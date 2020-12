Représentants Huawei m’a dit le document décrivant le «système d’alerte ouïghour», découvert sur le site Web de la société par l’organisme de recherche IPVM et rapporté pour la première fois par le Washington Post, langage utilisé qui est « totalement inacceptable ». « Ce n’est pas compatible avec les valeurs de Huawei », a déclaré un représentant a dit à la BBC. « Nos technologies ne sont pas conçues pour identifier les groupes ethniques. »

Mais les produits fabriqués par Huawei avec quatre autres entreprises partenaires ont également été annoncés pour suivre l’appartenance ethnique, selon des documents marketing publiés sur un site Web public de Huawei, où le matériel pouvait être téléchargé par toute personne ayant enregistré un compte. Après que The Post ait approché Huawei pour un commentaire, le site est devenu inaccessible pendant un moment. À son retour, le nombre de partenariats de produits décrits là-bas était passé de plus de 2 000 à 38.

« Nous prenons très au sérieux les allégations faites dans l’article du Washington Post et enquêtons sur les problèmes soulevés à l’intérieur », a déclaré un porte-parole de Huawei dans un communiqué au Post.

«Nous fournissons des TIC à des fins générales [information and communications technology] produits basés sur des normes industrielles reconnues. Nous ne développons ni ne vendons de systèmes qui identifient les personnes en fonction de leur groupe ethnique, et nous ne tolérons pas l’utilisation de nos technologies pour discriminer ou opprimer les membres d’une communauté. «

Huawei et ses partenaires ont fourni certains de ces produits de surveillance aux autorités de la région nord-ouest du Xinjiang, où le Parti communiste chinois a cherché à contrôler et à assimiler les Ouïghours, une minorité ethnique turque, pendant des décennies, plus récemment grâce à une « rééducation » à grande échelle. -programme. Selon des documents du site Web de Huawei, il y avait, entre autres, un système de reconnaissance faciale utilisé par la police dans la capitale du Xinjiang, Urumqi, et un système de caméra pour la surveillance des autoroutes dans la région.

Plusieurs des entreprises figuraient sur la liste des partenaires de Huawei sanctionné l’année dernière par le Département américain du commerce pour avoir contribué à la surveillance par l’État des Ouïghours par souci. Ces sociétés comprenaient SenseTime, Megvii, iFlytek et Yitu Technology.

Maya Wang, chercheuse senior sur la Chine dans le groupe de plaidoyer Human Rights Watch, Huawei a déclaré qu’il était devenu un acteur majeur de la technologie de surveillance, grâce à sa vaste gamme de serveurs, de caméras, de systèmes de cloud computing et d’autres outils techniques d’arrière-plan.

« La surveillance de masse est une très grosse affaire pour l’écosystème des affaires dans cet espace », a déclaré Wang, et les grandes entreprises « ont énormément bénéficié des dépenses de surveillance de la sécurité du gouvernement chinois ».

Les partenariats de Huawei reflètent l’expansion continue de la surveillance en Chine, où les hauts responsables ont appelé la police à utiliser les mégadonnées pour lutter contre la criminalité, sous le slogan « Une personne, un fichier », une phrase qui décrit l’utilisation de flux disparates d’informations provenant de séquences de surveillance. à l’historique des discussions sur Internet, pour mieux suivre les individus. Les entreprises se précipitent pour faire une réclamation sur ce nouveau marché énorme et lucratif.

Aux États-Unis, la police a également essayé d’utiliser certaines technologies, telles que la reconnaissance faciale, pour enquêter sur les crimes, mais n’a plus appliqué publiquement de technologies pour analyser les voix et les ethnies des gens. À la suite des manifestations nationales cet été contre les abus de la police, Microsoft, Amazon et IBM ont interdit à la police d’utiliser leur technologie de reconnaissance faciale.

Des manifestations à l’échelle de Black Lives Matter seraient presque impossibles à organiser en Chine continentale – en partie à cause de ces technologies de surveillance. L’un des produits proposés conjointement par Huawei et le fournisseur d’équipement de surveillance chinois Vikor peut envoyer une alerte lorsqu’une foule commence à se former, selon une présentation marketing. L’alerte peut être définie pour des groupes de trois, six, dix, 20 ou 50 personnes.

