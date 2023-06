L’Alberta a importé environ 2 000 pompiers du monde entier. Mais qu’est-ce qui vient ensuite?

Andrew Buchanan, un pompier basé dans le comté de Strathcona, dit qu’il ne peut pas parler longtemps. Les incendies de forêt se déplacent rapidement et il n’y a aucune garantie qu’une alarme ne retentira pas pendant qu’il est en ligne, ce qui le ramènera au travail.

La saison des feux de forêt a été difficile, a déclaré Buchanan, qui est également le responsable de la formation à l’Académie des services d’urgence (ESA), qui dispense une formation professionnelle à la lutte contre les incendies.

La taille des incendies est importante et, lorsqu’elle est associée à un manque d’humidité, à la quantité de combustible sec, aux conditions météorologiques et au vent, les conditions ne fonctionnent pas en faveur des pompiers, a-t-il déclaré.

« Nous avons certainement besoin de plus de pompiers, c’est sûr. Je veux dire, si vous regardez ces incidents à grande échelle, il semble que nous devons toujours faire appel à l’armée, nous devons appeler à l’étranger », a déclaré Buchanan. « Je ne pense pas que ce sera une chose durable, à l’avenir. »

Une vieille voiture a brûlé dans une zone boisée, où de récents incendies de forêt ont endommagé le terrain, à Drayton Valley, en Alberta, le 17 mai. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

L’Alberta est aux prises depuis plusieurs semaines au milieu d’une saison des feux de forêt dévastatrice. Les réservistes des Forces armées canadiennes ont rejoint les lignes de front le mois dernier.

Partout au pays, des défis sont apparus. Plus de 2,7 millions d’hectares de forêt ont pris feu le mois dernier à travers le Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba, a déclaré la semaine dernière le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

Pourtant, le ministre a déclaré qu’Ottawa ne manquait pas encore de ressources de lutte contre les incendies, bien qu’en réponse à la question d’un journaliste, il ait déclaré que les incendies de forêt pourraient finir par tester les limites.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, prend la parole à Ottawa lors d’une mise à jour jeudi concernant la saison des feux de forêt 2023. Il a déclaré que des centaines de pompiers devaient arriver des États-Unis, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

« Je ne veux pas parler de compétition, mais nous avons de nombreux incendies dans de nombreuses régions du pays, puisant dans un nombre limité de ressources, tant au Canada qu’à l’étranger », a déclaré Blair.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a précédemment déclaré que le pays participerait à un projet pilote international visant à former les pompiers des villes et villages pour répondre aux incendies qui menacent les maisons et les entreprises. Le Canada a fourni 170 millions de dollars pour développer le système WildFireSat, dont le lancement est prévu d’ici 2029, qui utilise un « système de satellite public spécialement conçu » pour surveiller les incendies de forêt.

Quand l’inédit devient précédent

Pendant les saisons difficiles des feux de forêt, l’Alberta peut accéder à des ressources de lutte contre les incendies supplémentaires provenant d’autres juridictions en utilisant des accords de partage des ressources, dont beaucoup sont attribués par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Cette année, la province a accueilli 1 836 pompiers de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de l’Ontario, du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon, des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. 215 pompiers supplémentaires d’Afrique du Sud devaient arriver ce week-end.

« Dans des circonstances extrêmes, certaines ressources déployées à travers [CIFFC] peut être annulée, détournée ou démobilisée plus tôt », a écrit Derrick Forsythe, porte-parole d’Alberta Wildfire.

« Cependant, l’Alberta a mis en place des accords indépendants de partage des ressources, tels que le Northwest Compact et un accord avec Jalisco, au Mexique, qui peuvent être utilisés pour demander une aide supplémentaire en cas de besoin. »

Jen Beverly est professeure adjointe en feux de forêt au département des ressources renouvelables de l’Université de l’Alberta. Elle a déclaré que le Canada devra aborder les incendies d’une nouvelle manière, y compris en mettant l’accent sur les prévisions d’incendie peu fiables vers l’évaluation et la cartographie des dangers liés aux carburants. (Soumis par Jen Beverly)

Jen Beverly, ancienne pompière et maintenant professeure adjointe de recherche sur les incendies de forêt à l’Université de l’Alberta, a déclaré qu’il existe de bonnes preuves documentées de tendances croissantes à des saisons de feux plus longues et à des incendies plus importants, ainsi qu’à une fréquence accrue de périodes de sécheresse prolongées.

« Ce n’est plus le cas où nous pouvons examiner les données passées et ensuite comprendre à quoi nous attendre cette année ou l’année prochaine. En fait, ce mot » sans précédent « est ce que j’entends le plus souvent pendant la saison des incendies – un comportement sans précédent des incendies « , a déclaré Beverly, qui travaille au département des ressources renouvelables de l’Université de l’Alberta.

« J’ai entendu cela si souvent au cours des 10 dernières années. C’est comme si le précédent était sans précédent. Nous devrions nous attendre à des conditions sans précédent. »

Radio active8:04Cartographie des feux de forêt Un nouvel outil des chercheurs de l’Université de l’Alberta pourrait aider davantage de collectivités à comprendre à quel point elles sont vulnérables aux incendies de forêt. Jen Beverly est professeure adjointe en feux de forêt à l’U of A.

Cela signifie que les responsables ne peuvent pas se fier à leurs expériences ou données passées en matière d’incendies de forêt, a déclaré Beverly, et que chacun doit aborder le défi d’une manière différente.

« Cela s’éloigne de ce qui était, je pense, un objectif d’essayer de prédire et d’accepter que nous ne pouvons pas très bien faire cela », a déclaré Beverly, ajoutant qu’un domaine d’intérêt potentiel pourrait inclure l’évaluation et la cartographie des risques liés au carburant.

Pour Buchanan, le pompier du comté de Strathcona, la situation dans toute la province a suscité un intérêt croissant pour que davantage de personnes se tournent vers l’ESA pour recevoir une formation de lutte contre les incendies. Mais la situation appelle plus d’action maintenant, a-t-il dit.

« Plus nous pourrons former ici de bottes locales sur le terrain, plus nous serons efficaces à long terme », a-t-il déclaré.

« Si ce sont le genre de saisons printanières que nous allons voir – charges de carburant sèches et lourdes, risques accrus d’incendie de forêt – nous allons avoir besoin de ces premiers intervenants formés prêts à partir, plutôt que de devoir compter sur l’international soutien.

« C’est incroyable, les gens arrivent. Mais je ne pense tout simplement pas que ce soit un système qui fonctionnera à long terme. »

Les listes du CIFFC cinq niveaux de préparation, qui font référence à la situation des feux de végétation et à la disponibilité des ressources de lutte contre les incendies au Canada. Le niveau 1 est le risque le plus faible et le niveau 5 le plus élevé. Vendredi, l’Alberta était classée au niveau 5.