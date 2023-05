L’Alberta « pour un long voyage » alors que les pompiers traversent un week-end chaud et sec

Les températures chaudes et les conditions sèches et venteuses continuent de défier les pompiers de l’Alberta ce week-end, alors qu’une épaisse fumée de feu de forêt s’installe sur Edmonton et ses environs.

Samedi, la cote air santé (CAS) d’Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que la qualité de l’air d’Edmonton présentait un risque de 10+ ou très élevé. Une déclaration spéciale sur la qualité de l’air est en vigueur dans une grande partie de la province, conseillant aux gens d’éviter d’être à l’extérieur en raison des risques pour la santé de la fumée.

Josee St-Onge, agente d’information sur les feux de forêt en Alberta, a déclaré dans une entrevue avec CBC samedi matin que les équipes de pompiers poursuivaient leur travail.

« De bons progrès sur bon nombre de ces incendies de forêt, la construction de lignes de confinement et de gardes-feu autour des communautés, mais nous nous attendons à une autre journée difficile aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

« Cela va certainement être long. Les incendies de cette taille brûlent très intensément.

Selon le tableau de bord en ligne d’Alberta Wildfire, samedi matin, 88 incendies de forêt brûlaient à l’intérieur des zones de protection des forêts de l’Alberta, et 25 sont classés comme incontrôlables.

La province devrait fournir une mise à jour sur la situation des incendies de forêt à 15 h 00 MT samedi.

Une épaisse fumée recouvre la vallée fluviale d’Edmonton le 20 mai 2023. (Paige Parsons/CBC)

St-Onge a ajouté qu’il y avait de l’espoir dans les prévisions.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des précipitations pour le début de la semaine prochaine. avec des températures descendant jusqu’à 20°C environ.

Ce week-end, les températures restent 10 C au-dessus de la saison.

Bien qu’un bref répit dans les conditions météorologiques soit utile, St-Onge a déclaré qu’il faudrait une réponse prolongée pour maîtriser la situation actuelle des incendies de forêt.

« Il y a certainement beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes qu’à la mi-mai et une saison des feux de forêt se déroule généralement [until] octobre », a-t-elle déclaré.

« C’est donc définitivement une situation critique là-bas. »

Dans le cadre de la déclaration spéciale sur la qualité de l’air, Environnement et Changement climatique Canada indique que les personnes atteintes de maladies pulmonaires ou cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus à risque de subir des effets sur la santé causés par la fumée des feux de forêt.

L’agence conseille aux gens de porter un masque de type respirateur bien ajusté s’ils doivent sortir pour éviter d’inhaler de fines particules dans la fumée.

Les ordonnances d’évacuation en raison d’incendies de forêt demeurent en vigueur pour environ 17 collectivités du centre et du nord de l’Alberta. Plus de 10 523 personnes attendent le feu vert pour rentrer chez elles, a annoncé la province dans une mise à jour vendredi soir.

La situation a été éprouvante pour les résidents de Fox Creek, Dwight Struab, sa fille Cheyenne Straub et leurs deux chiens qui ont évacué et séjournent dans un motel à Whitecourt, en Alberta, depuis deux semaines.

« Il y a eu beaucoup d’aide de la communauté et tout le monde nous a vraiment soutenus », a déclaré Dwight Struab.

« Ils sont allés bien au-delà de l’appel du devoir pour nous. »

REGARDER | Les résidents de Fox Creek parlent d’un afflux de soutien communautaire dans un contexte d’incertitude

Des incendies extrêmement actifs menacent Fox Creek, en Alberta. Les résidents de Fox Creek, en Alberta, ont été évacués de leurs maisons il y a deux semaines, mais les incendies qui font rage à la périphérie de la ville sont désormais une priorité absolue pour les pompiers.

Environ 275 structures ont été endommagées, a déclaré Colin Blair, directeur exécutif de l’Alberta Emergency Management Agency, lors d’une conférence de presse sur les incendies de forêt vendredi après-midi.

Des maisons et d’autres bâtiments ont été perdus à Fox Lake, dans l’établissement métis d’East Prairie, à Drayton Valley et dans d’autres collectivités.

Une interdiction de feu et une restriction des véhicules hors route sont en place dans toute la zone de protection forestière.

Une dizaine de parcs et aires de loisirs ont été fermés, et plusieurs autres sites sont surveillés de près. La liste des fermetures continuera d’être mise à jour en ligne.

Plus de 2 800 personnes luttent contre les incendies de forêt. Le soutien est venu de partout au Canada, des Forces armées et des États-Unis

On s’attend à ce que 24 pompiers supplémentaires des États-Unis arrivent au cours du week-end.