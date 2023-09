L’Alberta publiera un rapport sur le potentiel d’un régime de retraite exclusif à l’Alberta

Le gouvernement de l’Alberta s’apprête à publier aujourd’hui un rapport indépendant sur un éventuel régime de retraite de l’Alberta.

La première ministre Danielle Smith et le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances Nate Horner seront présents à la conférence de presse, tout comme l’ancien ministre des Finances progressiste-conservateur Jim Dinning.

La publication du rapport était attendue depuis longtemps. Smith a chargé Horner de le publier dans le cadre de son lettre de mandat en juillet, et de consulter les Albertains pour savoir si un référendum devrait avoir lieu sur la possibilité d’établir un régime de retraite réservé à l’Alberta.

Le Globe and Mail a rapporté mercredi soir que, selon plusieurs sources anonymes, le rapport concluait que l’Alberta aurait le droit de retirer 334 milliards de dollars du Régime de pensions du Canada, ce qui représente plus de la moitié de la valeur totale projetée du régime d’ici 2027.

L’économiste albertain Jack Mintz, écrivant dans le National Post, a cité le même chiffre.

Au cours de sa campagne à la direction du Parti conservateur uni, Smith a fait campagne pour retirer l’Alberta du Régime de pensions du Canada, mais a retenu de telles idées pendant sa campagne électorale provinciale.

Un sondage réalisé pour CBC News avant le coup d’envoi des élections suggérait que 60 pour cent des Albertains s’opposaient à l’idée tandis que 31 pour cent étaient d’accord avec elle.

Smith a discuté du rapport lors de son émission de radio téléphonique Votre province Votre premier ministre Samedi.

« Nous avons massivement cotisé. Si nous avions le contrôle de notre propre régime et si nous décidions de consacrer toutes les économies réalisées à la réduction des primes, cela serait substantiel », a déclaré Smith. « Si nous décidions de maintenir les primes les mêmes et d’augmenter simplement le montant que nous donnons aux personnes âgées, ce serait substantiel. »

Le président du comité sur les pensions sera l’ancien ministre des Finances progressiste-conservateur, Jim Dinning. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Mardi, la porte-parole de l’opposition néo-démocrate en matière de finances, Shannon Phillips, a tenu une conférence de presse, déclarant que le projet de la province de « se retirer du Régime de pensions du Canada » était « fondé sur une formule imparfaite et dépassée qui surestime considérablement le montant que l’Alberta pourrait retirer du régime ». «

« J’ai pris connaissance d’une partie du contenu de ce rapport. Par les récits très crédibles qui m’ont été donnés, [it is] un argument fantaisiste, trompeur et tordu pour quitter le [Canada Pension Plan] et parier sur un régime de retraite de l’Alberta », a déclaré Phillips.

Dans un communiqué publié mercredi par la province, l’ancien ministre progressiste-conservateur des Finances, Jim Dinning, est nommé président d’un comité chargé de s’engager autour du rapport. Smith a promis que les Albertains pourraient choisir lors d’un référendum s’ils souhaitent ou non créer un régime de retraite réservé à l’Alberta. Elle a également récemment suggéré de tenir des consultations publiques une fois le rapport de faisabilité publié. Il semble que ces consultations seront dirigées par Dinning.

Une idée qui circule depuis longtemps dans les cercles conservateurs

L’enthousiasme de Smith pour l’exploration d’une telle proposition remonte à plusieurs années. Mais les suggestions en Alberta selon lesquelles la province suivrait sa propre voie en matière de pensions sont bien antérieures à elle. Jason Kenney, son prédécesseur, a flirté avec les mêmes idées dans le cadre du panel « Fair Deal », une série de mesures proposées qui, selon Kenney, aideraient la province à se forger une position plus forte au sein de la Confédération.

Dans le cadre du panel « Fair Deal » annoncé en novembre 2019, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré que le rapatriement de près de 40 milliards de dollars d’actifs du Régime de pensions du Canada serait étudié. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Le gouvernement Kenney avait proposé des mesures concernant les retraites avant l’annonce de ce panel, ce qui a suscité l’inquiétude des enseignants et des employés du secteur public de la province, dont les retraites devaient être transférées à la société gouvernementale Alberta Investment Management Corporation (AIMCo).

Réagissant à cette nouvelle, Smith est apparu dans un panel de CBC News et a pensé qu’il s’agissait de la première étape vers un régime de retraite en Alberta.

« Cela devrait préoccuper particulièrement l’Ontario et le Québec, ainsi que les autres régions du pays, car il y a un énorme transfert de richesse qui provient de l’Alberta pour soutenir bon nombre de ces programmes », a-t-il ajouté. [the Canadian Pension Plan] étant l’un des plus importants », a-t-elle déclaré.

