Le dernier piratage a forcé les responsables albanais à mettre temporairement hors ligne son système de gestion totale de l’information (TIMS), un système de suivi des données de ceux qui entrent et sortent d’Albanie, selon un communiqué du ministère albanais de l’Intérieur.

La cyberattaque est l’œuvre des “mêmes agresseurs” qui ont perpétré le piratage de juillet, a affirmé le Premier ministre albanais Edi Rama dans un tweet. Le piratage a eu lieu vendredi, selon le ministère de l’Intérieur, et samedi en début de soirée, le ministère a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les aspects du TIMS soient bientôt restaurés.

L’incident pose un nouveau défi à l’administration Biden, qui s’est engagée cette semaine à “tenir l’Iran responsable des actions qui menacent la sécurité d’un allié américain” et membre de l’OTAN à la suite de la cyberattaque de juillet.

Le département du Trésor a sanctionné vendredi l’agence d’espionnage iranienne pour avoir prétendument exécuté le piratage de juillet, qui a mis certains services gouvernementaux albanais hors ligne et a laissé le gouvernement albanais se démener pour se rétablir. La Maison Blanche a déclaré que des responsables américains étaient sur le terrain depuis des semaines pour aider. L’Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran dans ce qui pourrait être le premier cas de piratage provoquant une rupture des liens entre les pays.

Le piratage de juillet a eu lieu avant une conférence en Albanie à laquelle devaient assister des membres du MEK, un groupe iranien qui prône le renversement du gouvernement iranien et que Téhéran considère comme une organisation terroriste.

“Nous condamnons fermement ces cyberactivités malveillantes conçues pour déstabiliser et nuire à la sécurité d’un Allié, et perturber la vie quotidienne des citoyens”, ont déclaré jeudi les membres de l’OTAN dans un communiqué.

En réponse, l’ambassade d’Iran à Bruxelles a “rejeté vendredi les accusations sans fondement” selon lesquelles l’Iran était à l’origine du piratage de juillet.

Un porte-parole de la Mission permanente iranienne auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi sur le dernier incident de piratage.

En 2007, le gouvernement américain a aidé l’Albanie, un allié dans la “guerre contre le terrorisme” autoproclamée de l’administration Bush, à déployer les systèmes matériels et logiciels TIMS pour le traitement de l’immigration, selon une page archivée du département d’État.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a condamné samedi soir le dernier piratage et a réitéré que le gouvernement américain “soutient les efforts de l’Albanie pour atténuer et récupérer”.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’une cyberattaque pourrait déclencher la clause de défense collective de l’OTAN, obligeant tous les membres à défendre une attaque contre un autre membre. Mais ce principe n’a jamais été testé dans la pratique, et on ne sait pas quel est le seuil d’une telle défense collective.

“Malheureusement, je ne serais pas surpris si c’était vrai [that Iran was behind the latest hack]”, a déclaré à CNN John Hultquist, vice-président de l’analyse du renseignement de la société de sécurité Mandiant, qui a enquêté sur le piratage de juillet. “Les États comme l’Iran ne semblent pas être dissuadés par les solutions diplomatiques. C’est comme si le prix de ces incidents leur était finalement acceptable.”

Cette histoire a été mise à jour avec une réaction supplémentaire.