L’Alberta déclare l’état d’urgence en raison des incendies de forêt

Le gouvernement provincial de l’Alberta a déclaré samedi l’état d’urgence alors que des dizaines de milliers d’hectares continuaient de brûler.

«Après avoir examiné la situation actuelle de la province et nos options d’intervention, nous avons déclaré l’état d’urgence provincial pour protéger la sécurité, la santé et le bien-être des Albertains», a déclaré la première ministre Danielle Smith à propos de sa rencontre cet après-midi avec le comité du Cabinet de gestion des urgences de la province.

La déclaration habilite le gouvernement dans des situations extrêmes, par exemple en lui donnant accès à des fonds d’urgence et à une meilleure coordination intergouvernementale, ont déclaré Smith et le ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence Mike Ellis.

« Ce n’est pas une étape que nous avons prise à la légère, mais c’est celle qui permettra la réponse la plus rapide et la plus efficace », a déclaré Smith. « Cette mesure permet une réponse plus complète aux événements extraordinaires. Elle garantit également que le centre est entièrement doté en personnel et que nos partenaires transfrontaliers sont informés. »

« Alors que la situation actuelle continue d’évoluer, je suis convaincu que l’Alberta est prête à gérer tout ce qui se présente », a déclaré Ellis.

De plus, le centre de coordination d’urgence est passé du niveau 3 au niveau 4 pour une réponse plus complète, a ajouté le Premier ministre.

À 18 h 30, il y avait 110 incendies de forêt en Alberta, dont 37 considérés comme hors de contrôle.

« Cela devrait vous dire que la journée a été extrêmement difficile pour les pompiers ici », a déclaré Christie Tucker, responsable de l’unité d’information de l’Alberta, lors de la mise à jour de 17 heures. «Nous luttions contre des vents très forts, un temps chaud et ces vents produisaient une activité extrême de feux de forêt, qui a vu de nombreux incendies de forêt se développer ou se déplacer assez rapidement.

« Nous attendons avec impatience un bref répit, peut-être dans les prochains jours, alors que le temps se rafraîchit dans la province. Cela pourrait donner aux pompiers une chance de reprendre leur souffle et nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui des pompiers supplémentaires de l’Ontario et du Québec. »

Les responsables ont déclaré que 24 000 Albertains avaient été chassés de chez eux à cause des incendies de forêt.

La situation a été décrite comme sans précédent par Tucker.

Elle a estimé que près de 122 000 hectares de terres brûlent actuellement.

« En regardant en arrière sur les cinq dernières années, à cette époque de l’année, le plus grand nombre d’hectares brûlés à cette époque ne dépassait généralement pas 800 hectares », a déclaré Tucker lors d’une conférence de presse à 12 heures avec Smith et Ellis.

Les responsables ont pris la parole à Calgary avant le départ de Smith pour Edmonton pour une réunion avec le comité du cabinet de gestion des urgences de l’Alberta à 15 h.

Smith a déclaré que la seule raison pour laquelle son cabinet n’avait pas encore élevé l’urgence à ce niveau était procédurale.

Smith et Ellis ne devaient pas initialement participer à la conférence de presse de 17 heures, mais ont été ajoutés à l’ordre du jour peu avant 16 heures.

Les deux hommes ont déclaré avoir parlé au ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair, et accepteraient l’aide du gouvernement fédéral si les autorités locales en disaient avoir besoin.

Smith a également promis de « dépenser tout ce qu’il faut » dans le but de rassurer le public que les agences albertaines étaient bien équipées pour faire face à la situation.

Les informations d’évacuation les plus détaillées et les plus précises sont publiées par les autorités locales et sur le système d’alerte d’urgence de l’Alberta. CTV News Edmonton a également compilé une liste de ressources que les Albertains peuvent utiliser pour se tenir au courant des incendies de forêt dans la province.