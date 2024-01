L’Albanie est la troisième connexion étrangère dans le scandale en spirale du sénateur du New Jersey Bob Menendez

Le scandale qui s’étend rapidement autour du sénateur Bob Menendez est centré sur ses prétendues interventions au nom des gouvernements égyptien et qatari – que les procureurs fédéraux prétendent avoir faites en échange de pots-de-vin, en grande partie de la part d’une entreprise halal à laquelle le Caire a accordé des droits exclusifs pour manipuler sa viande. fournir. Mais une enquête du Daily Beast souligne l’implication d’un autre homme d’affaires, outre le duo inculpé aux côtés du sénateur en septembre, un homme lié à une troisième nation dans les intrigues internes et internationales de laquelle l’ancien puissant Menendez s’est mêlé : l’Albanie.

Les accusations portées contre le démocrate du New Jersey et son épouse, Nadine Arslanian, ont pris au piège deux entrepreneurs connectés du secteur riverain : le chef d’une société halal et agent égyptien accusé, Wael Hana, et le magnat de l’immobilier Fred Daibes, un investisseur dans les entreprises de Hana, dont le Daily Beast a parlé en exclusivité en dernier. Spring avait reçu une injection de 45 millions de dollars d’une société liée à la famille royale du Qatar. Les procureurs ont depuis affirmé que cette transaction faisait partie d’un stratagème par lequel l’État riche en pétrole achetait les pouvoirs du bureau de Menendez et de sa présidence de la commission sénatoriale des relations étrangères.

Une perquisition fédérale a permis de découvrir des enveloppes incriminantes contenant de l’argent liquide, des lingots d’or et divers autres objets de valeur provenant de la maison des Menendezes, qui, selon le ministère de la Justice, constituent une partie du produit d’un stratagème de corruption élaboré – un stratagème souscrit en partie par la société de Hana, EST EG Halal, accumulé grâce à son contrat exclusif avec le régime égyptien.

« Le monopole IS EG Halal a fait progresser le système, entre autres choses, en fournissant une source de revenus à partir de laquelle Wael Hana, alias « Will Hana », l’accusé, pourrait honorer les pots-de-vin qu’il avait promis à Robert Menendez. , l’accusé, par l’intermédiaire de Nadine Menendez », indique l’acte d’accusation, soulignant qu’une partie des fonds transitait par Strategic International Business Consultants, une entreprise appartenant à l’épouse du sénateur. “Au total, IS EG Halal a émis trois chèques de 10 000 $ à Strategic International Business Consultants datés du 30 août, du 28 septembre et du 5 novembre 2019, que Daibes a contribué à fournir ou à faciliter.”

Mais le Daily Beast a découvert qu’IS EG et ses relations avec les autorités égyptiennes impliquaient un autre opérateur sur la « Gold Coast » du New Jersey, face à Manhattan : le partenaire commercial de longue date de Daibes, Gazmend « Gus » Lita. De plus, pendant la période du stratagème de corruption présumé, Menendez s’est coordonné avec un groupe de défense albanais-américain dans lequel Lita était impliquée, a rencontré le frère de l’homme d’affaires, alors membre du parlement de l’État des Balkans, et a répété les points de discussion favorisés par les deux, y compris dans les déclarations officielles.

Ces actes reflètent certains de ceux que le gouvernement fédéral affirme avoir commis au nom du Qatar, où Menendez aurait fait plusieurs déclarations positives sur le pays en échange de pots-de-vin.

Comme The Daily Beast l’a rapporté en exclusivité en décembre 2022, Lita a siégé au conseil d’administration de la filiale basée en Inde d’IS EG Halal et exploitait des entités commerciales à partir du même bureau d’Edgewater, dans le New Jersey, occupé par l’entreprise de Hana. L’une de ces sociétés, 4 Jersey Street Associates LLC, a acquis une propriété dans une ville voisine auprès du ministère égyptien de la Défense, le même ministère égyptien de la Défense qui aurait transmis des instructions à Hana et à l’épouse de Menendez. Le Daily Beast a obtenu des archives publiques montrant que Lita a personnellement signé plusieurs documents liés à la transaction foncière.

Dans les documents judiciaires relatifs à son plaidoyer de culpabilité en 2022 pour avoir dirigé un casino au nom de la mafia albanaise, les avocats de Lita ont déclaré que leur client, qui avait passé la majeure partie de sa carrière aux États-Unis à diriger divers projets de construction et un restaurant avec Daibes, avait Plus récemment, il a occupé un poste d’« inspecteur des aliments halal », un rôle qui a nécessité de nombreux voyages internationaux.

Ni Lita ni son plus récent avocat enregistré n’ont répondu aux demandes répétées de courrier électronique du Daily Beast, et un parent qui a répondu à un téléphone enregistré à son nom a affirmé que Lita était à l’extérieur du pays et inaccessible par téléphone ou par service de messagerie.

Dans un dossier de 2023 lié à sa probation, Lita a demandé l’autorisation de se rendre dans son Albanie natale pour rendre visite à sa famille. L’homme d’affaires a déclaré qu’il prévoyait de rester avec son frère, Korab Lita, un homme politique du Parti démocrate albanais de droite.

Le Daily Beast a découvert qu’en septembre 2019, c’est-à-dire au milieu de la période pendant laquelle l’employeur de Gazmend Lita, IS EG Halal, aurait fait des chèques à l’épouse de Menendez, le sénateur avait rencontré Korab Lita, alors membre du parlement albanais. . Le législateur américain n’a pas rendu public le rendez-vous, contrairement à son homologue albanais.

