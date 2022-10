L’Alberta a connu une saison de tornades lente. Ce n’était pas le cas ailleurs au Canada

Le Projet sur les changements climatiques dans les Prairies est une initiative conjointe de CBC Edmonton et CBC Saskatchewan qui se concentre sur la météo et notre climat changeant. La météorologue Christy Climenhaga apporte sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

L’automne est bien entamé et avec cela, la fin de la saison des tornades au Canada.

La saison des tornades de cette année s’est démarquée de l’été endormi de l’an dernier pour les orages supercellulaires, mais en Alberta, le nombre de tornades est encore relativement faible.

“Nous avons eu huit tornades, et l’année dernière seulement trois, mais les deux sont un peu plus faibles que la normale”, a déclaré Kyle Fougere, météorologue chargé de la préparation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada.

En regardant la climatologie entre 1980 et 2009, l’Alberta a enregistré en moyenne 15 tornades par an, dit Fougere. Ces chiffres climatiques sont mis à jour pour la dernière fenêtre de 30 ans, les chiffres de 1990 à 2020 étant attendus l’année prochaine.

Mais 2022 n’a pas été une année lente partout au Canada. La Saskatchewan a connu son été le plus occupé pour les tornades en une décennie, avec 25 confirmés. La moyenne historique pour la Saskatchewan est plus proche de 18 tornades au cours de l’été.

“C’est en fait le plus grand nombre de tornades que nous ayons eu en Saskatchewan depuis 2012, lorsqu’ils ont enregistré 33 tornades”, a déclaré Fougere.

Alors pourquoi cette différence drastique entre les provinces voisines ? Et comment le nombre de tornades que nous voyons au cours d’une année typique évolue-t-il dans le temps ?

Saison plus lente dans l’Ouest

Le faible dénombrement de l’Alberta a été une tendance au cours de la dernière décennie. Fougere dit que la seule fois où nous avons vu plus de 15 tornades en une saison, c’était en 2019, alors qu’il y en avait 23.

Mais comme nous l’avons vu cet été en Saskatchewan, il n’y a pas eu de tornade de sécheresse partout.

“Chaque année, nous constatons une grande variabilité dans le nombre de tornades”, explique Fougere. “Il n’est pas si rare de voir une province avoir un été très différent de celui de la province voisine.”

Les tornades de trombone de début de saison, qui sont plus faibles et peuvent se former sans orages violents, peuvent faire grimper les chiffres.

Les configurations à grande échelle dans l’atmosphère – telles que les vastes zones de haute pression ou les modèles persistants dans le courant-jet – jouent également un rôle, comme ce fut le cas cette année.

“Nous avons eu une grande crête de haute pression à partir de la deuxième semaine de juillet environ… sur l’Ouest canadien”, a déclaré Fougere.

L’air qui coule sous ces crêtes signifie généralement un temps clair et peu d’orages.

“Cela a probablement joué un rôle dans la raison pour laquelle la Saskatchewan en avait plus. Ils étaient un peu plus en aval de la crête.”

La Saskatchewan a connu 25 tornades cet été, le plus en 10 ans. (Soumis par Jeff Wizniak)

D’autres conditions atmosphériques telles que la chaleur et l’humidité peuvent affecter la formation de tornades, ainsi que le cisaillement du vent – le changement de direction ou de vitesse du vent lorsque vous vous déplacez plus haut dans l’atmosphère. Fougere dit que même la fumée des feux de forêt peut jouer un rôle.

“La fumée limitera le rayonnement solaire entrant et vous obtiendrez ainsi moins de chaleur, ce qui… fournit l’énergie nécessaire à ces orages.”

Les nouvelles normales

Bien que cette année ait consolidé la Saskatchewan en tant que point chaud des tornades, les tendances historiques montrent un changement.

Francis Lavigne-Theriault est assistant de recherche au Northern Tornadoes Project (NTP). L’initiative de recherche de l’Université Western travaille avec Environnement et Changement climatique Canada pour évaluer et enregistrer chaque tornade à travers le pays.

Le projet construit maintenant une base de données analysant chaque tornade au Canada depuis 1980. Les chercheurs réexaminent les événements et ajoutent plus de détails pour mieux comprendre comment les chiffres évoluent.

David Sills, directeur exécutif du Northern Tornadoes Project, étudie les dommages causés par une tornade à Dunrobin, en Ontario, en 2018. (Justin Tang/La Presse canadienne)

« Les moyennes de chaque province ont changé, dit Lavigne-Theriault.

Il dit que le nombre de tornades au cours des 30 dernières années a diminué et que leurs emplacements changent également.

“La Saskatchewan était autrefois la capitale des tornades au Canada… la plus grande quantité de tornades en moyenne. Et maintenant, c’est l’Ontario, au cours des 30 dernières années.”

Quant à la force des tornades qui se produisent, Lavigne-Theriault dit que ces tendances sont plus difficiles à cerner.

Dans l’étude, les chercheurs ont constaté une augmentation du nombre de tornades classées EF-2 ou plus.

Il dit que cette augmentation est probablement due à une surveillance accrue par des projets comme le NTP et aux changements dans la densité de la population à travers le Canada.

“Les gens vivent là où ils ne vivaient pas”, dit-il. “Ils construisent des structures artificielles, il est donc plus probable qu’une tornade frappe une zone peuplée maintenant qu’il y a 30 ans.”

La base de données complète du NTP réécrivant l’histoire des tornades au Canada est toujours en préparation, mais devrait être rendue publique d’ici la fin de cette année sur le site Web du projet.

Les fortes tempêtes de l’Alberta

Bien que le nombre de tornades en Alberta n’ait pas été impressionnant cette année, la force des tempêtes était notable.

Les tornades au Canada sont classées selon l’échelle Fujita améliorée (EF). Il va de EF-0 à EF-5. Plus les dégâts de la tempête sont importants, plus la note est élevée.

Cette année, l’Alberta a connu deux tornades EF-2 – une à Bergen, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Calgary, au début de juillet, et une autre plus tard ce mois-là à Redcliff, près de Medicine Hat.

Une tornade EF-2 à Bergen, en Alberta, en juillet 2022, a aplati des arbres et endommagé des maisons voisines. (Projet Tornades du Nord)

“La dernière fois que nous avons eu des tornades EF-2, c’était en 2019 et je crois qu’il y en avait six qui se sont formées”, explique Fougere.

Une tornade EF-2 peut se classer à l’extrémité inférieure de l’échelle EF, mais elle aura toujours du punch.

“Vous vous attendriez à des vitesses de vent entre 180 et 220 kilomètres par heure … c’est là que vous pouvez voir des toits entiers s’envoler des maisons.”

Et les tornades de rang supérieur dans les Prairies sont moins courantes. Pour obtenir un classement élevé, une tornade doit avoir endommagé des arbres ou des structures, et dans le sud des Prairies, il y a plus d’espaces ouverts.

“Il est probable que ces tornades ne vont pas frapper quelque chose lorsqu’elles se forment”, explique Fougere.

“Ils sont classés comme EF-0 par défaut car ils ne causent aucun dommage.”

Fougere ajoute que le suivi du nombre de tornades, des dommages et de leur emplacement est essentiel pour assurer la sécurité du public ; pour déterminer où ils sont le plus susceptibles de frapper.

“Nous révisons constamment”, dit-il. “Qu’est-ce qui crée les tornades les plus faibles par rapport aux tornades les plus fortes, et quels facteurs joueraient dans ceux-ci, afin que nous puissions essayer d’avoir les prévisions les plus précises possibles.”

