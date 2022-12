L’Alberta achète 5 millions de bouteilles d’acétaminophène pour enfants

Alberta Health Services a acheté cinq millions de bouteilles d’acétaminophène pour enfants et les distribuera d’abord dans toute la province, puis dans tout le Canada, a annoncé le gouvernement de l’Alberta.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et le ministre de la Santé, Jason Copping, en ont fait l’annonce mardi matin, dans une pharmacie du centre-ville d’Edmonton.

“Dans les jours à venir, nous travaillerons en étroite collaboration avec les services de santé de l’Alberta et Santé Canada pour accélérer le processus d’approbation et acheminer cet approvisionnement supplémentaire au Canada et sur les tablettes des pharmacies de l’Alberta et dans les hôpitaux le plus rapidement possible”, a déclaré Copping aux journalistes.

« Une fois les approbations en place, cela ne devrait prendre que quelques semaines. Les médicaments nous seront expédiés en plusieurs envois. Lorsqu’un envoi sera reçu, les flacons seront disponibles pour commande par les pharmacies de toute la province et distribués dans un quelques jours.”

Le gouvernement de l’Alberta dit qu’il met le médicament à la disposition des pharmacies à « un prix qui leur permet de le vendre au prix de détail moyen ».

Smith a déclaré: “Vous pouvez être sûr que nous agissons tous aussi rapidement que possible afin que les familles albertaines puissent obtenir ce dont elles ont besoin.”

Copping a déclaré qu’une fois que les pharmacies et les hôpitaux de l’Alberta seront approvisionnés, la province travaillera avec Santé Canada pour déterminer comment partager l’approvisionnement restant avec d’autres juridictions.

Smith et Copping n’ont pas nommé le fournisseur du gouvernement, mais ont déclaré qu’il approvisionnait des dizaines de marchés en Europe et dans le monde depuis des décennies.

CONTEXTE

Les pénuries de médicaments au Canada qui remontent au printemps dernier ont été exacerbées ces derniers mois par la montée en flèche de la demande au milieu des poussées de cas de grippe, de VRS et de COVID-19, ainsi que par les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement pandémique, a rapporté La Presse canadienne.



Mardi, un comité de la santé de la Chambre des communes a critiqué les responsables de Santé Canada pour ne pas avoir géré la situation plus rapidement ni plus efficacement.



La députée de Fort McMurray-Cold Lake, Laila Goodridge, a déclaré au comité qu’elle n’avait pas vu d’analgésiques pédiatriques sur les tablettes des magasins de sa communauté depuis mai.



Jusqu’à 800 médicaments – dont 23 considérés comme critiques – sont actuellement en pénurie au Canada, a déclaré au comité Linsey Hollett, directrice de la conformité des produits de santé à Santé Canada.



C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir…



Avec des fichiers de La Presse Canadienne