Le Québec possède son propre régime de retraite depuis des décennies et est la seule province à fonctionner en dehors du RPC. Il ne serait donc pas affecté.

Lors de ce panel de la CBC en 2019, Smith a également suggéré qu’un régime de retraite en Alberta pourrait avoir des politiques d’investissement dirigées par la province – le genre d’ingérence politique dans les retraites contre laquelle les critiques ont mis en garde.

« Si le RPC commence à renoncer aux ressources énergétiques, nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où notre argent est utilisé pour soutenir l’énergie solaire et éolienne ou d’autres expériences dans lesquelles le RPC – dirigé politiquement par un gouvernement Trudeau – pourrait vouloir investir. Je pense donc que cela va être la plus grande conversation au cours des deux prochaines années. »

Des personnalités conservatrices éminentes de la province proposent depuis des années un régime de retraite en Alberta. Une telle idée remonte à 2001 «lettre de pare-feu« , écrit par un certain nombre d’éminentes personnalités conservatrices, dont Stephen Harper, alors membre de la National Citizens’ Coalition, le politologue de l’Université de Calgary, Tom Flanagan, et l’ancien membre du cabinet progressiste-conservateur, Ted Morton, entre autres.

« Créer un régime de retraite de l’Alberta offrant les mêmes prestations à moindre coût tout en donnant à l’Alberta le contrôle du fonds d’investissement », lance le document. « La loi établissant le Régime de pensions du Canada permet à une province de gérer son propre régime, comme le Québec l’a fait depuis le début. Si le Québec peut le faire, pourquoi pas l’Alberta ?

Comment cela pourrait-il fonctionner ?

Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary et chercheur à l’École de politique publique, a déclaré qu’un certain nombre de facteurs détermineront la viabilité à long terme d’un régime de retraite distinct en Alberta.

Le plus important, selon Tombe, est peut-être le montant des actifs que le Régime de pensions du Canada fournit à un éventuel régime de retraite de l’Alberta. Le panel Fair Deal 2020 a suggéré que la proportion de la province pourrait varier de 10 pour cent de sa valeur totale à 17,5 pour cent, mais que tout cela devrait probablement être négocié avec Ottawa et les autres provinces.

« Ce facteur détermine à lui seul le montant de la contribution des travailleurs et la possibilité d’augmenter les prestations », a déclaré Tombe. « Je vais donc d’abord examiner quels sont les actifs projetés que le gouvernement envisage. »

Trevor Tombe est professeur agrégé d’économie à l’Université de Calgary. (Erin Collins/CBC)

Trevor Tombe, professeur agrégé d’économie à l’Université de Calgary, affirme que le montant des actifs fournis par le Régime de pensions du Canada sera un facteur clé pour déterminer la viabilité à long terme d’un régime de retraite de l’Alberta. (Erin Collins/CBC)

Deuxièmement, Tombe a déclaré qu’il surveillerait les hypothèses démographiques, car le nombre de travailleurs par retraité est d’une importance cruciale dans un pays comme le Canada, où il y a beaucoup de mobilité entre les provinces – une variable, selon Tombe, peut créer beaucoup d’incertitude. et le risque.

Dans une juridiction plus jeune comme l’Alberta, où l’âge moyen est plus bas, il est possible qu’un régime de retraite distinct maintienne ou augmente légèrement les prestations des retraités tout en maintenant les taux de cotisation inférieurs à la moyenne nationale, a déclaré Tombe. Mais il y a aussi des risques en jeu.

« Bon nombre de ces risques sont liés au fait que la démographie future ne sera pas aussi favorable pour l’Alberta. La migration est étroitement liée, du moins historiquement, à des facteurs comme les prix du pétrole », a déclaré Tombe. « Il y a aussi des risques d’investissement : comment les actifs vont-ils être utilisés ?

« Quels seront les rendements qu’ils généreront? Le Régime de pensions du Canada, parce qu’il est plus vaste et presque entièrement national, est bien plus efficace pour diversifier certains de ces risques. »

Les partisans d’un régime de retraite en Alberta pourraient le considérer comme un outil potentiel pour « mettre Ottawa dans les yeux » en induisant potentiellement des augmentations des taux de cotisation au RPC ailleurs, a déclaré Tombe.

« Maintenant, cela dépend de savoir si un régime de retraite de l’Alberta distinct du RPC entraînerait ou non une augmentation du taux du RPC. Ce n’est pas mécaniquement garanti », a déclaré Tombe.