L’Alaska, en « mode de survie », est le pire État américain pour les affaires

Un drapeau de l’état de l’Alaska souffle dans le vent au Robert B. Atwood Building à Anchorage, en Alaska. David Ryder | Bloomberg | Getty Images

Ce sont des temps difficiles à Skagway, en Alaska, qui compte 1 183 habitants. « Nous sommes en mode survie extrême », a déclaré le maire Andrew Cremata à CNBC. Au cours d’un été normal, la ville du sud-est de l’Alaska regorgerait de touristes des navires de croisière naviguant sur le passage intérieur. Les résidents pouvaient parcourir 15 miles sur la route du Yukon jusqu’au Canada pour faire leurs courses de base, ou ils pouvaient monter à bord d’un ferry géré par l’État jusqu’à la ville voisine, Haines. Mais cette année, les paquebots de croisière viennent de recommencer à circuler. Cremata espère que Skagway accueillera 100 000 passagers cette année ; en 2019, ils en avaient 1,1 million. La frontière avec le Canada demeure fermée au trafic non essentiel, et les traversiers, qui font partie du Réseau routier maritime de l’Alaska, sont en proie à des coupes budgétaires. « Il suffit d’amener votre famille à aller voir un dentiste ou un médecin, lorsque cela devient lourd ou trop coûteux, il y a un moment où les gens viennent de l’avoir et s’éloignent », a déclaré Cremata. Multipliez la situation de Skagway par des milliers de communautés et plus de 700 000 Alaskiens, et vous pouvez commencer à comprendre pourquoi The Last Frontier se retrouve à la dernière place du classement 2021 de CNBC America’s Top States for Business. Il s’agit de la sixième fin de l’état de l’Alaska en 14 ans. L’État avait déjà obtenu la distinction douteuse au cours des quatre premières années de l’étude entre 2007 et 2010, atteignant à nouveau le fond en 2018.

Aussi difficile que l’année dernière ait été dans cet État et dans tout le pays, cela a présenté des opportunités que l’Alaska n’a pas su capitaliser. L’Alaska a affronté la pandémie avec le système de santé publique le mieux financé du pays, selon le Fondation unie pour la santé, dépensant 289 $ par personne et par an. C’est plus de trois fois la moyenne nationale. Plus tôt cette année, l’État donnait le ton pour Covid-19 vaccins, même dans ses régions les plus reculées. Alors que l’économie nationale luttait pour reprendre pied, l’Alaska offrait un climat réglementaire généralement favorable aux affaires — son Système légal penche vers les affaires, et le nombre de lois et de règlements d’État est gérable. Le penchant conservateur Fondation fiscale classe le climat fiscal de l’Alaska au troisième rang du pays. À Skagway, le maire Cremata a déclaré que les responsables de l’État et du gouvernement fédéral avaient été extrêmement utiles pendant la crise. « Ils sont toujours prêts et disposés non seulement à nous engager en tant que communauté, mais aussi aux individus et aux propriétaires d’entreprises de la communauté. Des personnes aux prises avec des problèmes de chômage et toutes sortes de choses », a-t-il déclaré. Et à une époque de bouleversements sociaux, l’Alaska a offert à sa population relativement diversifiée de solides protections contre les discriminations.

Les coûts élevés nuisent à l’Alaska

Alors, comment l’Alaska a-t-elle réussi à finir N°50 à nouveau en 2021 malgré tant d’avantages ? En un mot : coût. Le coût de la pratique des affaires est le plus important dans l’étude de cette année. Au fur et à mesure que la reprise se développe, les États vantent les faibles coûts des entreprises plus que tout autre facteur, selon l’analyse de CNBC. L’Alaska est un endroit extrêmement cher pour faire des affaires. Même le climat fiscal concurrentiel de l’Alaska, qui rapporte des points pour des impôts fonciers relativement bas et aucun impôt sur le revenu des particuliers, comprend un Taux d’imposition corporatif de 9,4%, parmi les plus élevés du pays.

Une route couverte de neige avec des lignes électriques à Kaktovic, en Alaska. David Howells | Corbis Historique | Getty Images

Les coûts des services publics sont oppressants. Les Alaskiens ont payé en moyenne 20,20 $ le kilowattheure pour l’électricité l’année dernière, selon Données du département américain de l’Énergie, avec des taux encore plus élevés dans les régions éloignées. C’était juste derrière Hawaï et près du double de la moyenne nationale. Les salaires sont élevés en raison du coût de la vie élevé, et les espaces de bureaux et industriels – qui sont rares – sont chers. Cremata a déclaré qu’il s’inquiétait de la hausse du prix de tout. « Tout est rentré », a-t-il déclaré. « Et donc, si le coût du carburant augmente, cela affecte les tarifs sur la barge et cela affecte le prix de votre lait et de vos œufs. » En effet, même ce taux élevé de financement de la santé publique peut être trompeur, car les soins de santé en Alaska sont si chers. Une visite chez un médecin à Anchorage a coûté en moyenne plus de 206 $ l’année dernière, selon le Conseil de la recherche communautaire et économique, C2ER. C’est plus du double du coût à Phoenix, en Arizona. Pendant ce temps, le taux de vaccination de l’Alaska contre le Covid-19, autrefois l’envie de la nation, est tombé en dessous de la moyenne nationale, selon les données du Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

