L’Alberta déclare l’état d’urgence en raison d’incendies, plus de 24 000 hors des maisons

La fumée d’un incendie incontrôlable près de Lodgepole, en Alberta, est illustrée sur cette photo du 4 mai 2023. Un feu de forêt incontrôlable a poussé des milliers de personnes à fuir leurs maisons à Drayton Valley, en Alberta, et dans la zone rurale environnante. PHOTO PAR ALBERTA WILDFIRE / La Presse canadienne

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que la province avait déclaré l’état d’urgence en raison de la menace d’incendies de forêt.

Smith affirme que la sécurité des Albertains est une priorité.

Elle dit que l’état d’urgence donne au gouvernement un plus grand pouvoir pour accéder aux fonds d’urgence et mobiliser un soutien supplémentaire.

Plusieurs communautés et zones rurales ont été évacuées ces derniers jours et le nombre de personnes évacuées est passé à plus de 24 000.

Les responsables affirment qu’il y a actuellement 110 incendies de forêt dans la province et 36 sont considérés comme hors de contrôle.

Certains bâtiments ont été détruits, dont 20 maisons, un poste de police et un magasin à Fox Lake, dans le nord de l’Alberta.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

feux de forêt en albertaSaison des feux de forêt