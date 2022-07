L’Alaska connaît des incendies de forêt sans précédent

L’Alaska brûle cette année d’une manière rarement ou jamais vue, du plus grand incendie de forêt dans une région du sud-ouest généralement principalement ignifuge à une paire d’incendies qui ont ravagé les forêts et produit de la fumée qui a soufflé sur des centaines de kilomètres jusqu’à la communauté de la mer de Béring de Nome, où l’air normalement cristallin a été poussé dans la catégorie extrêmement malsaine.

Déjà plus qu’ont brûlé une zone de la taille du Connecticut et le pire habituel de la saison des incendies nous attend. Bien que peu de biens aient brûlé, certains résidents ont été forcés d’évacuer et une personne a été tuée – un pilote d’hélicoptère est décédé le mois dernier lorsqu’il s’est écrasé alors qu’il tentait de transporter une charge d’équipement pour les pompiers.

Les pluies récentes ont aidé, mais les prévisions à plus long terme montrent une tendance similaire à 2004, lorsque les pluies de juillet ont cédé la place à des systèmes à haute pression, des journées chaudes, une faible humidité et des éclairs qui ont alimenté la pire année d’incendie en Alaska.

En 2004, la superficie brûlée à la mi-juillet était à peu près la même qu’aujourd’hui, mais à la fin de la saison des incendies, 10 156 milles carrés (26 304 kilomètres carrés) avaient été carbonisés.

“La fréquence de ces grandes saisons a doublé par rapport à ce qu’elle était dans la seconde moitié du 20e siècle”, a déclaré Rick Thoman, spécialiste du climat au Centre d’évaluation et de politique climatiques de l’Alaska au Centre international de recherche sur l’Arctique de l’Université d’Alaska. “Et il n’y a aucune raison de penser que cela ne va pas continuer.” .

Les vagues de chaleur et les sécheresses, qui sont exacerbées par le réchauffement climatique, rendent les incendies de forêt plus fréquents, destructeurs et plus difficiles à combattre dans de nombreux endroits. Ce mois-ci, des incendies de forêt ont ravagé le Portugal, l’Espagne, la France, l’Angleterre et l’Allemagne, qui ont connu des températures record.

La Californie a enregistré ses incendies de forêt les plus importants, les plus destructeurs et les plus meurtriers au cours des cinq dernières années et, avec l’État plongé dans la sécheresse, les autorités se préparent à ce qui pourrait être une fin d’été et un automne remplis de fumée et de flammes.

L’Alaska, le plus grand État du pays, a également été sec. Certaines parties ont vu une fonte précoce des neiges, puis un mois de juin largement sans pluie qui a desséché la couche de terreau – la bande de mousse et d’herbes en décomposition qui recouvre les sols des forêts boréales et de la toundra. Cette matière organique peut mesurer jusqu’à 2 pieds (0,61 mètre) d’épaisseur, mais à divers stades de décomposition.

Le 31 mai, un coup de foudre sur la couche d’humus du delta Yukon-Kuskokwim a déclenché l’incendie de la fourche est, une région du sud-ouest de l’Alaska qui brûle rarement. Deux communautés avec une population combinée d’environ 700 personnes ont été menacées, mais aucune évacuation obligatoire n’a été ordonnée dans ce qui est devenu le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans le delta à 259 miles carrés (671 kilomètres carrés). Les pompiers ont pu protéger les communautés.

Un incendie comme celui-là était directement attribuable au changement climatique, a déclaré Thoman. Il y a plus de végétation qui pousse dans la toundra, les saules et les aulnes sont plus épais dans la zone de transition entre la toundra et les forêts, et les épinettes le long des vallées fluviales deviennent plus épaisses et s’éloignent de ces vallées.

“Il y a eu une augmentation significative de la quantité de carburant disponible, et cela est dû à des décennies de printemps et d’étés plus chauds dans la région, résultat direct du réchauffement climatique”, a-t-il déclaré. “Et, bien sûr, les incendies avec plus de combustibles disponibles brûlent plus chaud. Ils brûlent plus longtemps. Ils sont plus résistants aux changements de temps.

En Alaska, un peu plus de la moitié de tous les incendies de forêt sont déclenchés par la foudre et le reste est causé par des humains accidentellement, intentionnellement ou par négligence. Sur les 4 687 milles carrés (12 140 kilomètres carrés) brûlés jusqu’à présent cette année, seuls 2 milles carrés (5 kilomètres carrés) ont été causés par des incendies d’origine humaine.

Il n’est ni faisable ni nécessaire d’essayer de lutter contre tous les incendies de forêt en Alaska. Le feu joue un rôle clé dans l’écologie de l’État en nettoyant les débris bas, en éclaircissant les arbres et en renouvelant les habitats des plantes et des animaux, de sorte que l’Alaska laisse généralement la plupart s’éteindre ou attendre que la pluie et la neige fassent le travail. Les ressources de lutte contre les incendies sont utilisées pour lutter contre les incendies dans les zones peuplées.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu environ 145 000 coups de foudre en Alaska et dans les régions adjacentes du Canada, selon le réseau de détection de la foudre du Bureau of Land Management. Un taux stupéfiant de 42% s’est produit entre le 5 et le 11 juillet lorsque les systèmes météorologiques ont produit de la pluie, mais environ 50 incendies ont également été déclenchés.

“Avoir un éclair concentré, où nous obtenons une fraction importante de l’éclair de toute la saison d’affilée en quelques jours, c’est en fait assez typique pour l’éclair de l’Alaska”, a déclaré Thoman. “Beaucoup de foudre dans cette zone concentrée qui a déclenché pas mal d’incendies dans des zones qui n’avaient pas eu d’incendies jusqu’à présent.”

Bien qu’il y ait eu peu de pertes de biens, la fumée des incendies a provoqué des conditions respiratoires dangereuses. Dans un cas, deux incendies brûlant près du lac Iliamna se sont rejoints et ont brûlé en une journée environ 75 miles carrés (194 kilomètres carrés) de forêt boréale, créant de la fumée et des cendres que des vents violents ont transportés à des centaines de kilomètres au nord-ouest jusqu’à Nome, poussant l’indice de qualité de l’air dans la catégorie extrêmement malsaine.

“Je n’aurais jamais pensé que vous pourriez récupérer une qualité d’air aussi mauvaise à 400 miles des incendies actifs, et cela témoigne de la chaleur de ces incendies”, a déclaré Thoman.

