L’Albanie, pays hôte, place de grands espoirs dans le sommet UE-Balkans occidentaux

Le Premier ministre albanais a déclaré lundi qu’un sommet de l’Union européenne dans la capitale de son pays cette semaine démontre les intérêts géostratégiques accrus de l’UE dans la région des Balkans occidentaux pendant la guerre de la Russie en Ukraine.

Le Premier ministre albanais Edi Rama devrait accueillir mardi la réunion d’une journée qui vise à relancer le processus d’élargissement de l’UE.

« Le moment est fantastique. Personne ne pouvait imaginer cela jusqu’à il y a deux ans, et maintenant cela se produit », a déclaré Rama dans une interview à l’Associated Press.

Rama a précédemment critiqué l’UE pour avoir traîné les pieds dans l’admission de nouveaux pays membres. Les six pays qui font l’objet du sommet – l’Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie – ont reçu des assurances pendant des années mais ont vu leurs démarches vers l’adhésion stagner.

La guerre en Ukraine a rappelé la vulnérabilité de la région et donné à l’UE une incitation à amener les nations des Balkans occidentaux dans le giron démocratique de l’Europe, selon Rama. Il a déclaré que le bloc devait particulièrement travailler “en étroite collaboration avec la Serbie”, qui n’a pas adhéré aux sanctions de l’UE contre la Russie en temps de guerre.

“La voix commune des Balkans occidentaux (…) a contribué à pousser davantage de dirigeants de l’UE” à faire avancer les pays sur la voie de l’adhésion car “vous avez autant besoin des Balkans, des Balkans occidentaux que les Balkans occidentaux ont besoin de l’UE”, a déclaré Rama.

Le Premier ministre a qualifié la réunion de mardi “d’événement le plus important de l’histoire des relations internationales (de l’Albanie)”, notant que l’ancien pays communiste était jusqu’en 1990 “complètement coupé du monde et de l’Europe”.

Le sommet apportera “beaucoup aux Balkans occidentaux, à notre pays, beaucoup d’énergie positive, beaucoup d’espoir, beaucoup de nouvelles voies, de nouvelles voies, qui se définiront dans les prochaines étapes”, a déclaré Rama, appelant la décision de l’UE d’organiser le sommet en dehors de son territoire est un “bon présage pour l’avenir”.

À l’exception du Kosovo, qui n’a déclaré son indépendance de la Serbie qu’en 2008, les pays des Balkans occidentaux ont été identifiés pour la première fois comme candidats potentiels à l’UE en 2003. La Croatie, qui fait également partie de la région, a rejoint le bloc en 2013 et reste son membre le plus récent car l’UE n’en a pas admis d’autres depuis.

Le bloc a accepté de lancer des négociations d’adhésion complète avec l’Albanie et la Macédoine du Nord en juillet, et a tenu ces discussions avec la Serbie et le Monténégro pendant quelques années. La commission exécutive de l’UE a recommandé la Bosnie comme candidate membre en octobre. Le gouvernement du Kosovo a déclaré qu’il prévoyait de présenter une demande d’examen de candidature ce mois-ci.

Les négociations d’adhésion, qui alignent les politiques, l’administration et les économies des pays candidats sur celles du bloc, peuvent elles-mêmes durer des années, et le processus basé sur le mérite est individuel pour chaque pays.

Rama a soutenu que les relations entre les pays des Balkans occidentaux, principalement ceux qui composaient l’ex-Yougoslavie, n’ont jamais été aussi bonnes, bien qu’il ait reconnu que le refus de la Serbie de reconnaître l’indépendance du Kosovo “reste l’éléphant dans la pièce”.

“Mais nous sommes sur cette voie, et nous continuerons à faire pression pour la réconciliation, la normalisation, et nous continuerons également à travailler en étroite collaboration avec la Serbie”, a-t-il déclaré.

