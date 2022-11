L’Alberta ne déposera pas de projet de loi pour protéger les non-vaccinés

EDMONTON –

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, revient sur sa promesse d’inscrire dans la loi les protections des droits de la personne pour les personnes non vaccinées contre le COVID-19 cet automne.

Au lieu de cela, Smith a déclaré qu’elle téléphonait aux organisations chargées des vaccins pour les exhorter à changer d’avis, en le liant au financement gouvernemental si nécessaire.

Smith demande également aux Albertains d’appeler son gouvernement pour faire rapport sur ces mandats imposants en matière de vaccins.

“J’appelle les gens”, a déclaré Smith aux journalistes lundi.

« Les Jeux d’hiver de l’Arctique nous demandaient 1,2 million de dollars pour soutenir leurs efforts et ils discriminaient les athlètes en leur disant qu’ils devaient être vaccinés.

«Nous leur avons donc demandé s’ils reconsidéreraient leur politique de vaccination à la lumière de nouvelles preuves et ils l’ont fait. Et j’étais content de voir ça. »

Smith a déclaré avoir entendu dire qu’une production cinématographique albertaine avait une politique similaire pour ses coiffeurs, elle a donc ordonné à un ministre d’appeler l’entreprise pour l’exhorter à reconsidérer sa décision.

“Je suis tout à fait prêt à passer ces appels téléphoniques et à demander à mes ministres (du cabinet) de passer ces appels téléphoniques s’il y a d’autres exemples”, a déclaré Smith.

“S’il y a encore de la discrimination, j’aimerais le savoir — les gens devraient contacter leur député.”

Le porte-parole du NPD en matière de justice, Irfan Sabir, a dénoncé les appels téléphoniques comme des tactiques d’intimidation au service d’un gouvernement conservateur uni anti-science.

« Si vous croyez en la science, si vous croyez aux mesures de santé publique, votre financement sera coupé, vous serez discriminé », a déclaré Sabir.

“C’est clairement de l’intimidation et du harcèlement.”

La législature devrait reprendre mardi pour la séance d’automne, mais Smith a déclaré que l’ordre du jour n’inclurait pas son projet de loi promis pour modifier la loi provinciale sur les droits de l’homme afin d’interdire les restrictions basées sur le statut de vaccination COVID-19 d’une personne.

Smith a remporté la direction des conservateurs unis principalement en tirant parti de la colère au sein d’une faction du parti contre les mandats de vaccination contre le COVID-19 et les restrictions sanitaires qu’ils jugeaient inutiles et une violation profonde des libertés individuelles.

Lors de son premier jour en tant que premier ministre le mois dernier, Smith a qualifié le COVID-19 non vacciné de groupe le plus discriminé qu’elle ait vu de sa vie.

Lundi, elle a déclaré qu’elle avait réexaminé la question des droits de l’homme et pensait que le problème était devenu quelque peu discutable, la plupart des employeurs n’ayant pas de règles sur les vaccins.

Et elle a dit plutôt que de se précipiter, elle veut une analyse plus détaillée afin de trouver plus tard des solutions et des protections plus durables, plus larges et à long terme.

“Le simple fait d’apporter ce seul changement à ce seul texte législatif ne suffira pas”, a-t-elle déclaré.

« (Je) ne voulais pas faire cela comme une mesure un peu bâclée. Je veux m’assurer que nous résolvons ce problème pour l’avenir.

“Je pense que mes supporters comprendront.”

Il y a à peine cinq semaines, Smith a déclaré que le changement en matière de droits de la personne devait être adopté immédiatement, le qualifiant de ligne symbolique autonome dans le sable équivalant à une déclaration de liberté de l’Alberta.

Dans un discours prononcé le 20 octobre devant la Chambre de commerce d’Edmonton, Smith a déclaré à l’auditoire que le projet de loi arriverait cet automne, qu’il le veuille ou non.

“Je veux vous donner un avertissement juste: nous allons faire un pivot sérieux”, a déclaré Smith lors du déjeuner de la chambre.

«Nous voulons envoyer un message à la communauté, à la communauté mondiale et aux marchés d’investissement que c’est un endroit ouvert aux affaires, que c’est un endroit qui croit en la liberté, c’est un endroit qui croit en libre entreprise et c’est un endroit où nous n’allons pas prendre de décisions arbitraires qui auront un impact disproportionné sur les petites et moyennes entreprises.

Le premier projet de loi de la séance sera la loi sur la souveraineté de l’Alberta controversée et promise depuis longtemps par Smith, rebaptisée depuis «loi sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni».

Smith a promis que la législation permettrait à la province de rejeter les lois fédérales considérées comme empiétant sur la compétence provinciale, mais d’une manière respectueuse de la Constitution. Smith n’a pas expliqué comment cela se ferait.

Des experts juridiques ont déclaré qu’un tel acte tel que décrit serait inconstitutionnel.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 novembre 2022.