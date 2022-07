L’Albanie reprend les services publics en ligne et enquête sur une cyberattaque

TIRANA, Albanie (AP) – Le gouvernement albanais a déclaré jeudi que la plupart des sites Web publics fonctionnaient à nouveau alors qu’une enquête pour trouver la source d’une cyberattaque qui les a perturbés se poursuit.

Le Premier ministre Edi Rama a déclaré que le gouvernement soupçonnait que l’attaque était “une agression organisée par un pays” et non lancée par des pirates ou des groupes criminels organisés qui ciblent “des pays plus grands et plus puissants” comme les États-Unis.

Les enquêteurs mènent ce que Rama a décrit comme la partie la plus délicate de leur enquête, qui consiste à rassembler des preuves pour identifier l’un des deux pays soupçonnés de l’attaque.

Les autorités ont déclaré qu’une cyberattaque “large et complexe” avait tenté de frapper des systèmes gouvernementaux critiques vendredi après-midi avant leur fermeture.

Les enquêteurs albanais travaillent sur l’affaire avec des experts de Microsoft et de Jones Group International, une société de conseil en sécurité basée aux États-Unis.

L’Albanie, membre de l’OTAN depuis 2009, a entamé cette semaine des négociations d’adhésion avec l’Union européenne. La petite nation des Balkans est membre temporaire du Conseil de sécurité de l’ONU depuis deux ans.

The Associated Press