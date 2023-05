L’Alberta ferme 12 parcs provinciaux en raison du risque accru d’incendies de forêt pendant le long week-end

Le gouvernement de l’Alberta a fermé 12 parcs provinciaux et aires de loisirs avant la longue fin de semaine de la fête de Victoria afin de réduire le risque que d’autres incendies de forêt se déclarent et se propagent.

« Le danger d’incendie devrait être à nouveau extrême dans le nord de la province [Thursday]ce qui pourrait entraîner un comportement actif de feu de forêt », a déclaré jeudi Christie Tucker, responsable de l’unité d’information chez Alberta Wildfire.

« Nous gérerons la situation des incendies de forêt face à des conditions extrêmes et nous demandons également aux Albertains leur aide. »

« Ne soyez pas responsable du déclenchement d’un nouvel incendie de forêt », a déclaré Tucker lors de la mise à jour de jeudi sur les incendies de forêt.

Tucker et Todd Loewen, ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme de l’Alberta, ont appelé les Albertains à suivre les règles et restrictions locales pour prévenir les incendies. Des températures inhabituellement élevées devraient revenir en Alberta ce week-end, menaçant d’alimenter les incendies de forêt qui brûlent dans toute la province.

Jeudi après-midi, 98 incendies de forêt brûlaient en Alberta. Sur les 92 incendies de forêt qui brûlent à l’intérieur des zones de protection forestière, 26 sont considérés comme hors de contrôle.

Les campeurs ayant des réservations dans les zones concernées recevront un remboursement.

Les parcs suivants sont désormais fermés :

Parc provincial de la pointe Young

Parc provincial Williamson

Aire de loisirs provinciale de Smoke Lake

Parc provincial de l’île de Saskatoon

Parc provincial du lac Winagami

Aire récréative provinciale du réservoir Brazeau

Parc provincial des Deux Lacs

Aire de loisirs provinciale du lac Iosegun

Aire de loisirs provinciale de la rivière Waskahigan

Aire de loisirs provinciale de Blue Rapids

Aire de loisirs provinciale du lac Minnow

Aire de loisirs provinciale de Wolf Lake West

Plusieurs autres sites sont surveillés de près et d’autres fermetures pourraient être annoncées au cours des prochains jours, a indiqué la province. La liste des fermetures continuera d’être mise à jour en ligne.

« Les agents de conservation augmenteront les patrouilles et d’autres membres du personnel seront sur le terrain pour éduquer les Albertains et assurer la conformité », a déclaré Loewen.

« Cela n’en a peut-être pas l’air, mais vos actions ce week-end feront une différence. »

L’Alberta s’attend à ce que 113 pompiers arrivent des États-Unis et 18 du Yukon jeudi.

Depuis le début de l’année, 487 incendies de forêt en Alberta ont ravagé plus de 765 000 hectares.

Selon Alberta Wildfire, on estime qu’environ 47% des incendies ont été déclenchés par des activités humaines, tandis que 45% font toujours l’objet d’une enquête.

REGARDER : Pourquoi les incendies de forêt au Canada sont de plus en plus destructeurs Pourquoi les saisons des feux de forêt deviennent de plus en plus fortes et plus longues John Vaillant a passé des années à enquêter sur les incendies de forêt et les raisons pour lesquelles les incendies d’aujourd’hui sont plus destructeurs. Il utilise des photos et des vidéos pour montrer à Adrienne Arsenault, correspondante en chef de CBC, ce qui se passe.

Les responsables de l’agence albertaine de lutte contre les incendies de forêt ont fait écho à l’appel à la prudence pour le week-end à venir.

Une série d’incendies de forêt d’origine humaine sont enregistrés chaque année pendant la longue fin de semaine de mai, a déclaré Josee St-Onge, agente d’information chez Alberta Wildfire.

« Le long week-end est généralement, et a toujours été, le week-end où nous voyons les incendies de forêt les plus causés par l’homme dans le paysage », a-t-elle déclaré.

« Nous nous préparons à des conditions difficiles, à la fois parce que le temps va être chaud et sec … mais aussi parce que nous savons que plus de gens vont être à l’extérieur pendant le long week-end, s’amusant et parfois cela peut conduire à des événements involontaires. feux de forêt. »

St-Onge a exhorté les Albertains à respecter toutes les restrictions de feu, y compris l’interdiction de feu et une restriction de véhicule hors route qui restent en place dans la zone de protection forestière

« La dernière chose que nous voulons, c’est que de nouveaux incendies de forêt commencent », a-t-elle déclaré.

Jeudi après-midi, plus de 10 300 personnes ont été déplacées de communautés menacées dans le centre et le nord de l’Alberta.

