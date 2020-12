Bien qu’aucune décision sur l’élargissement de l’UE n’ait émergé des réunions du Conseil européen et du sommet de la zone euro des 10 et 11 décembre, la question qui bloque de nouveaux progrès concerne la Macédoine du Nord, et non l’Albanie.

Bien que la présidence allemande du Conseil de l’UE se termine la semaine prochaine, l’énergie et le capital politique dépensés lors de diverses tentatives de dernière minute pour résoudre le traitement du différend linguistique entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord dans les documents d’élargissement de l’UE étaient clairement insuffisants. Nous avons appris ces derniers jours qu’un texte diffusé par la présidence allemande dans l’espoir de parvenir à un accord avant le sommet de la zone euro a fait l’objet d’un veto de la République tchèque et de la Slovaquie, bloquant tout progrès supplémentaire cette année.

Les objections de Prague et de Bratislava, mais apparemment pas de Sofia, étaient que le libellé de compromis à l’étude (concernant les conclusions de l’élargissement de l’UE) permettrait l’injection de critères historiques et du concept de «falsification de l’histoire» dans le processus d’élargissement de l’UE.

Dans une déclaration conjointe justifiant leur position, la République tchèque et la Slovaquie ont déclaré: «Nous ne permettrons pas à l’Union (européenne) d’être le juge de notre histoire commune, de la manière dont nous nous identifions ou de la langue que nous utilisons. Ces problèmes appartiennent aux parties concernées et nous sommes là pour les soutenir. » D’après l’histoire commune de ces deux pays comme le pays appelait autrefois la Tchécoslovaquie, cette perspective est quelque peu compréhensible. Mais la même logique s’applique-t-elle aux Balkans?

En tout état de cause, il semble que la position profondément ancrée et presque figée de la Bulgarie sur la Macédoine du Nord et la langue «macédonienne» commençait à se réchauffer à l’approche de la réunion / sommet du Conseil européen et qu’une solution pourrait bien être trouvée dans le les mois prochains, alors que le Portugal assumera la présidence du Conseil.

Le 17 décembre, le ministère bulgare des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant l’incapacité du Conseil de l’UE à parvenir à un accord sur la voie à suivre pour l’élargissement. «Les conclusions du Conseil de l’UE sur l’élargissement (note: elles n’ont pas été publiées) n’ont rien à voir avec le processus d’approbation des cadres de négociation pour la République d’Albanie et la République de Macédoine du Nord. La Bulgarie se félicite du cadre de négociation pour l’Albanie et se félicite du temps supplémentaire accordé pour améliorer le cadre de la République de Macédoine du Nord. »

Cette perspective laisse apparemment la fenêtre ouverte pour le lancement immédiat des négociations d’élargissement avec l’Albanie, en supposant des dates et un accord formel pourrait être approuvé pour tenir la «conférence intergouvernementale» requise pour entamer formellement le long processus d’adhésion avec tout nouveau membre potentiel. Un certain nombre d’États membres de l’UE estiment que l’Albanie sera confrontée à des défis plus importants que la Macédoine du Nord pour conclure les négociations d’adhésion, il ne faut donc pas perdre de temps.

Une autre question demeure, et c’est quel serait l’impact sur la structure politique de la Macédoine du Nord de laisser l’Albanie devancer la Macédoine du Nord sur la voie des négociations? Sur la base du comportement du Premier ministre Zoran Zaev ces dernières années, cette décision déclencherait-elle un vote de confiance, un effondrement politique ou peut-être de nouvelles élections pour la Macédoine du Nord?