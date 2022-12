L’Alberta prend en charge les poursuites pour armes à feu en réponse à l’interdiction fédérale des armes à feu

Le gouvernement de l’Alberta prend en charge les poursuites des accusations fédérales d’armes à feu, et pourrait même décider de ne pas traduire les contrevenants en justice, dans sa lutte contre les modifications proposées par Ottawa au projet de loi C-21.

La législation fédérale a été critiquée pour son impact sur les armes utilisées par les chasseurs.

Le ministre de la Justice de l’Alberta, Tyler Shandro, a annoncé jeudi que le service des poursuites de la Couronne de la province assumerait la responsabilité des poursuites à compter du 1er janvier. Il a déclaré que des avocats fédéraux s’occupaient actuellement de ces affaires.

Shandro a également publié un document consultatif que les procureurs de l’Alberta doivent utiliser lorsqu’ils décident de poursuivre une accusation d’armes à feu.

Le protocole dit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre quelqu’un qui ne fait face à aucune autre accusation et qui a obtenu son arme légalement avant il est devenu interdit le 1er mai 2020. Neuf types d’armes à feu sont devenus interdits à cette date, dont l’AR-15 et ses variantes.

Shandro a déclaré que l’interdiction visait les chasseurs, les agriculteurs et les tireurs sportifs qui possèdent légalement leurs armes. Il a dit que le gouvernement fédéral visait les Canadiens de l’Ouest et semait la division.

“Il s’agit de renforcer leur propre soutien politique”, a déclaré Shandro lors d’une conférence de presse à Edmonton jeudi. “Alors aujourd’hui, nous prenons des mesures.”

Shandro a déclaré que le protocole n’était qu’un conseil. Il a nié avoir ordonné aux procureurs de ne pas donner suite à de telles accusations.

“Il n’y a pas de direction et il ne devrait y avoir aucune direction”, a-t-il déclaré.

“Il ne devrait y avoir aucune intervention politique dans les décisions de poursuites. C’est laissé à nos procureurs. C’est une partie importante de notre démocratie.”

Quelques heures plus tard, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a confirmé qu’il avait reçu la “lettre inhabituellement courte” de Shandro et a déclaré qu’il aurait besoin de plus de temps pour comprendre ce que l’Alberta essaie de faire.

Quant à la question des procureurs de la Couronne qui ne poursuivent pas les accusations de possession d’armes à feu, Lametti a déclaré qu’il s’attendait à ce que la police porte des accusations et que les procureurs poursuivent ces affaires devant les tribunaux.

“Ce serait extraordinaire s’ils prenaient une décision unilatérale de ne pas appliquer la loi”, a déclaré Lametti. “Cela n’offenserait pas seulement la Constitution, mais aussi l’État de droit.”

Ce n’est pas la première fois que Shandro repousse l’interdiction fédérale des armes à feu.

En septembre, Shandro a déclaré que l’Alberta ne permettrait pas aux agents de la GRC affectés à la police locale de participer au programme de confiscation des armes à feu. Le gouvernement fédéral autorise les propriétaires d’armes à feu prohibées à les remettre sans aucune pénalité d’ici le 30 octobre 2023.

Shandro a déclaré qu’il pensait que le gouvernement fédéral prolongerait la période d’amnistie parce qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour confisquer des centaines de milliers d’armes.