L’Alberta adopte la Sovereignty Act, mais retire d’abord des pouvoirs étendus au cabinet

L’Assemblée législative de l’Alberta a adopté la controversée Sovereignty Act de la première ministre Danielle Smith, mais pas avant d’avoir d’abord supprimé la disposition qui accordait au cabinet de Smith le pouvoir de contourner l’Assemblée législative et de réécrire les lois comme bon lui semblait.

Le caucus conservateur uni de Smith a utilisé sa majorité mercredi soir pour adopter un amendement affirmant que l’Assemblée législative de l’Alberta a toujours le dernier mot en matière de législation.

Il est ensuite passé directement à la troisième et dernière lecture du projet de loi et a été approuvé vers 1 h 00 MT jeudi, les membres du gouvernement se tenant debout pour applaudir après avoir franchi le dernier obstacle législatif.

Le vote final a été de 27 contre 7 répartis selon les lignes de parti : l’UCP de Smith a voté pour et l’opposition NPD contre.

Smith, parlant du projet de loi en troisième lecture, a déclaré qu’il était temps de réinitialiser les relations avec le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

“Ce n’est pas comme si Ottawa était un gouvernement national”, a déclaré Smith.

“La façon dont notre pays fonctionne est que nous sommes une fédération de juridictions souveraines et indépendantes. Ils sont l’un de ces signataires de la Constitution et le reste d’entre nous, en tant que signataires de la Constitution, avons le droit d’exercer nos pouvoirs souverains dans notre propre domaines de compétence ».

Et, oui, pour mémoire, si nous formons le gouvernement, nous agirons pour abroger cette horrible législation anti-démocratique.#ableg #yyc #Yeg —@RachelNotley

La prochaine élection est fixée au 29 mai.

Le NPD a voté contre l’amendement et le projet de loi lors des trois lectures, qualifiant le projet de loi de « bordel chaud » de présomptions inconstitutionnelles et de pouvoirs provinciaux capricieux qui offensent le processus démocratique et freinent les investissements des entreprises.

“Les gens n’aiment pas ça”

La chef adjointe du NPD, Sarah Hoffman, a déclaré que l’UCP devait utiliser sa majorité pour étouffer le débat à trois étapes du débat sur le projet de loi afin de l’adopter un peu plus d’une semaine après que Smith ait présenté une opposition croissante.

“Les gens n’aiment pas ça. C’est pourquoi vous essayez de le faire passer ici au milieu de la nuit”, a déclaré Hoffman.

“Cette [bill] érode la démocratie, cela nuit à notre économie et nuit à notre réputation nationale et internationale. »

Immédiatement après le vote, la chef du NPD, Rachel Notley, a tweeté qu’un gouvernement néo-démocrate abrogerait la loi, la qualifiant d'”antidémocratique”. (Chris Wattie/Reuters)

Le projet de loi a été présenté par Smith comme pièce maîtresse de la législation pour poursuivre une approche plus conflictuelle avec le gouvernement Trudeau sur une série de questions jugées excessives dans les domaines de responsabilité provinciale.

Le projet de loi a fait l’objet de nombreuses critiques dès le début pour les dispositions accordant à Smith et à son cabinet des pouvoirs étendus pour réécrire la législation. Smith a d’abord nié que le projet de loi avait une telle autorité, mais à mesure que l’indignation montait, elle a annoncé au cours du week-end qu’il y aurait des changements.

Le vote sur l’amendement a également été adopté selon les lignes de parti. Avant ce vote, Notley a déclaré à la Chambre que bien que le projet de loi annule effectivement le pouvoir du Cabinet de réécrire les lois, un changement d’accompagnement réduisant la définition du préjudice fédéral était toujours formulé de manière trop ambiguë pour être efficace.

Débat interrompu

Notley a également déclaré que des défauts flagrants subsistaient dans le projet de loi étant donné qu’il indique que la législature, et non les tribunaux, décide de ce qui est et n’est pas constitutionnel.

Et elle a déclaré que le projet de loi accorde toujours un pouvoir étendu et indéfini au Cabinet pour ordonner aux municipalités, aux régions sanitaires, aux écoles et aux forces de police municipales de résister à la mise en œuvre des lois fédérales.

Notley a ajouté qu’en plus de cela, Smith n’avait pas consulté les chefs des traités avant de présenter le projet de loi, et a déclaré que cela “brûlera absolument la relation de nation à nation d’une importance cruciale qui devrait exister entre ce premier ministre et les dirigeants des traités”.

L’UCP a adopté des motions aux trois dernières étapes du projet de loi pour limiter le débat.

De telles mesures sont autorisées pour équilibrer la discussion avec le maintien des affaires de la maison en mouvement.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Joseph Schow, a déclaré que le projet de loi 1 avait fait l’objet d’environ 18 heures de débat, ce qu’il a qualifié de total sain, d’autant plus que le NPD a déclaré que cela ne fonctionnerait pas pour améliorer le projet de loi.

“Il arrive un moment où le même message est répété encore et encore”, a déclaré Schow.

Les chefs des Premières Nations demandent à l’Alberta, en Saskatchewan, d’abandonner les projets de loi sur les droits provinciaux

Plus tôt mercredi à Ottawa, les chefs des Premières Nations de l’Alberta et de la Saskatchewan ont appelé les deux provinces à abandonner leurs projets de loi respectifs sur les droits provinciaux, les qualifiant de intrinsèquement antidémocratiques, anticonstitutionnels et de violation des droits des Autochtones.

Le chef du Traité 6, Tony Alexis, de la nation albertaine Alexis Nakota Sioux, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune consultation ou dialogue avec les Premières Nations au sujet du projet de loi albertain et a déclaré qu’il pourrait créer un précédent néfaste.

Mercredi après-midi, Rick Wilson, ministre des Relations avec les Autochtones de l’Alberta, a déclaré aux journalistes que même si le projet de loi 1 précise que les droits issus des traités sont respectés, il a entendu les préoccupations des dirigeants et s’efforcera d’y répondre.

Wilson a déclaré que le titre du projet de loi lui-même – la loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni – est problématique.

“J’ai été au téléphone, bien sûr, avec des dirigeants des Premières Nations de toute la province et beaucoup de préoccupations concernent simplement l’appeler la loi sur la souveraineté. Comme, qu’est-ce que cela signifie?” dit Wilson.

“En toute honnêteté, il n’y a pas beaucoup de clarification sur ce que cela signifie. Aurions-nous dû faire plus de consultations ? Absolument.”