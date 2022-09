“L’alarmisme climatique” pour “percer chaque goutte de pétrole”: les commentaires émouvants du nouveau secrétaire à l’énergie Rees-Mogg

Jacob Rees-Mogg, le ministre qui supervisera la stratégie énergétique et climatique du Royaume-Uni dans le cabinet de Liz Truss, a longtemps ignoré la catastrophe imminente du réchauffement climatique.

Le ministre controversé, qui a été nommé au poste de secrétaire de déclaration pour les affaires, l’énergie et la stratégie industrielle, a qualifié la science du climat d'”alarmisme” et a critiqué la fermeture d’une centrale électrique au charbon.

L’ancien loyaliste de Boris Johnson aurait déjà rencontré de grandes sociétés pétrolières et gazières en prévision de sa prise de fonction au milieu des craintes concernant l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni cet hiver.

M. Rees-Mogg est susceptible de se rendre populaire auprès des chefs d’entreprise car il est un passionné du libre-échange et a parlé à plusieurs reprises de la réduction de la “bureaucratie européenne” et de la réduction de la bureaucratie pour les entreprises britanniques.

Mais ses précédents commentaires sur le changement climatique et l’énergie ont inquiété les militants écologistes et l’ont vu qualifié de “dinosaure climatique” par le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, le mois dernier.

En 2013, il a déclaré que “l’alarmisme climatique” était responsable des prix élevés de l’énergie et a accusé les réglementations européennes d’être à l’origine de la fermeture des centrales électriques au charbon et de la lenteur de l’exploration du gaz de schiste.

Il a qualifié le mouvement écologiste de « prophète de malheur » et a déclaré que la solution aux problèmes énergétiques du gouvernement était le marché libre et qu’il devrait abandonner « l’obsession écologiste ».

Dans une interview accordée à Chat Politics en 2014, il a déclaré que les humains devraient s’adapter au changement climatique plutôt que de l’atténuer et qu’il « aimerait que mes électeurs aient une énergie bon marché plutôt que je voudrais qu’ils aient des éoliennes ».

La même année, il a été renvoyé au chien de garde des normes du Parlement pour avoir pris la parole lors de débats à la Chambre des communes en faveur des industries du tabac, des mines, du pétrole et du gaz sans déclarer qu’il était le fondateur d’une entreprise ayant des intérêts financiers dans ces secteurs.

Mme Truss a “doublé” sur l’engagement du Royaume-Uni d’atteindre le zéro net d’ici 2050 lors de l’élection à la direction, mais M. Rees-Mogg a déjà parlé avec enthousiasme d’obtenir “la dernière goutte” de pétrole et de gaz de la mer du Nord.

Il a déclaré à LBC : « Nous voulons extraire plus de pétrole de la mer du Nord, nous voulons extraire plus de gaz de la mer du Nord. Nous devons penser à extraire chaque centimètre cube de gaz de la mer du Nord. »

M. Rees-Mogg lancerait un nouveau cycle de licences pour l’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord et soutiendra la fracturation pour le gaz de schiste dans les communautés qui le soutiennent.

Alors que le ministre des opportunités du Brexit sous Boris Johnson, M. Rees-Mogg a averti que le zéro net représenterait un coût réglementaire énorme et que le gouvernement devait “faire face” à la bureaucratie du changement climatique, a rapporté le Le télégraphe du jour.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le Center for Policy Studies, M. Rees-Mogg a déclaré: «Net zéro va représenter un coût réglementaire énorme et c’est un problème auquel le pays doit faire face et auquel il doit faire face.

“Si nous devions avoir une règle” un entrant, un sortant “ou” un entrant, deux sortant “, vous finiriez par exclure le zéro net, comme nous avons précédemment exclu la réglementation de l’UE, et ensuite vous bricolez sur les bords parce que vous ‘ignorez le plus gros morceau de réglementation.

L’enthousiasme de M. Rees-Mogg pour les combustibles fossiles, l’idéologie du marché libre et son attitude dédaigneuse envers les énergies renouvelables signifie que les militants écologistes garderont un œil attentif sur les progrès du pays pour atteindre ses objectifs climatiques.

Sir Ed Davey, chef des libéraux démocrates, réagissant au nouveau rôle probable de M. Rees-Mogg, a déclaré au FT: “Pendant des années, Jacob Rees-Mogg a été du mauvais côté de l’argument. La dernière chose dont nous avons besoin est un autre dinosaure climatique comme Rees-Mogg.