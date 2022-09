L’Albanie signale la 2e cyberattaque de l’Iran, sur les systèmes frontaliers

“Les résultats préliminaires montrent que l’attaque a été commise par la même main”, indique le communiqué, ajoutant que les autorités ont temporairement fermé tous les systèmes, y compris le système de gestion totale de l’information (TIMS), qui enregistre les entrées et les sorties au poste frontière. Les médias locaux ont signalé de longues files d’attente dans au moins deux passages frontaliers dans le sud.

L’Albanie, membre de l’OTAN, a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran et expulsé le personnel de son ambassade cette semaine. Il s’agissait du premier cas connu d’un pays coupant ses relations diplomatiques à la suite d’une cyberattaque.

“Une autre cyberattaque des mêmes agresseurs déjà exposée et dénoncée par les alliés et les pays amis de l’Albanie a été vue hier soir sur le système TIMS”, a tweeté samedi le Premier ministre Edi Rama, ajoutant que les responsables coordonnaient le travail défensif avec les alliés.

Le gouvernement albanais a accusé l’Iran d’avoir perpétré l’attaque du 15 juillet, qui a temporairement fermé de nombreux services numériques et sites Web du gouvernement albanais.

Microsoft, le FBI et d’autres cyber-experts ont aidé l’Albanie après l’attaque de juillet. Microsoft a déclaré jeudi dans un article de blog qu’il était modérément convaincu que les pirates appartenaient à un groupe qui a été publiquement lié au ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

Le gouvernement américain a imposé vendredi des sanctions à l’agence de renseignement iranienne et à ses dirigeants en réponse à l’attaque contre l’Albanie. L’OTAN et l’Union européenne ont également dénoncé l’attaque et soutenu la décision de l’Albanie.