L’Alberta abandonnera l’état d’urgence alors que la situation des incendies de forêt s’améliore

Le gouvernement de l’Alberta abandonnera l’état d’urgence provincial qui a été mis en place il y a près d’un mois lorsque des incendies de forêt incontrôlables ont forcé des milliers de résidents à quitter leur domicile.

Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence, en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse samedi.

« Cela ne signifie pas que le travail de lutte contre ces incendies et de protection des communautés est terminé », a déclaré Ellis, notant que la situation des incendies de forêt reste grave mais s’est améliorée.

« Nous avons les ressources en place pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des Albertains sans les pouvoirs extraordinaires de la loi sur la gestion des urgences. »

Au cours du mois dernier, plus de 38 000 Albertains ont été chassés de chez eux en raison d’incendies de forêt incontrôlables, a déclaré Ellis. Il y a actuellement 4 200 évacués dans la province.

Ellis a déclaré que l’abandon de l’état d’urgence n’entraînerait pas une diminution des ressources consacrées à contenir les incendies de forêt restants dans la province.

Il y a environ 2 600 pompiers qui luttent contre les incendies de forêt. De l’aide a également été reçue par des partenaires internationaux, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que par des membres déployés des Forces armées canadiennes.

« Nous ne prévoyons pas la nécessité d’un autre état d’urgence provincial, mais le gouvernement l’envisagera … si la situation l’exige », a déclaré Ellis.

Six bulldozers sont envoyés par ferry à Fort Chipewyan, qui fait l’objet d’un ordre d’évacuation depuis mardi. (Soumis par Daniel Roy)

Le centre de coordination d’urgence – qui est chargé de coordonner la logistique des évacuations – passera du niveau quatre au niveau trois, a déclaré Cyndee Evans, directrice exécutive de l’Alberta Emergency Management Agency.

Evans a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement dans le niveau de soutien que le centre fournit aux communautés touchées.

Il y a 58 incendies de forêt qui brûlent dans la zone de protection forestière de l’Alberta, et 15 d’entre eux sont hors de contrôle.

La province a répondu à plus de 560 incendies de forêt, brûlant plus de 1 180 000 hectares. Plus de 300 incendies de forêt ont été déterminés comme étant causés par des personnes.

« La plus grande superficie brûlée pendant toute une saison de feux de forêt était de 1,3 million d’hectares en 1981 », a déclaré Christie Tucker, responsable de l’unité d’information chez Alberta Wildfire, notant l’intensité de la saison de cette année.

L’incendie de Rocky River, qui se situe à environ 7 kilomètres au nord de Fort Chipewyan, demeure la priorité absolue des premiers intervenants.

Les pompiers et les hélicoptères ont travaillé sur le renforcement des lignes de confinement dans la région, aidés par des avions-citernes, a déclaré Tucker.

Retour à la maison pour Rainbow Lake

Une communauté du nord de l’Alberta pourra également rentrer chez elle après la mise en vigueur d’un ordre d’évacuation en cas d’incendie de près d’un mois.

Les résidents de la ville de Rainbow Lake ont reçu le feu vert pour revenir vendredi. Les résidents ont reçu l’ordre d’évacuer le 6 mai en raison d’un incendie de forêt incontrôlable.

La communauté d’environ 700 habitants avait été avisée de déménager à High Level, qui se trouve à environ 130 kilomètres à l’est de Rainbow Lake.

L’incendie de Long Lake près de Rainbow Lake et de Chateh, en Alberta, a brûlé plus de 137 000 hectares à ce jour et a également forcé les résidents de Chateh et de Fox Lake à évacuer vers High Level.

Cet incendie de forêt est toujours classé comme hors de contrôle.

Un ordre d’évacuation reste en vigueur pour le hameau de Fort Chipewyan, Première Nation Mikisew — qui comprend Allison Bay, Dog Head et Devils Gate — Fort Chipewyan Métis Nation et Athabasca Chipewyan First Nation.

