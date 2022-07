L’Albanie demande à l’organe des droits de l’homme d’annuler les réclamations d’organes volés

TIRANA, Albanie (AP) – Le Parlement albanais a demandé au plus haut organe européen des droits de l’homme d’annuler une résolution de 2011 citant des allégations non fondées depuis lors de prélèvements d’organes humains pendant la guerre des années 1990 au Kosovo.

Le parlement a voté jeudi soir par 125 voix contre 0 en faveur d’une motion demandant au Conseil de l’Europe de blanchir l’Albanie et le Kosovo des allégations de trafic d’organes. Les partisans ont déclaré qu’une telle action contribuerait à normaliser les relations entre le Kosovo et la Serbie.

“Ce problème (les allégations de prélèvement d’organes) devrait se terminer un jour afin que les gens trouvent le pouvoir de se réconcilier et de vivre ensemble, en guérissant les blessures du passé”, déclare la résolution.

En 2011, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution appelant à une mission de l’Union européenne au Kosovo pour enquêter sur « les crimes de guerre et le trafic d’organes » au Kosovo et en Albanie. Il a cité des allégations selon lesquelles des combattants de l’Armée de libération du Kosovo, aujourd’hui dissoute, auraient fait le trafic d’organes humains prélevés sur des prisonniers, tué des Serbes et d’autres Albanais de souche au Kosovo et en Albanie.

« De nombreux indices semblent confirmer que, dans la période qui a immédiatement suivi la fin du conflit armé, avant que les forces internationales ne puissent réellement prendre le contrôle de la région et rétablir un semblant d’ordre public, des organes ont été prélevés sur certains prisonniers à une clinique sur le territoire albanais… et emmenée à l’étranger pour être transplantée », indique la résolution.

La résolution était basée sur un rapport de 2010 du sénateur suisse Dick Marty, un enquêteur du Conseil de l’Europe, qui a déclaré que l’UCK était responsable de la mort de centaines de Serbes, de Roms et d’Albanais de souche soupçonnés de collaborer avec les Serbes pendant la guerre du Kosovo de 1998-1999. guerre. L’UCK a combattu les forces serbes pour tenter d’obtenir l’indépendance du Kosovo, alors province serbe.

Le rapport de Marty a également conclu qu’il y avait des cas dans lesquels certains des captifs ont été tués pour que leurs organes soient vendus sur le marché noir international. Une « maison jaune » dans un district du nord de l’Albanie était censée servir de clinique pour le prélèvement d’organes et a attiré l’attention des médias internationaux.

Après une enquête de 2 ans et demi, un procureur spécial de l’Union européenne en 2014 a déclaré qu’il avait des “indications convaincantes” selon lesquelles jusqu’à 10 captifs avaient été tués pour que leurs organes soient prélevés pour le trafic illégal et la vente au marché noir pendant la guerre.

Cependant, le procureur a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper qui que ce soit pour les crimes présumés.

La motion adoptée par les législateurs albanais a déclaré que les affirmations du rapport de Marty “restaient donc non fondées, non prouvées et non fondées sur des preuves et des faits et, par conséquent, elles devraient être considérées comme telles par les institutions nationales et internationales”.

Le Premier ministre Edi Rama, le chef des socialistes, a qualifié jeudi le rapport de Marty de “monstrueux” et a dénoncé le fait que l’UCK était qualifiée “d’unité terroriste de criminels s’occupant du trafic d’organes”.

Le rapport a également servi de base à un amendement à la Constitution du Kosovo qui a établi un tribunal spécial pour poursuivre les anciens dirigeants de l’UCK pour crimes de guerre.

Un tribunal pour crimes de guerre soutenu par l’UE, les chambres spécialisées du Kosovo et un bureau du procureur lié basé à La Haye, a arrêté cinq anciens dirigeants de l’UCK depuis 2020, dont l’ancien président du Kosovo, Hashim Thaci, et l’ancien président du parlement Kadri Veseli. Ils ont nié les actes répréhensibles. Un seul des cinq accusés a été jugé.

Plus de 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes pendant la guerre entre l’UCK et les forces militaires serbes avant qu’une campagne de bombardements de l’OTAN de 78 jours n’oblige la Serbie à retirer ses troupes et à céder le contrôle aux Nations Unies et à l’OTAN.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Les États-Unis et la majeure partie de l’Occident le reconnaissent comme un pays, mais la Serbie – soutenue par ses alliés, la Russie et la Chine – ne le reconnaît pas.

Llazar Semini, Associated Press