Korab Lita est sorti du sommet, auquel participait un autre parlementaire albanais, affirmant avoir obtenu le soutien de Menendez pour une série de réformes électorales que lui et son parti avaient préconisées, et affirmant en outre que le sénateur avait exhorté les électeurs albanais à participer aux prochaines élections. Le soutien d’un puissant responsable américain conférerait une influence incroyable à n’importe quelle personnalité de ce petit pays des Balkans, dans lequel l’attitude américaine exerce une énorme influence, et la réunion et ses photos ont valu à Korab Lita plusieurs articles de presse dans son pays d’origine.

« Sans une véritable réforme électorale, qui amènerait des élections libres et équitables, la DÉMOCRATIE est une illusion, a-t-il déclaré », a écrit Korab Lita dans un message sur Facebook, dans ce qu’il prétend être une paraphrase des remarques du sénateur. “​​Pour sa part, le sénateur, bien qu’il soit suffisamment informé de la situation en Albanie, a hautement apprécié notre initiative de représenter les citoyens au Parlement et de poursuivre les réformes bloquées depuis longtemps, et a ajouté que la représentation et non le boycott servent la démocratie. . Le sénateur a également lancé et, à travers nous, lancé un APPEL à la classe politique albanaise et a souligné que la CLÉ d’une démocratie saine et du fondement d’un État de droit pour les citoyens est le VOTE LIBRE.

La collègue de Lita de Tirana sauvegardé son récit de la rencontre presque au mot.

L’équipe de Menendez n’a pas répondu aux questions répétées du Daily Beast concernant cette réunion, sa relation avec le Litas, ou son plaidoyer et ses actes officiels ultérieurs en Albanie et dans les Balkans.

En 2021, à l’époque où Gazmend Lita créait des sociétés dans les bureaux de l’EI EG Halal et signait une transaction immobilière avec le gouvernement égyptien, et alors que Wael Hana aurait converti les fonds de l’EI en lingots d’or et en cadeaux pour les Menendez, le sénateur a publié une déclaration conjointe avec son homologue républicain au sommet de la commission des relations étrangères, faisant écho aux appels de Korab Lita à la participation des électeurs et à ses préoccupations concernant l’intégrité électorale. Le communiqué contenait également ce qui semble être un avertissement voilé adressé au Parti socialiste albanais au pouvoir, principal rival du Parti démocratique albanais de Korab Lita.

« Nous encourageons le peuple albanais à voter. Nous exhortons les autorités à garantir que les électeurs puissent exercer ce droit fondamental sans intimidation ni violence », a écrit Menendez avec le sénateur Jim Risch (R-Idaho). « Nous attendons également de tous les candidats qu’ils agissent conformément aux normes démocratiques, même s’ils font campagne vigoureusement. Les amis de l’Albanie en Amérique sont plus que jamais déterminés à soutenir un avenir démocratique et prospère pour le peuple albanais.»

Ce ne serait que l’une des nombreuses déclarations que Menendez ferait qui semble l’aligner sur le clan Lita, et plus largement sur les intérêts albanais. Et le frère de Gazmend Lita au parlement albanais n’était pas son seul associé politique avec lequel Menendez s’est impliqué.

Comme Daibes et Hana, Lita et les membres de sa famille basés aux États-Unis ont fait des dons substantiels à l’opération électorale de Menendez au cours des quinze dernières années. Mais dans le cas de Lita, bon nombre de ces dons sont passés par la Commission des affaires politiques albano-américaine, dont Menendez et son New Millennium PAC ont été les plus grands bénéficiaires ces dernières années, accumulant plusieurs dons maximum de 5 000 $ à partir de 2021.

Le Comité des affaires publiques albanaises-américaines est une branche de la Ligue civique albanaise-américaine à but non lucratif, dirigée par l’ancien représentant de New York Joe Dioguardi et son épouse Shirley Cloyes. La Ligue Civique site web liste Lita comme membre du conseil d’administration de l’organisation. Dans une lettre au juge dans l’affaire des salons de paris, Dioguardi a souligné que pendant deux décennies Lita avait « donné de son temps et son soutien financier » à la Ligue et à son PAC, et « organisait chaque année à ses frais de nombreuses réunions » dans le restaurant qu’il dirigeait avec Daibes , le coaccusé dans l’affaire Menendez.

La Ligue civique n’a pas répondu aux demandes répétées de téléphone et de courrier électronique. Le Daily Beast a brièvement contacté Dioguardi, mais l’ex-législateur a semblé raccrocher immédiatement lorsque le journaliste s’est identifié, et n’a pas répondu à un appel ni à un SMS ultérieur.

Dans les documents judiciaires, l’avocat de Lita a fait référence à son travail avec la Ligue au passé, mais le groupe a continué à inscrire Lita comme membre du conseil d’administration de réseaux sociaux jusqu’à la mi-2023. Comme Dioguardi l’a souligné, l’objectif principal de ces organisations est de faire pression sur les responsables du gouvernement américain sur des questions liées aux Albanais de souche vivant en Europe du Sud-Est, en particulier celles du Kosovo, un État à majorité albanaise qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 après des années de violence et d’efforts de nettoyage ethnique. initiée par Belgrade.

À partir du dernier trimestre 2019, Cloyes et Dioguardi ont commencé pour la première fois à faire état de réunions avec Menendez et son équipe, des membres du Congrès. les dossiers de lobbying montrent. Lui et son comité sont rapidement devenus le principal centre de leurs efforts, alors que la Ligue faisait pression pour obtenir une audition sur le refus inconditionnel de la Serbie de reconnaître l’indépendance du Kosovo et sur les efforts des États-Unis pour arbitrer le différend et persuader davantage d’alliés de reconnaître le Kosovo en tant que nation distincte. .

“Shirley a fait une présentation sur le…