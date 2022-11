L’Alberta n’a reçu aucune aide fédérale pour faire face au blocus des manifestations l’hiver dernier: enquête

Des hauts fonctionnaires de l’Alberta et de l’Ontario ont laissé l’impression lors d’une enquête publique jeudi qu’Ottawa n’était pas disposé à leur venir en aide pour faire face aux blocus de protestation l’hiver dernier – du moins, pas avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Ni l’un ni l’autre des bureaucrates de ces provinces n’estimaient que le recours à la loi était nécessaire, et en Alberta, selon l’enquête, la loi n’était d’aucune utilité.

Les preuves et les témoignages à la Commission d’urgence de l’ordre public jeudi ont fait la lumière sur les réponses provinciales aux blocus et sur les interactions entre les responsables fédéraux et provinciaux alors qu’ils étaient aux prises avec les manifestations.

L’enquête publique est chargée de déterminer si le gouvernement fédéral était justifié de déclencher la législation pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1988.

Un convoi de 1 000 véhicules de tous types s’est rendu à Coutts, en Alberta, le 29 janvier pour protester contre les restrictions sanitaires provinciales et fédérales liées à la COVID-19, bloquant l’autoroute dans les deux sens et interrompant le mouvement du commerce.

Le gouvernement libéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, le jour même où la GRC en Alberta est intervenue pour arrêter des manifestants à Coutts. Le premier ministre a fait valoir que les pouvoirs temporaires et extraordinaires étaient nécessaires pour mettre fin aux blocages à Ottawa et aux passages frontaliers, y compris un autre au pont Ambassador de Windsor.

Justin Trudeau a tenu une consultation avec les premiers ministres avant d’invoquer la loi, et des notes prises par des membres du personnel politique et soumises à l’enquête publique détaillent leurs commentaires et leurs préoccupations.

Des notes manuscrites prises par des assistants du bureau du premier ministre et du gouvernement de la Saskatchewan indiquent que l’ancien premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, craignait que le déclenchement de la législation d’urgence ne soit une «provocation très grave» et un «net négatif», les points de contrôle de la GRC étant déjà un «aimant» pour la protestation sympathisants.

Les notes semblent également montrer que Kenney a déclaré que même s’il avait de sérieuses inquiétudes au sujet de la loi sur les mesures d’urgence, il ne « chicanerait » pas sur son utilisation si cela était nécessaire. Mais après qu’Ottawa ait pris la décision plus tard dans la journée, Kenney a publiquement déclaré son opposition, affirmant que la loi devrait être “utilisée avec parcimonie et en dernier recours”.

D’autres premiers ministres ont également fait part de leurs préoccupations. Les notes citent la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, disant qu’elle ne voulait pas de sang sur les mains et “je ne veux vraiment pas voir de sang versé”.

Les notes indiquent également qu’elle soutenait les mesures d’urgence mais souhaitait davantage de consultations si l’armée était impliquée, ce à quoi Trudeau a répondu que l’armée était un “dernier recours”. L’Alberta avait demandé une aide militaire liée au blocus de Coutts, mais le gouvernement fédéral l’a refusée.

Marlin Degrand, le sous-ministre adjoint du bureau du solliciteur général de l’Alberta, a déclaré à la commission plus tôt jeudi que la GRC avait le pouvoir de dégager le convoi de la frontière, mais qu’elle n’avait pas la coopération dont elle avait besoin pour faire le travail.

« Si nous devions aller retirer tous les manifestants et supprimer le blocage, si la GRC devait le faire, cette (capacité de remorquage) devrait absolument être en place », a déclaré Degrand dans son témoignage.

L’Alberta a cherché partout dans la province, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan et même aux États-Unis, mais les entreprises de remorquage ont refusé d’aider. Certains étaient favorables à la manifestation, tandis que d’autres ont été payés par les manifestants pour rester en dehors, a déclaré Degrand.

La province a choisi de ne pas déclarer l’état d’urgence pour essayer de forcer les opérateurs de remorquage à aider, et a plutôt demandé l’aide du gouvernement fédéral dans une lettre officielle du 5 février.

Le gouvernement libéral n’a jamais officiellement répondu à cette demande, mais a rédigé une lettre pour refuser l’Alberta le 12 février, a appris la commission. La lettre non livrée indiquait que la province avait toute l’autorité légale dont elle avait besoin pour faire face à la manifestation.

Degrand a dit qu’il serait d’accord pour dire que l’Alberta n’avait plus besoin d’autorité légale; ce qui lui manquait, c’étaient les dépanneuses pour le retirer.

Finalement, le 12 février, le gouvernement fédéral a lancé un groupe de travail axé sur la sécurisation des dépanneuses. Mais à ce moment-là, l’Alberta était déjà en train d’acheter des dépanneuses d’occasion en ligne.

Des messages texte publiés jeudi ont également révélé que le ministre des Affaires municipales de l’Alberta, Ric McIver, avait accusé le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, d’avoir menti sur le fait que la Loi sur les mesures d’urgence avait finalement été utilisée pour lever le blocus.

Le 21 février, Blair a envoyé un texto à McIver pour lui dire que la loi sur les mesures d’urgence était efficace pour résoudre « le problème des dépanneuses ».

“Vous êtes arrivé trop tard et vous avez fait la mauvaise chose”, a répondu McIver, disant au ministre qu’au moment où l’état d’urgence a été invoqué, le blocus de Coutts était déjà terminé.

“Ne rien dire maintenant serait mieux que de ne pas dire la vérité.”

Un porte-parole de Blair a déclaré dans un courriel que les blocus constituaient une menace sérieuse pour les infrastructures essentielles et l’économie, et que le démantèlement du blocus à Coutts “n’a pas mis fin à la menace en Alberta ou ailleurs au Canada”. Cela signifiait que la loi “était nécessaire pour mettre des ressources supplémentaires à la disposition des forces de l’ordre alors que la menace persistait”, a ajouté le porte-parole.

Pendant ce temps, le haut fonctionnaire responsable de la sécurité publique en Ontario a estimé que le gouvernement fédéral voulait «se laver les mains» de la manifestation à Ottawa qui a paralysé les rues du centre-ville pendant près d’un mois.

Son impression s’est formée lors d’une réunion du 6 février entre des représentants municipaux, provinciaux et fédéraux, lorsque le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, a demandé si la province se tournerait vers le gouvernement fédéral pour obtenir de l’aide si la manifestation n’avait pas lieu dans la capitale.

«Je ne pensais pas que c’était approprié du tout», a déclaré le sous-solliciteur général de l’Ontario, Mario Di Tommaso, lors de son témoignage jeudi.

« Ils étaient aux portes du Parlement. Ils étaient dans la région de la capitale nationale.

Di Tommaso a déclaré que la manifestation à Ottawa aurait pu être traitée en utilisant les pouvoirs accordés en vertu de la déclaration d’urgence de la province de l’Ontario, bien que les pouvoirs fédéraux aient été utiles et aient été utilisés à Ottawa.

Lorsqu’un avocat de la commission lui a demandé si le gouvernement fédéral aurait dû faire plus, il a simplement répondu: « Non ».

Les notes prises par les employés du cabinet du premier ministre montrent également que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a fortement soutenu l’utilisation de la loi lors des consultations avec le premier ministre.

Laura Osman et Marie-Danielle Smith, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.