L’assistante médicale Julia Naea administre le vaccin Pfizer Covid-19 à la Blood Bank of Alaska à Anchorage le 19 mars 2021. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

En mars, l’Alaska est devenu le premier État du pays à mettre les vaccins à la disposition de toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. Selon les autorités, cela signifiait que ceux qui voulaient se faire vacciner n’ont pas tardé à se faire vacciner, laissant les résidents hésitants – beaucoup dans les zones rurales ou éloignées – qui se sont avérés difficiles à convaincre. Les taux de vaccination sont une mesure dans la catégorie Vie, santé et inclusion des meilleurs États, où l’Alaska termine n ° 19 cette année.

L’accès à Internet reste un défi

En plus de ses problèmes de coûts, l’Alaska se classe au 49e rang dans la catégorie des infrastructures des meilleurs États, au-dessus seulement Maine. C’est encore une occasion perdue. L’Alaska aurait peut-être pu utiliser l’évolution du pays vers le travail à distance pour compenser en partie ses inconvénients inhérents à l’infrastructure, notamment sa distance par rapport au reste du pays et sa grande taille. L’étude Top States de cette année a introduit la connectivité à large bande comme mesure d’infrastructure. Mais le haut débit en Alaska est le pire du pays, selon Recherche BroadbandNow. À Skagway, Cremata a déclaré que le service Internet était lourd et coûteux. « Vous devez réellement avoir une ligne fixe dans votre maison pour que cela fonctionne », a-t-il déclaré. « Donc, Internet a un prix assez substantiel, mais vous avez également des frais de 30 $ parce que vous avez besoin d’une ligne fixe pour que le haut débit fonctionne. » Selon BroadbandNow, moins de 61 % des Alaskiens ont accès au haut débit, et aucun n’a accès à un forfait à bas prix, que l’organisation définit comme coûtant moins de 60 $ par mois. La vitesse moyenne est de 58,6 Mbps dérisoires, soit un tiers de la vitesse de l’État le mieux classé, le New Jersey. Cremata a déclaré qu’au début de la pandémie, lorsque lui et d’autres dirigeants locaux craignaient que les navires de croisière ne disparaissent pendant cinq ans, ils ont convoqué un groupe de travail pour examiner les moyens de réinventer l’économie. L’une des idées était de faire de Skagway un hub Internet, mais cela n’a abouti à rien. « Vous devez avoir un Internet très rapide, évidemment, car vous voulez probablement que toutes vos communications soient effectuées dans le cloud, ce qui est pratiquement impossible en ce moment à Skagway », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, s’exprimant lors d’une cérémonie d’inauguration d’un générateur à turbine hydroélectrique à Igiugig, en Alaska, le mardi 16 juillet 2019. Luis Sinco | Temps de Los Angeles | Getty Images

En mai, le gouverneur Mike Dunleavy a créé un groupe de travail pour recommander des moyens d’améliorer la connectivité dans l’État. « Dans la foulée d’une pandémie mondiale, nous voyons plus que jamais le rôle essentiel qu’Internet joue dans presque tous les aspects de la vie et l’importance d’une bonne connectivité pour chaque Alaskan », a déclaré Dunleavy dans un communiqué. déclaration. Mais c’est le troisième groupe de travail sur le haut débit de l’Alaska au cours de la dernière décennie, avec peu de résultats pour les efforts. Il est également difficile de savoir si l’État peut réunir les fonds nécessaires pour mettre à jour son service. Dans sa déclaration annonçant le groupe de travail, Dunleavy, un républicain, a souligné l’utilisation de l’argent fédéral de secours en cas de pandémie pour payer l’expansion. Et tandis que son ordre administratif la création du groupe de travail envisage également d’utiliser des fonds publics, Dunleavy et la législature de l’État sont déjà enfermés dans une lutte titanesque pour le budget. Ce mois-ci, Dunleavy mis son veto plus de 200 millions de dollars de dépenses publiques approuvées par la législature, avec des coupes destinées à tout, du marketing touristique aux services de santé mentale. Dunleavy a également opposé son veto à un financement de 8,5 millions de dollars pour le système de traversiers de l’Alaska connu sous le nom de Réseau routier maritime de l’Alaska, un lien avec le monde extérieur pour des communautés comme Skagway. Et il a réduit sans relâche le budget de l’Université de l’Alaska, avec des coupes totalisant 70 millions de dollars sur trois ans. Cela nuit au classement de l’État dans l’éducation, où il termine n ° 47.

Le rebond du pétrole brut n’a pas aidé l’Alaska

Le prix du pétrole, la pierre angulaire de l’économie de l’État, pèse sur tous les problèmes commerciaux et financiers de l’Alaska. Les revenus pétroliers représentent généralement plus d’un tiers du budget de l’État.

Une partie du système de pipeline Trans Alaska est vue le 17 septembre 2019 à Fairbanks, en Alaska. Joe Raedle | Getty Images