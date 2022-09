L’Albanie rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran à la suite de cyberattaques et de menaces

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mercredi, l’Albanie a mis fin aux relations diplomatiques avec la République islamique d’Iran suite à une cyberattaque majeure menée par Téhéran il y a près de deux mois sur les sites Web du gouvernement albanais.

L’Albanie rejoint maintenant les États-Unis, le Canada, Israël et le Maroc pour couper les liens avec le régime iranien en raison de ses activités présumées néfastes. L’Iran a rompu ses relations avec Israël après la révolution islamique de 1979.

“L’enquête approfondie a mis à notre disposition des preuves indéniables que la cyberattaque contre notre pays a été orchestrée et parrainée par la République islamique d’Iran qui avait impliqué quatre groupes dans l’attaque contre l’Albanie”, a déclaré le Premier ministre albanais Edi Rama dans une déclaration vidéo.

La décision de l’Albanie d’expulser les diplomates iraniens du pays d’Europe du sud-est intervient au milieu des efforts continus de l’administration Biden pour, selon les critiques, récompenser Téhéran avec jusqu’à 275 milliards de dollars d’avantages économiques dans le cadre d’un nouvel accord sur le nucléaire iranien.

Les critiques disent que l’accord proposé empêcherait simplement l’Iran de construire un dispositif d’armes nucléaires pendant une période de temps limitée. Une étude a estimé que Téhéran pourrait recevoir jusqu’à 1 billion de dollars d’ici 2030 grâce à l’accord atomique négocié par les États-Unis.

L’administration Trump s’est retirée de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 parce que des responsables américains ont déclaré que l’État théocratique utilisait les avantages financiers de l’accord pour promouvoir le terrorisme et d’autres activités illégales. Selon le président Trump de l’époque, l’accord sur le nucléaire n’a pas empêché Téhéran de développer une bombe atomique.

Dans un communiqué, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré : « Les États-Unis condamnent fermement la cyberattaque de l’Iran contre notre allié de l’OTAN, l’Albanie. Nous nous joignons à l’appel du Premier ministre Rama pour que l’Iran soit tenu responsable de ce cyberincident sans précédent. prendre des mesures supplémentaires pour tenir l’Iran responsable des actions qui menacent la sécurité d’un allié des États-Unis et créent un précédent troublant pour le cyberespace.”

L’Albanie, membre de l’OTAN depuis 2009, abrite environ 3 000 dissidents iraniens du groupe Mujahedeen-e-Khalq, mieux connu sous le nom de MEK, qui vivent au camp Ashraf 3 à Manez, à 30 kilomètres (19 miles) à l’ouest de la capitale albanaise. , Tirane. Le MEK fait partie d’une organisation faîtière appelée le Conseil national de la résistance iranienne. Un événement organisé plus tôt cet été par le groupe a été reporté par les autorités albanaises en invoquant un risque pour la sécurité.

Le gouvernement albanais a ordonné à tout le personnel de l’ambassade iranienne, y compris le personnel diplomatique et de sécurité, de quitter l’Albanie dans les 24 heures.

Banafsheh Zand, un éminent analyste irano-américain de la République islamique, a déclaré à Fox News Digital : « La définition de la folie consiste à faire quelque chose encore et encore, en s’attendant à des résultats différents. Telle a été l’approche des dirigeants internationaux (y compris les Russes, les Britanniques et les Chinois) adoptés avec le régime khomeiniste, il y a 43 ans et continuent d’employer, malgré le comportement criminel persistant de la mafia chiite et leur propre aveu de leurs intentions. Téhéran continuera d’agir de cette façon jusqu’à ce que chacun de ses alliés saisisse cette réalité à leur sujet.”

L’ayatollah Ruhollah Khomeiny a été le fondateur de la République islamique révolutionnaire d’Iran en 1979.

Shirin Nariman, militante irano-américaine des droits de l’homme et partisane du Conseil national de la résistance iranienne, a déclaré à Fox News Digital : « C’est quelque chose que chaque pays devrait faire à l’Iran. Cela s’est déjà produit avec l’Afrique du Sud lorsque le monde a boycotté l’Afrique du Sud. L’Afrique pour l’apartheid. Le CNRI demande depuis longtemps aux pays de rompre leurs liens avec l’Iran et de fermer les ambassades.

Elle a ajouté que “l’Albanie est sur la bonne voie, et je souhaite que davantage de pays européens suivent. L’Iran ne s’arrêtera pas et poursuivra les cyberattaques et le terrorisme. Si personne ne répond, l’Iran est encouragé à faire plus”.

Fox News Digital a envoyé des questions de presse au ministère iranien des Affaires étrangères et à sa mission auprès de l’ONU

The Associated Press contribué à ce rapport.