiendrait aux municipalités individuelles de “nommer et de faire honte” aux opérateurs délinquants.

La RMA a déclaré en mars que les sociétés pétrolières et gazières en retard devaient aux municipalités 253 millions de dollars d’impôts impayés, contre environ 173 millions de dollars au début de 2020. Schneider a déclaré que ce chiffre est mis à jour une fois par an et a déclaré qu’il était prudemment optimiste que le prochain chiffre publié par le RMA sera nettement inférieur.

Privilège spécial

À la fin de 2021, la législature de l’Alberta a adopté un projet de loi qui permet aux municipalités d’accorder un privilège spécial aux propriétaires et exploitants de sociétés pétrolières et gazières qui n’ont pas payé leurs impôts.

L’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta a également révisé ses conditions d’admissibilité aux licences pour inclure un examen de la santé financière, dans le but d’évaluer si une entreprise peut respecter ses obligations financières si elle opère dans la province.

Un porte-parole du ministre des Affaires municipales de l’Alberta, Ric McIver, a déclaré que le ministère s’attend à ce qu’il faille un certain temps avant que les résultats de ces efforts puissent être confirmés.

“Les municipalités ont commencé à explorer la disposition spéciale sur les privilèges pour encourager les sociétés pétrolières et gazières à payer leurs impôts fonciers impayés”, a déclaré Scott Johnston dans un courriel.

“Nous sommes à mi-chemin de la première année d’imposition municipale avec cette législation en place. Nous continuerons de surveiller ce problème, et nous espérons que la législation et notre climat économique grandement amélioré apporteront une solution positive à ce problème.”

Une photo d’archive du ministre des Affaires municipales de l’Alberta, Ric McIver. Lors d’une réunion du comité législatif en mars, McIver a reconnu que la législation établie l’année dernière n’allait pas assez loin pour obliger les sociétés pétrolières et gazières à payer leurs impôts impayés. Aucun nouvel outil n’a encore été annoncé, mais le ministère indique qu’il recueille actuellement des informations pertinentes et qu’il est en dialogue constant avec les municipalités. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

L’opposition NPD a accusé le gouvernement provincial de ne pas écouter les Albertains ruraux, étant donné que McIver a reconnu en mars que la législation n’avait pas été assez efficace pour faire payer les entreprises.

“Lorsque les entreprises ne paient pas leurs impôts locaux, cela entraîne des coûts supplémentaires pour les propriétaires, qui sont déjà aux prises avec la pire crise d’abordabilité en 40 ans”, lit-on dans une déclaration attribuée au porte-parole du NPD en matière d’affaires municipales, Joe Ceci..

“Cela fait six mois que le ministre de l’UCP, Ric McIver, a admis que son plan pour résoudre ce problème avait échoué, mais nous n’avons vu aucun nouveau progrès depuis lors.”

Dans un communiqué, un porte-parole de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a déclaré que les règles mises en œuvre par la province étaient soutenues par l’ACPP, et a ajouté qu’il incombait aux entreprises individuelles de travailler avec les municipalités pour payer leurs taxes et frais.

“Toutes les entreprises devraient faire tout leur possible pour s’assurer que leurs taxes et redevances sont payées aux municipalités”, a déclaré Jay Averill dans un e-mail. « La grande majorité des producteurs de gaz naturel et de pétrole ont payé et continuent de payer leurs impôts, comme en témoignent les plus de 4 milliards de dollars que les municipalités albertaines ont perçus auprès de l’industrie au cours des trois dernières années.

Budgets coupés

La frustration d’attendre que les taxes soient payées a causé des maux de tête aux municipalités de l’Alberta, y compris à Vulcan. Schneider a déclaré que les impôts impayés ont conduit le comté à réduire son budget de 30%.

“Nous n’allions pas refiler ce fardeau à nos autres contribuables qui ont fidèlement payé leurs impôts”, a-t-il déclaré.

“Nous avons réduit le niveau de service que nous offrons aux contribuables et nous avons dû éliminer certains postes. Ce n’était pas amusant. Cela a eu un impact très, très réel sur tout le monde ici dans le comté de Vulcan.”

Keith Brownsey, politologue à l’Université Mount Royal, a déclaré que le chemin à parcourir pour que les communautés rurales collectent tout l’argent qui leur est dû sera difficile – et l’impact de ces fonds impayés a eu un impact important sur les personnes qui vivent là.

“Cela a eu un impact énorme. Je veux dire, les projets ne sont pas terminés. Les routes ne sont pas pavées. De nouveaux systèmes de filtration d’eau ne sont pas installés, de nouvelles stations d’épuration – tout cela. La liste est longue”, a-t-il déclaré.

“Si l’entreprise existe toujours et réalise des bénéfices records, elle a l’obligation légale et morale de payer ses impôts, tout comme nous tous.”