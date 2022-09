L’Alberta pourrait ignorer les décisions des tribunaux en vertu de la loi sur la souveraineté de Smith

La candidate à la direction du Parti conservateur uni, Danielle Smith, affirme que son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta permettrait à la législature d’ignorer les décisions des tribunaux qui concluent que la province a enfreint la Constitution du Canada en n’appliquant pas la législation fédérale.

Dans un communiqué de presse mardi, Smith a expliqué comment la législation fonctionnerait.

Une motion spéciale, adoptée par un vote libre à l’Assemblée législative de l’Alberta, identifierait la législation problématique, expliquerait le mal causé à l’Alberta et décrirait comment la province et ses agences n’appliqueraient pas la loi.

Si Ottawa croyait que l’Alberta agissait de manière inconstitutionnelle, il appartiendrait au gouvernement fédéral de déposer une contestation constitutionnelle.

La description de la loi par Smith indique que l’Alberta pourrait choisir d’ignorer le tribunal s’il se prononçait en faveur d’Ottawa.

“République bananière”

Le premier ministre Jason Kenney a déclaré mardi qu’un tel acte transformerait l’Alberta en une “république bananière” qui effrayerait les investisseurs internationaux, comme ceux qu’il a rencontrés en Corée du Sud plus tôt ce mois-ci.

“L’Alberta Sovereignty Act serait comme de la kryptonite pour eux”, a déclaré Kenney lors d’une conférence de presse indépendante à Calgary.

“Ils sont intéressés par la stabilité politique, pas par le chaos politique. Ils sont intéressés par une juridiction qui respecte l’état de droit et l’autorité des tribunaux.

“Pas un qui fait un pied de nez, à la manière d’une république bananière, à ces principes fondamentaux.”

Le communiqué de presse de Smith a déclaré que les idées de l’Alberta Sovereignty Act sont constitutionnelles et a décrié les médias «réveillés» et les «soi-disant« experts »» qui utilisent «la peur et la désinformation» pour discréditer la loi.

En permettant à l’Alberta d’ignorer les lois fédérales auxquelles elle s’oppose, la loi représenterait une action concrète contre un Ottawa “sans loi” qui nuit régulièrement aux intérêts de l’Alberta, a déclaré Smith.

Smith n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC.

Des gouvernements pas au-dessus des lois

Les experts juridiques ont déclaré que permettre à une législature provinciale d’ignorer une décision de justice bouleverse les freins et contrepoids établis dans le système démocratique canadien, où le pouvoir judiciaire peut offrir un recours aux citoyens si un gouvernement enfreint leurs droits ou outrepasse son autorité.

Eric Adams, professeur de droit à l’Université de l’Alberta, a déclaré que l’idée d’un gouvernement provincial déclarant une loi inconstitutionnelle ne fait pas partie du système de gouvernement canadien.

Il a dit qu’il est également troublant que la loi de Smith semble donner à l’Alberta des pouvoirs quasi judiciaires pour évaluer la constitutionnalité de la loi d’un autre gouvernement et proposer un recours, comme refuser de l’appliquer.

Considérez le chaos qui pourrait survenir si l’Alberta refusait d’appliquer une modification fédérale au Code criminel qu’elle n’aimait pas, a-t-il dit.

« Qu’est-ce qu’un policier est censé faire lorsqu’un palier de gouvernement dit ‘N’appliquez pas cette loi’, que le Parlement du Canada dit ‘C’est la loi’ et que des citoyens lèvent les mains en l’air en disant ‘Je “Je ne sais plus quel système de droit régit quoi”, a déclaré Adams.

Martin Olzynski, professeur de droit à l’Université de Calgary, s’inquiète également du fait que la loi permettrait au gouvernement albertain d’ignorer l’autorité du tribunal.

Les gouvernements au Canada ne sont pas censés être au-dessus des lois, a-t-il dit.

“Vous ne pouvez pas contourner les tribunaux lorsque vous n’aimez pas le résultat. C’est la différence entre l’État de droit et le gouvernement par des individus. Et ce à quoi je fais référence dans d’autres cas, bien sûr, c’est la tyrannie”, a déclaré Olzynski.

“Lorsque les gouvernements décident qu’ils sont au-dessus des lois, nous n’avons plus affaire à un gouvernement démocratique.”

Smith a déclaré qu’elle présenterait l’Alberta Sovereignty Act cet automne si elle remporte le leadership de l’UCP.

Le parti annoncera les résultats du vote à la direction le 6 octobre.