L’Alberta menace une autre contestation judiciaire d’une loi fédérale « inconstitutionnelle »

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, menace de lancer une autre contestation judiciaire contre la loi d’Ottawa sur l’évaluation environnementale, une décision que le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, qualifie de coup politique.

La Loi fédérale sur l’évaluation d’impact a été promulguée en 2019, mais une décision de la Cour suprême du Canada l’année dernière a jugé une grande partie de celle-ci inconstitutionnelle.

En réponse, le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau a apporté des modifications au projet de loi au cours de l’été. Mais Smith a déclaré dans une lettre adressée jeudi à Trudeau que les changements ne sont pas suffisants.

Smith a déclaré que la province intenterait une contestation judiciaire dans quatre semaines si Ottawa ne s’engage pas à apporter d’autres changements.

« Le gouvernement fédéral continue de faire de la politique et de répondre aux besoins des militants », a-t-elle déclaré vendredi dans un communiqué de presse, accusant les libéraux de ne pas avoir mené de consultations significatives avec l’Alberta.

La date limite de l’ultimatum de Smith coïncide avec l’assemblée générale annuelle de son Parti conservateur uni début novembre, lorsque les membres doivent se réunir à Red Deer pour voter dans le cadre d’une révision de la direction.

Une déclaration envoyée au nom de Guilbeault a riposté à Smith, qualifiant sa décision de « cynique » compte tenu des amendements adoptés par le Parlement il y a des mois.

« Ce n’est pas une coïncidence si cette date limite arbitraire arrive au moment même où elle fait face à une révision de sa direction et veut faire preuve de fermeté envers la base inconditionnelle de son parti », indique le communiqué.

Il a ajouté que quatre projets en Alberta sont actuellement en cours d’évaluation, représentant des milliards de dollars et des centaines d’emplois potentiels.

« Nous voulons garantir autant de clarté, de certitude et de prévisibilité que possible pour les projets, que la première ministre Smith menace avec ses jeux politiques imprudents », indique le communiqué.

REGARDER | Guilbeault n’est pas d’accord avec les préoccupations concernant les modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact Le ministre de l’Environnement n’est pas d’accord avec les préoccupations concernant les modifications apportées à la Loi sur l’évaluation d’impact Des groupes environnementaux ont écrit mercredi au cabinet fédéral pour lui demander de repenser les modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact. Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré jeudi que le Canada dispose désormais d’un « arsenal de mesures pour lutter contre la pollution liée aux changements climatiques » qui n’étaient pas en place lorsque la Loi sur l’évaluation d’impact a été initialement adoptée.

Le ministère a défendu les efforts du gouvernement fédéral pour engager de « vastes consultations » avec l’Alberta, les groupes autochtones et d’autres provinces. Il indique que le gouvernement de Smith a refusé de participer à un accord de coopération visant à rationaliser et éventuellement à remplacer les évaluations d’impact.

La législation fait depuis longtemps l’objet de critiques de la part de l’Alberta, riche en pétrole.

L’ancien premier ministre de l’UCP, Jason Kenney, l’a surnommé « la loi contre les pipelines », et Smith l’a depuis appelé la « loi ne construisant rien n’importe où ».

REGARDER | « Une journée historique : » Jason Kenney réagit à la décision relative à la Loi sur l’évaluation d’impact « Une journée historique : » Jason Kenney réagit à la décision relative à la Loi sur l’évaluation d’impact La Loi sur l’évaluation d’impact suscite depuis longtemps la controverse parmi les politiciens conservateurs de l’Alberta, notamment l’ancien premier ministre Jason Kenney. Dans une entrevue avec CBC, Kenney affirme que la décision de la Cour suprême rappelle que les provinces disposent de pouvoirs importants.

Le gouvernement Smith soutient que la loi continue de donner carte blanche à Ottawa pour s’immiscer dans les compétences provinciales et s’immiscer dans les grands projets d’infrastructure.

« Depuis que ce projet de loi profondément imparfait et inconstitutionnel a été déposé, nous nous sommes battus pour défendre notre compétence et défendre l’économie et les droits de l’Alberta », a déclaré Smith.

Même si elle célébrait la décision de la Cour suprême en octobre dernier, Smith restait combative.

« Si (le gouvernement fédéral) pense qu’ils vont bricoler cela et nous maintenir coincés pendant les six prochaines années, eh bien, je peux vous le dire, nous n’allons tout simplement pas supporter cela », a-t-elle déclaré à le temps.

Elle a également accusé la loi d’avoir fait fuir des dizaines de milliards de dollars d’investissements en Alberta, notamment dans des projets de gaz naturel.

Dans une déclaration vendredi, le chef du NPD de l’Alberta, Naheed Nenshi, a déclaré que la loi devait être modifiée, mais Smith choisit d’être performatif plutôt que de travailler avec d’autres provinces et le gouvernement fédéral pour élaborer une meilleure loi.

« La menace vide de sens de Smith, qui expire à juste titre la veille de sa révision de leadership, coûtera de l’argent aux Albertains et fera perdre un temps précieux dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions d’investissement », a déclaré Nenshi.

« Elle préfère se battre que gagner, quand les entreprises ont besoin de clarté et non de poursuites judiciaires sans fin. »