L’Albanie est une destination de vacances – renvoyez directement 10 000 migrants illégaux là-bas

JE SAIS que les réductions d’impôts ne sont pas vraiment à la mode.

Je sais que le fait de mentionner quoi que ce soit à leur sujet envoie les dingbats qui dirigent nos marchés monétaires à la va-vite.

Mais la vérité, c’est que pour relancer notre économie, nous avons besoin d’une réduction d’impôt.

Pas au taux d’imposition le plus élevé. Et pas au fond non plus.

Ce sont les millions de travailleurs à revenu moyen qui méritent à la fois une pause et qui sont les plus susceptibles de dépenser s’ils l’obtiennent.

Baissez le taux de 40p à 38p et payez-le en mettant le taux le plus élevé à 46p.