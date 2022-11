L’Alberta compte 50 % moins de décès dus à la drogue en 2022

Alors que le gouvernement de l’Alberta et le parti conservateur fédéral affirment que le modèle de soins axé sur le rétablissement de la province est la raison pour laquelle les intoxications médicamenteuses mortelles ont diminué de près de 50 % sur un an, les statistiques ne montrent pas l’image complète, selon l’analyse des données cumulatives.

L’approche axée sur le rétablissement de l’Alberta comprend le traitement de la toxicomanie en établissement, des services de transition vers les narcotiques pour aider les gens à réduire leur dépendance aux opioïdes et aux narcotiques; et la thérapie agoniste des opioïdes, qui consiste à utiliser des médicaments comme la méthadone pour minimiser les symptômes de sevrage.

La province distribue également de la naloxone, propose une application pour téléphone mobile qui envoie une assistance médicale aux personnes qui ne répondent plus à la consommation de drogue et exploite sept sites de consommation supervisée.

Selon le Parti conservateur uni de l’Alberta et le Parti conservateur du Canada, cette approche est responsable de la baisse de 50 % des décès par surdose entre le record de novembre 2021 et le nombre beaucoup plus faible d’août.

Récemment au Parlement, Pierre Poilievre, chef de l’opposition et chef conservateur fédéral, a applaudi la politique de l’Alberta.

« Vous connaissez le résultat de cette approche ? il a demandé: «Ils ont réduit de moitié les surdoses. Ils sauvent des vies, prouvant qu’il y a toujours de l’espoir.

Poilievre a fait écho à ces sentiments dans une récente vidéo de cinq minutes publiée sur les réseaux sociaux intitulée “Tout semble brisé”, où il dit également que la toxicomanie est le “résultat d’une expérience ratée” des programmes d’approvisionnement en médicaments réglementés.

“Il s’agit d’une politique délibérée des gouvernements libéraux et néo-démocrates réveillés visant à fournir des médicaments financés par les impôts pour inonder nos rues avec un accès facile à ces poisons”, a déclaré Poilievre dans la vidéo.

L’alternative, dit-il, est le modèle réussi de soins axés sur le rétablissement de l’Alberta.

“En Alberta aujourd’hui, ils ont réussi à réduire de près de moitié les décès par surdose en permettant aux gens de se rétablir.”

Caroyln Bennett, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, a répondu à la vidéo de Poilievre sur les réseaux sociaux pour réfuter ses affirmations selon lesquelles “il n’y a pas d’approvisionnement sûr de ces médicaments”.

“Ce n’est pas vrai”, a tweeté Bennett. « Les preuves sont claires à ce sujet. Un approvisionnement sûr sauve des vies. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à une idéologie préjudiciable et non scientifique au détriment de la vie des gens.”

Les preuves sont claires à ce sujet. Un approvisionnement sûr sauve des vies. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à une idéologie préjudiciable et non scientifique au détriment de la vie des gens. – Carolyn Bennett (@Carolyn_Bennett) 21 novembre 2022

Et, tout en s’adressant à la Chambre de commerce de Calgary le 18 novembre, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a également utilisé la statistique pour assurer la salle des Calgariens que le modèle de soins basé sur le rétablissement du gouvernement UCP fonctionnait.

« L’approche que nous adoptons a réduit les décès liés aux opioïdes de 51 % d’une année sur l’autre. Nous avons réduit les hospitalisations de 33 %. Nous avons réduit le nombre de visites en ambulance de 39 % et nous allons continuer à le faire », a-t-elle déclaré.

LES DONNÉES

Les décès liés aux opioïdes en Alberta ont connu une tendance à la baisse tout au long de 2022. Février a enregistré un sommet de 168 décès, tandis que de mars à mai se situait autour de 120 par mois. Les mois de juin à août sont restés sous la barre des 100 décès.

Mais lorsque l’on compare le plus grand nombre de décès liés aux opioïdes de l’histoire de l’Alberta en novembre dernier (174) au mois le plus récent de données disponibles en août de cette année (94), on constate une diminution de 46 % – et non de 51 % comme le UCP et Poilievre ont fait de la publicité.

Si l’on tient compte de tous les décès liés à la drogue – et pas seulement de ceux impliquant des opioïdes – il y a une diminution de 47 %.

Il y a en fait une augmentation de 7 % si le nombre de décès liés aux opioïdes survenus au cours des huit premiers mois de 2021 (969) est comparé à la même période de 2022 (976). Les moyennes mensuelles basées sur les huit premiers mois de données sont également presque identiques.

Plus de 120 Albertains sont morts d’intoxications aux drogues liées aux opioïdes en août 2021, contre 94 en 2022, ce qui représente une diminution de 25 %. En moyenne, 76 personnes sont décédées d’une surdose liée aux opioïdes au mois d’août dans les années 2016 à 2022, ce qui signifie que bien que cette année ait enregistré moins de décès liés aux opioïdes qu’en 2021 et 2020, le nombre est toujours supérieur à la moyenne sur sept ans. .

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le gouvernement de l’Alberta utilise le plus souvent novembre 2021 – le mois avec le plus grand nombre de décès enregistrés – comme référence, un porte-parole a justifié la comparaison.

