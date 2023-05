L’Alberta a subi l’une des pires qualités de l’air au monde cette semaine en raison de la fumée des feux de forêt

Alors que la fumée des feux de forêt tourbillonnait, certaines parties de l’Alberta ont subi l’une des pires qualités de l’air de la planète cette semaine, en particulier en ce qui concerne les particules fines.

C’est selon les données suivies par le Indice mondial de la qualité de l’airun projet à but non lucratif qui collecte des informations à partir de stations de surveillance de l’air dans le monde entier.

« Cette très mauvaise qualité de l’air place maintenant l’Alberta sur la carte du monde », a déclaré la météorologue Jaclyn Whittal. rapporté pour MétéoMédiasur la base des données de l’indice.

Mardi, la qualité de l’air à Calgary a atteint un niveau de 539 sur l’indice, ce qui est bien au-delà du seuil «très malsain» et dans la plage «dangereuse».

« Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que c’est absolument atroce en termes de conditions respiratoires », a déclaré Whittal.

Les lectures de toute la province signifiaient que l’Alberta avait la « pire qualité de l’air au monde » mardi, a-t-elle ajouté.

Depuis lors, des lectures encore plus élevées ont été enregistrées en Alberta, dont un niveau d’indice de 626 à Grande Prairie jeudi à midi.

Les niveaux élevés de matières particulaires provenant de la fumée des incendies de forêt ont poussé Grande Prairie bien dans la plage « dangereuse » de la qualité de l’air, comme le rapporte l’indice mondial de la qualité de l’air. (aqicn.org)

L’indice combine plusieurs types de polluants atmosphériques en une seule mesure, mais le plus répandu en Alberta en raison des incendies de forêt est la matière particulaire fine.

En abrégé PM2,5, ce sont des particules extrêmement minuscules dans l’air – moins de 2,5 microns de diamètre. (Un micron est un millième de millimètre.)

« Les cheveux humains ont un diamètre d’environ 60 à 70 microns, donc une particule PM2,5 est environ 30 fois plus petite que le diamètre d’un cheveu humain », a déclaré Mandeep Dhaliwal, responsable du programme de qualité de l’air au Société de la zone du bassin atmosphérique régional de Calgary.

« Ainsi, non seulement vous ne pouvez pas le voir, mais votre corps ne le ressent pas non plus lorsque vous l’inhalez. »

Cette illustration montre la taille approximative de diverses particules. (Agence de Protection de l’Environnement)

La Calgary Regional Airshed Zone Society surveille divers polluants dans des stations dispersées dans la ville.

Plus tôt cette semaine, alors que la fumée des incendies de forêt balayait Calgary, les lectures de PM2,5 à une station de surveillance du sud-est ont fait un bond en territoire dangereux.

A 11 heures ce mardi, le niveau de particules fines a atteint un niveau de 558 microgrammes par mètre cube d’air.

C’est sept fois plus élevé que l’exposition horaire maximale recommandée par l’Alberta.

Le niveau moyen de PM2,5 dans l’air de New Delhi, en Inde – qui a l’une des pires pollutions atmosphériques au monde – était 99 microgrammes par mètre cube en 2019, selon la firme suisse IQAir, qui suit la qualité de l’air dans le monde.

Bien sûr, il y a une différence entre la pollution atmosphérique persistante, qui est plus difficile à éviter, et les pics de pollution à court terme comme ceux que connaît actuellement l’Alberta.

Santé Canada conseille minimiser l’exposition aux particules fines autant que possible, « car il n’y a pas de seuil apparent pour les effets sur la santé des PM2,5. »

« Ce n’est pas bon pour vous, c’est sûr », a déclaré le Dr Raj Bhardwaj, médecin urgentiste à Calgary.

« Si vous avez la possibilité de l’éviter, alors, oui, je l’éviterais. »

Comment la fumée de la faune affecte le corps Le Dr Raj Bhardwaj explique comment de minuscules particules dans la fumée de bois affectent le corps, laissant les gens avec des préoccupations à court et à long terme.

Bhardwaj a déclaré que les particules fines ont « principalement des effets à court terme mais aussi à long terme » sur le corps humain.

« Ils pénètrent très profondément dans vos poumons car ce sont de si petites particules; cela provoque plus d’inflammation, plus d’irritation », a-t-il déclaré.

« En ce qui concerne les problèmes à plus long terme, cela augmente en fait notre risque de cancer, et de nouvelles recherches indiquent que cela augmente probablement aussi notre risque de problèmes neurologiques – donc des problèmes de mémoire, d’attention, de comportement et des choses comme ça. »

Bhardwaj a déclaré que vous pouvez réduire votre exposition en restant à l’intérieur lorsque les niveaux de PM2,5 sont élevés et en portant un masque de qualité N95 à l’extérieur.