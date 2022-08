L’Alberta lance une campagne pour attirer les talents de Toronto et Vancouver

Le gouvernement de l’Alberta cherche à attirer des travailleurs qualifiés de Toronto et de Vancouver dans la province et a lancé sa campagne de recrutement lundi matin.

“L’Alberta est de retour en force”, a déclaré le premier ministre Jason Kenney lors de l’annonce de lundi, “mais l’un des plus grands défis pour soutenir cette croissance incroyable est d’avoir suffisamment de personnes pour occuper tous les emplois qui sont créés.

“En ce qui concerne les problèmes, c’est un très bon problème. L’Alberta a connu la plus forte croissance de l’emploi au Canada en 2022 avec 68 000 personnes de plus qui travaillent.”

La campagne « Alberta is Calling » commencera immédiatement avec des publicités à Vancouver et à Toronto sur les abribus, les transports en commun et à la radio et sur les réseaux sociaux.

Les affiches et les panneaux publicitaires éclaboussants incluront des messages tels que « Un trajet plus court vers une plus grande maison » et « Qu’est-ce que l’Albertain a dit au Torontois ? Vous êtes embauché ».

La campagne, qui se concentre principalement sur l’abordabilité de vivre en Alberta par rapport à Toronto et Vancouver, coûtera 2,6 millions de dollars.

“Je pense qu’il est certainement utile de pouvoir attirer des gens en Alberta, étant donné la baisse continue du taux de chômage”, a déclaré Christina Schultz de About Staffing à Calgary.

“Je pense qu’il y a certainement une valeur énorme à pouvoir attirer des gens à venir et à soutenir là où se trouvent les postes vacants.”

David Finch, professeur de marketing à l’Université Mount Royal, a co-écrit un rapport sur la migration des jeunes de l’Alberta et pourquoi les jeunes quittent la province et déménagent ailleurs. Finch a déclaré que ses recherches ont révélé que les Albertains vivant maintenant dans des endroits comme Toronto et Vancouver sont partis en partie parce que le récit du pétrole et du gaz dans cette province est trop surreprésenté.

“Les facteurs économiques et liés à l’abordabilité sont importants, mais ils ne sont certainement pas le facteur décisif”, a déclaré Finch, ajoutant que les gens vont et viennent en raison des paysages, du mode de vie et de la disponibilité des programmes sociaux.

La campagne « Alberta is Calling » commencera immédiatement avec des publicités à Vancouver et à Toronto sur les abribus, les transports en commun et à la radio et sur les réseaux sociaux.

Finch croit que la nouvelle campagne de l’Alberta ne doit être qu’une petite partie d’un changement de marque de l’image de la province.

“Le défi avec les communications que vous achetez – toute forme de publicité pour n’importe quelle marque – est qu’elle renforce la notoriété, elle ne renforce pas la confiance”, a déclaré Finch.

Le NPD de l’opposition a déclaré qu’essayer d’attirer des travailleurs en Alberta était une bonne idée, mais a pointé du doigt le gouvernement pour savoir pourquoi il est nécessaire de le faire.

“L’une des raisons pour lesquelles nous avons tant de problèmes avec la disponibilité des travailleurs de la santé, des travailleurs de la haute technologie, des personnes qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables ou les médias numériques, c’est parce que ce gouvernement les a activement chassés pendant les trois premières années de leur mandat”, a déclaré Shannon Phillips, porte-parole du NPD en matière de finances.

La province indique qu’une deuxième phase “à fort impact” commencera au milieu du mois prochain.