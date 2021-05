Un professeur d’Oxford a fustigé l’alarmisme d’Emmanuel Macron au sujet du jab AZ qui, selon lui, a entraîné des « morts massives » en Afrique.

Le président français, 43 ans, a été blâmé pour le manque de confiance du public dans le vaccin AstraZeneca Covid, qu’il a faussement qualifié de « quasi-inefficace ».

Les commentaires de Macron sur le vaccin AZ ont entraîné des « décès massifs » en Afrique de l’Ouest, a déclaré un éminent scientifique[/caption]

Mais malgré le retrait de ses remarques, l’un des principaux scientifiques britanniques, Sir John Bell, a déclaré que le mal était déjà fait.

Le professeur Regius de médecine de l’Université d’Oxford a déclaré à BBC Radio 4 que les commentaires de Macron avaient entraîné des décès par coronavirus dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest.

Il a déclaré: «Ce qui se passe, c’est que cela s’amplifie dans le monde en développement.

« Alors toute l’Afrique occidentale française dit maintenant : ‘Oh mon dieu. Emmanuel Macron a déclaré que le vaccin AstraZeneca ne fonctionnait pas, nous n’avons pas celui-là, prenons autre chose ».

Lorsqu’on lui a demandé si de telles remarques pouvaient entraîner des décès, il a répondu : « Des morts massives en Afrique, c’est terrible.

Il a poursuivi: «J’étais en appel hier avec des spécialistes de la santé mondiale très, très distingués, dont quatre d’Afrique, quelqu’un d’Amérique du Sud, quelqu’un d’Inde…

« Et l’une des choses clés qu’ils ont dit: » Pouvez-vous simplement garder le silence, arrêter de faire sauter des trucs qui ne sont pas exacts, car ils s’amplifient au fur et à mesure qu’ils entrent…

« Et cela a produit une terrible hésitation à l’égard des vaccins maintenant dans certains coins d’Afrique, ce qui… je suis désolé de le dire… qui tuera des gens. »

Le jab AZ, qui a été co-développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford et le géant britannique/suédois AstraZeneca, a été initialement interdit en France par crainte de caillots sanguins.

Sir John Bell a critiqué les remarques de Macron sur le vaccin AstraZeneca[/caption]

Au Royaume-Uni, il y a eu 309 cas de coagulation sanguine chez 33 millions de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, entraînant 56 décès.

Pourtant, les experts insistent sur le fait que les risques sont largement compensés par les avantages de la protection contre Covid-19.

Pendant ce temps, Sir John, qui fait partie du groupe de travail sur les vaccins du gouvernement britannique, a déclaré que malgré l’augmentation des cas de variante indienne dans certaines parties du pays, la Grande-Bretagne devrait sortir du verrouillage le 21 juin.

Il a déclaré: «La plupart des personnes hospitalisées, d’après ce que je comprends, sont des personnes non vaccinées, car il existe de grandes sous-populations ethniques qui n’ont pas reçu le vaccin, ce n’est donc pas surprenant.

« Si vous commencez à voir une affluence de personnes qui ont reçu le vaccin qui sont admises à l’hôpital, les gens voudront peut-être se demander s’ils veulent suspendre cela, mais cela n’a pas encore été évident.

« Mon point de vue est que c’est un événement à faible probabilité, mais suffisamment grave pour que vous ne vouliez pas donner une garantie inconditionnelle de faire vos plans pour le 21, tout ira bien. »

Le Royaume-Uni a supervisé un déploiement réussi du vaccin avec 62,7 millions de doses administrées jusqu’à présent, dont 24 millions de personnes – 36,1% de la population – qui ont été entièrement vaccinées.

En revanche, la France n’a vacciné que 15,4% de sa population et administré 34,3 millions de vaccins au total, selon Our World in Data.





Aujourd’hui, les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni ont dépassé les 4 000 pour atteindre leur plus haut niveau en deux mois.

La souche indienne continue de se propager rapidement alors que 4 182 autres personnes sont testées positives pour le coronavirus.

Les dernières données portent le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 4 477 705.

La Grande-Bretagne a enregistré 10 autres décès de Covid au cours des dernières 24 heures, ce qui signifie que le nombre de décès dus au virus dans le pays s’élève désormais à 127 768.