La fumée des incendies de forêt continue d’occulter les collectivités de l’Alberta. Jeudi matin, des déclarations spéciales sur la qualité de l’air étaient toujours en vigueur dans une grande partie de la province en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Le long week-end coïncide avec le retour prévu des conditions extrêmes pour les plus de 2 500 pompiers et soldats qui luttent pour protéger les communautés menacées.

L’Alberta s’attend à ce que 113 pompiers arrivent des États-Unis et 18 du Yukon jeudi.

« L’espoir à l’horizon »

Jesse Wagar, météorologue à Environnement Canada, a déclaré qu’une crête supérieure qui a apporté une chaleur record à la province le week-end dernier se formera à nouveau au-dessus de l’Alberta, déclenchant des conditions de sécheresse et des températures anormalement élevées pour la saison.

Les prévisions annoncent des maximums quotidiens ce week-end allant de 25 à 30 °C dans le centre et le nord de l’Alberta.

En plus de la chaleur, il y aura des vents violents et le risque d’orages, a déclaré Wagar.

« Les prochains jours ne s’annoncent pas très bien pour les incendies de forêt, mais s’il y a un peu d’espoir à l’horizon. »

Les prévisions à long terme prévoient de la pluie pour le début de la semaine prochaine dans les communautés du centre et du nord, certaines parties du centre-ouest de l’Alberta étant susceptibles de recevoir le plus de précipitations.

« La quantité exacte de pluie que nous allons voir reste à voir », a déclaré Wager. « Mais c’est plein d’espoir. »

Levée des ordres d’évacuation

Certains Albertains forcés d’évacuer rentrent chez eux, mais sous réserve que les incendies de forêt qui brûlent près de leurs communautés pourraient redevenir une menace.

Dans la ville de Valleyview, au nord-ouest, les ordres d’évacuation ont été levés jeudi et la rentrée est en cours.

Environ 1 850 habitants ont été invités à partir lundi après-midi en raison des incendies qui brûlaient à l’ouest et au nord-ouest de la communauté.

Dans un avis aux résidents jeudi, les responsables de la ville de Valleyview ont déclaré que des barrières coupe-feu ont été construites dans les zones vulnérables, mais que l’état d’urgence local reste actif et que les résidents doivent rester prêts à évacuer dans l’heure.

Toujours dans le nord-ouest, le district municipal de Greenview réduit la superficie de sa zone d’évacuation pour les zones autour du district et de la nation crie de Sturgeon Lake. Cependant, toute personne retournant dans la communauté doit être prête à évacuer à court préavis.

Tous les ordres d’évacuation restants pour le comté de Grande Prairie ont été rétrogradés jeudi en alertes d’évacuation. Les résidents de retour doivent rester en « alerte élevée » et être prêts à évacuer dans les 30 minutes, a déclaré le comté.

Les résidents de Drayton Valley, à environ 145 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton, ont été autorisés à rentrer chez eux mardi. Les pompiers continuent de travailler dans la région, luttant contre un incendie qui a détruit des maisons et des bâtiments à la périphérie de la ville.

Certains habitants du comté de Brazeau environnant restent sous le coup d’ordres d’évacuation en raison du risque de points chauds, de fosses à cendres et de chutes d’arbres dans les zones ravagées par les flammes.

Fox Creek combat les flammes

La lutte pour sauver Fox Creek, à 260 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, qui est sous évacuation depuis le 6 mai, se poursuit.

Un feu de forêt s’est approché du côté nord de la ville, menaçant des barrières coupe-feu destinées à le retenir. Il reste incontrôlable et a consommé au moins 55 000 hectares.

Dans une mise à jour aux habitants mercredi, la ville a déclaré qu’un pont piétonnier en bois avait été détruit mais qu’aucun autre dommage n’avait été signalé.

« Nous n’avons subi aucune perte structurelle, mais cela s’insinue chaque jour », a déclaré la mairesse Sheila Gilmour.

Elle a déclaré que l’incendie s’était avéré imprévisible, se propageant en dehors de ses lignes de confinement et vers la communauté, comme des doigts sur une carte.

« Le vent tourne et change ce grand feu », a-t-elle déclaré.

« Ils ont ce qu’ils appellent des excursions, ils ressemblent à de petits doigts sur la carte … ces excursions sont les parties qui se glissent vers la communauté. »

Gilimour a déclaré que les flammes se sont approchées à moins de quatre kilomètres des limites de la ville. Elle garde espoir que les pompiers pourront tenir la ligne.

« C’est une bonne journée aujourd’hui mais chaque jour est différent. »