L’Alberta couvrira le vaccin coûteux contre le VRS pour certaines personnes âgées

Certains groupes de personnes âgées de l’Alberta pourront recevoir gratuitement le vaccin contre le VRS à partir de la fin du mois.

Le gouvernement de l’Alberta annoncé lundi que le vaccin contre le VRS, Abyrsvo, sera financé par la province pour les Albertains âgés de 60 ans et plus qui vivent dans des foyers de soins continus et de résidences avec services de soutien.

Des stocks limités de vaccins financés par la province seront également disponibles pour les personnes de 75 ans et plus qui vivent dans la communauté.

« Ce sont les bonnes choses qu’ils devraient faire », a déclaré le Dr Samir Sinha, gériatre au Réseau universitaire de santé de Toronto et directeur de la recherche sur les politiques de santé à l’Institut national sur le vieillissement.

« Il s’agit d’un vaccin très, très efficace qui va aider à empêcher beaucoup plus de personnes âgées d’être hospitalisées. »

Santé Canada a approuvé deux vaccins contre le VRS – Abysvo et Arexvy – pour une utilisation chez les personnes âgées en 2023.

Et le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) r recommande VRS vaccination pour ces groupes.

Le Dr Samir Sinha photographié près de l’hôpital Mont Sinaï le 29 juillet 2024. (Turgut Yeter/CBC)

Mais les injections de RSV ont un prix élevé, ce qui a incité préoccupations concernant l’accès .

« L’année dernière, environ 13 pour cent des Canadiens âgés admissibles ont reçu le vaccin contre le VRS. Mais l’année dernière, tout le monde a dû le payer de sa poche », a déclaré Sinha, soulignant que le vaccin coûte plus de 300 $.

« Cela signifie vraiment qu’il y avait beaucoup de gens qui auraient vraiment pu bénéficier de ce vaccin mais qui n’ont tout simplement pas pu l’obtenir. »

Selon Santé Canada, même si le VRS (virus respiratoire syncytial) entraîne souvent de légers symptômes semblables à ceux d’un rhume, certaines personnes peuvent devenir très maladesy compris les personnes âgées, les nourrissons et les personnes immunodéprimées.

« Comme la grippe et comme le COVID, elle peut évoluer vers une maladie grave et provoquer une inflammation des voies respiratoires inférieures… principalement chez les personnes à risque plus élevé », a déclaré la Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta.

« Dans l’ensemble, les hospitalisations dues au VRS sont bien moindres que celles dues aux autres virus respiratoires de grande renommée, mais elles représentent toujours un risque important pour les personnes plus âgées présentant des facteurs de risque. »

Offre limitée

Comme pour la distribution du vaccin contre la COVID-19 et contre la grippe, les équipes de sensibilisation offriront le vaccin aux Albertains dans les maisons de retraite.

Les personnes vivant dans la communauté et éligibles peuvent accéder au vaccin financé par l’État dans certaines pharmacies et centres de santé publique AHS.

Mais le gouvernement provincial a déclaré que ces approvisionnements seraient limités.

Et, par conséquent, le nombre de pharmacies participant au programme RSV financé par l’État est plafonné.

« Des limites à l’approvisionnement du vaccin Abrysvo ont été imposées par Approvisionnement des services publics Canada sous l’égide du gouvernement du Canada », a déclaré un porte-parole d’Alberta Health dans un courriel.

Randy Howden est pharmacien et propriétaire des magasins Crowfoot et Sundridge Medicine Shoppe à Calgary. (CBC)

« En limitant l’approvisionnement à 500 pharmacies, nous veillerons à ce qu’un plus grand nombre de vaccins soient disponibles dans certains endroits, minimisant ainsi le gaspillage et maximisant l’adoption, car l’envoi de colis de vaccins à plus de 1 700 pharmacies communautaires diluerait l’approvisionnement trop rapidement.

Randy Howden, propriétaire de deux magasins Medicine Shoppe à Calgary, a déclaré que son magasin Crowfoot est l’une des pharmacies sélectionnées pour participer.

« Nous savons que les personnes de plus de 75 ans risquent d’être hospitalisées et pire encore à cause du virus RSV et c’est la première fois que nous voyons le gouvernement offrir une couverture à ces personnes », a déclaré Howden, ancien président de l’Alberta Pharmacists’ Association. .

« Si nous obtenons davantage de vaccins et disposons d’un approvisionnement plus important, nous espérons qu’il y aura des moyens de les étendre à l’avenir. »

Bien qu’il se félicite de la nouvelle, Howden attend toujours de savoir combien de doses il recevra et quand les expéditions arriveront.

« Même si les gens sont vraiment enthousiasmés, nous avons du mal en ce moment à pouvoir répondre à toutes leurs questions jusqu’à ce que nous ayons une réponse à nos questions », a-t-il déclaré.

L’Alberta recommande aux gens d’attendre au moins deux semaines – avant ou après avoir reçu les vaccins contre la grippe et le COVID-19 – avant de se faire vacciner contre le VRS.

« Sur la base des informations actuelles, je passerais d’abord au COVID et à la grippe… Et je ferais le RSV en second, simplement parce que c’est un pic plus tardif et qu’il y a moins de données sur la co-administration », a déclaré Saxinger.

Les gens peuvent réserver leurs vaccins via le Système de réservation de vaccins de l’Albertaen appelant Health Link ou en contactant directement une pharmacie.

Les réservations ont ouvert lundi et les rendez-vous pour les injections RSV devraient commencer le 21 octobre.

Les personnes qui ne sont pas éligibles aux doses financées par le financement public peuvent acheter le vaccin en pharmacie.