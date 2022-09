L’Albanie expulse le personnel de l’ambassade iranienne du pays suite à une cyberattaque | Nouvelles du monde

La police antiterroriste albanaise a perquisitionné l’ambassade d’Iran après l’expulsion du personnel suite à une contre-attaque qu’elle impute à Téhéran.

Des diplomates iraniens ont brûlé des papiers à l’intérieur des locaux après la rupture des relations diplomatiques suite à la cyberattaque.

C’est la première fois qu’un pays rompt ses relations diplomatiques avec un autre suite à une cyberattaque.

Edi Rama, le Premier ministre albanais, a imputé la cyberattaque, qui a eu lieu en juillet, à la république islamique et a donné à ses diplomates 24 heures pour quitter le pays.

Des officiers armés de fusils automatiques sont entrés dans le bâtiment après le départ de deux voitures portant des plaques diplomatiques, a rapporté Reuters.

Il a indiqué qu’un homme avait déjà été vu à l’intérieur de l’ambassade en train de jeter des papiers dans un baril rouillé.

Dans une adresse vidéo à la nation, M. Rama a déclaré que la cyberattaque “menaçait de paralyser les services publics, d’effacer les systèmes numériques et de pirater les archives de l’État, de voler les communications électroniques de l’intranet du gouvernement et de semer le chaos et l’insécurité dans le pays”.

Les États-Unis, l’allié le plus proche de l’Albanie, ont également blâmé l’Iran pour l’attaque et ont promis de “prendre de nouvelles mesures pour tenir l’Iran responsable des actions qui menacent la sécurité d’un allié américain”.

Téhéran a dénoncé la décision de Tirana de rompre les liens sur ce qu’il a décrit comme des “allégations sans fondement”.

La cyberattaque a temporairement fermé plusieurs services numériques et sites Web du gouvernement albanais le 15 juillet.

Les liens entre les deux pays sont tendus depuis 2014, lorsque l’Albanie a abrité environ 3 000 membres du groupe d’opposition iranien Mujahedeen-e-Khalq, ou MEK, après leur départ d’Irak.

L’Albanie a déjà expulsé quatre diplomates iraniens dans deux cas distincts en 2018 et 2020 pour “menace à la sécurité nationale”.