«Les décès liés aux opioïdes en août sont en baisse de 46% par rapport à leur sommet de novembre 2021. Le mois d’août marque également le troisième mois consécutif que le nombre de décès liés aux opioïdes reste inférieur à 100 dans la province, et ces trois mois sont les plus bas jamais enregistrés depuis le début de la pandémie », a déclaré Colin Aitchison, attaché de presse du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, dans un communiqué.

“Il s’agit d’une diminution significative des décès liés aux opioïdes et nous sommes prudemment optimistes quant à la poursuite de cette tendance.”

LA DIMINUTION DES DÉCÈS POURRAIT ÊTRE DUE À PLUSIEURS FACTEURS

La baisse des décès par surdose à Calgary pourrait avoir quelque chose à voir avec un niveau plus faible de toxicité des médicaments, estime Euan Thomson, directeur exécutif de EACH+EVERY, une coalition d’entreprises favorables aux stratégies de réduction des méfaits.

Thomson a des années d’expérience de travail en Alberta et en Colombie-Britannique.

Il a comparé le nombre de surdoses inversées à Safeworks, un site de consommation supervisée à Calgary, les niveaux de toxicité des drogues saisies et testées en Alberta, et le nombre de décès par empoisonnement dans la ville pour voir comment ils pourraient avoir un impact les uns sur les autres. Il utilise les données de ce site particulier car il est accessible au public depuis 2017.

“Chez Safeworks, nous avons atteint un pic de 8 % de personnes franchissant ces portes qui ont subi une surdose en décembre 2021, ce qui a également coïncidé avec le pic de nos décès par toxicité médicamenteuse à Calgary”, a-t-il déclaré à CTV News Edmonton.

“Depuis ce point, nous sommes tombés en dessous de trois pour cent et même plus bas que cela maintenant en termes de taux de surdose chez Safeworks.”

Il dit que le nombre de surdoses inversées sur le site de consommation supervisée a diminué parallèlement au nombre de décès par intoxication médicamenteuse tout au long de l’année.

Un médecin de famille qui pratique dans le centre d’Edmonton et s’occupe de personnes qui consomment de la drogue affirme qu’il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles les décès par empoisonnement à la drogue diminuent, notamment les fluctuations saisonnières et la stabilisation de l’approvisionnement en médicaments.

“Il est peut-être arrivé un moment où beaucoup plus de personnes à risque ne sont plus là, donc c’est certainement une possibilité également”, a déclaré le Dr Ginetta Salvalaggio.

Salvalaggio dit qu’il serait prématuré d’attribuer une diminution des décès au modèle de soins axé sur le rétablissement du gouvernement de l’Alberta.

« Ils n’ont pas soumis cette (affirmation) à une étude rigoureuse. Personne n’a publié de données pour le démontrer », a-t-elle déclaré. «Avant de faire de telles déclarations, nous ferions mieux d’avoir des preuves. Je ne le vois pas.

Si la baisse des décès est vraiment attribuable à la stratégie de l’Alberta, Salvalaggio aimerait savoir pourquoi les tendances de l’Alberta reflètent celles d’autres provinces avec des politiques différentes.

Selon les données disponibles dans l’Infobase sur la santé du gouvernement du Canada, l’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario ont connu une évolution similaire des décès liés aux opioïdes au cours des six dernières années, y compris plus récemment lorsque les trois provinces ont enregistré une baisse des décès au premier trimestre de 2022.

Aitchison n’a pas répondu à CTV News Edmonton demandant des données pour prouver que la baisse du nombre de décès en Alberta était le résultat direct de l’approche du gouvernement.

Au lieu de cela, il a fourni une liste des mesures prises par le gouvernement, en disant en partie: “Cela comprend le travail au cours des trois dernières années pour créer 8 000 nouvelles places, supprimer les frais d’utilisation, lancer le système numérique de réponse aux surdoses (DORS) et offrir le même- traitement de jour avec le programme primé Virtual Opioid Dependency Program (VODP).

UNE ALTERNATIVE AUX MÉDICAMENTS RÉGLEMENTÉS

Thomson aimerait que le gouvernement provincial inclue des données sur la toxicité des médicaments pour décider de la manière la plus efficace de faire face à la crise.

« C’est le genre de données sur lesquelles nous devrions fonder une politique, mais à la place, nous avons choisi une politique et maintenant nous essayons d’adapter les données pour justifier cette politique », a-t-il commenté.

Thomson dit que ce dont on a le plus besoin, c’est d’un approvisionnement réglementé à faible barrière.

“Inquiétez-vous de toutes les autres interventions après”, a-t-il suggéré. “Concentrons-nous d’abord sur le maintien en vie des gens avec des versions réglementées des médicaments qu’ils utilisent de toute façon.”

Le Dr Salvalaggio dit que ses patients lui disent également qu’ils sont préoccupés par le niveau de toxicité de l’approvisionnement en médicaments, l’absence d’alternative réglementée, ainsi que le manque d’accès au soutien communautaire.

“La stabilité sociale nécessaire pour accéder à ces services, le manque total et total d’attention au logement, la perturbation des campements, etc.”, a-t-elle déclaré. “Vous ne pouvez pas demander aux gens de s’insérer dans un parcours de soins qui leur a été prescrit si vous ne leur fournissez aucun des soutiens, même s’ils veulent ce traitement.”

Le nombre de décès par empoisonnement à la drogue en Alberta pour septembre et octobre n’a pas encore été publié par le gouvernement provincial.



Avec des fichiers du rédacteur du Bureau parlementaire de CTV News, Spencer Van Dyk