De nombreuses solutions de surveillance co-développées par Huawei servent à des fins plus inoffensives, telles que les balayeuses d’identité pour les entreprises et les écoles, ou les systèmes de surveillance de sécurité pour la production industrielle.

Mais d’autres exposent les normes divergentes entre la Chine et les pays occidentaux dans le travail de la police.

Antoine Griezmann, un footballeur français qui avait promu Huawei en tant qu’ambassadeur de la marque depuis 2017, a annoncé jeudi qu’il mettrait fin à son partenariat avec la société à la suite des rapports « d’alarme ouïghoure ».

« Je profite de cette occasion pour inviter Huawei non seulement à nier ces allégations », a déclaré Griezmann dans une publication Instagram à ses plus de 30 millions d’adeptes, « mais à prendre des mesures concrètes au plus vite pour condamner cette répression massive et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’homme et des femmes dans la société ».

Griezmann, 29 ans, est l’un des footballeurs les plus populaires, marquant quatre buts lors de la Coupe du monde 2018 dans le cadre de l’équipe nationale victorieuse de France. Il a rejoint l’équipe de football de Barcelone l’année dernière dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 145 millions de dollars, le quatrième transfert de football le plus cher de l’histoire.

Comme son compatriote Lionel Messi, qui a embauché Huawei en tant que sponsor plus tôt cette année, Griezmann a joué dans brillant publicités Faites la promotion des smartphones de Huawei auprès d’un public européen.

Les conditions financières de l’approbation de Huawei par Griezmann n’ont pas été divulguées. Griezmann a refusé tout commentaire supplémentaire par l’intermédiaire d’un représentant.

Huawei a déclaré au Post cette semaine que le rapport « Uyghur Alert » n’était « qu’un test » et que le système n’avait pas été implémenté dans le monde réel. Le document de 2018 a été signé par des représentants de Huawei et du développeur chinois de reconnaissance faciale Megvii, dont les responsables ont déclaré que le système n’était pas destiné à cibler des groupes ethniques. Il a été supprimé du site Web de Huawei peu de temps après IPVM et The Post a demandé aux entreprises plus de détails.

En autre déclaration de l’entreprise, la société a déclaré qu’elle enquêtait sur le test et a invité Griezmann à se rencontrer en personne. Huawei aussi m’a dit le rapport d’essai a été approuvé par un sous-traitant de Huawei, que la société a qualifié d ‘ »erreur ».

Un certain nombre de systèmes partenaires Huawei trouvés sur le site Web mentionnent la possibilité de suivre l’origine ethnique des individus. Un système – développé par Huawei et un entrepreneur du gouvernement chinois pour la photographie aérienne, Beijing Xingtiandi Information Technology Co. – est présenté comme la capacité de visualiser les détails d’identification des visiteurs de l’extérieur d’une ville sur une carte 3D, y compris leur nom, sexe, numéro d’identification, type de permis de séjour et origine ethnique, selon une présentation marketing des entreprises opérant en ligne sont trouvés.

Supports marketing pour les produits co-développés avec Huawei Deepglint, Bresee et Maiyuesoft comprennent également des fonctions d’identification ou de recherche de l’appartenance ethnique. Les trois sociétés n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Jerome Cohen, un avocat expérimenté des droits de l’homme en Chine, a déclaré que le profilage racial et la discrimination sont courants en Chine. Le gouvernement du pays « s’engage largement dans le profilage racial », a-t-il déclaré.

Une autre présentation d’un système de reconnaissance faciale, co-développé par Huawei et la start-up d’intelligence artificielle SenseTime, a déclaré qu’il pourrait être utilisé pour « supprimer les pétitions illégales ». « Soumettre la demande », ou Shangfang en chinois, est un processus par lequel les individus peuvent demander réparation au gouvernement central pour des erreurs commises par des fonctionnaires locaux.

Chinois qui essaient Shangfang sont souvent interceptés et emprisonnés par des responsables locaux qui ne veulent pas que des plaintes soient déposées, a déclaré Cohen.

SenseTime n’a pas répondu à une demande d’expliquer ce qui constitue une pétition illégale et comment son produit pourrait aider à la prévenir. Le porte-parole de Huawei n’a pas non plus expliqué ce point, disant: « Nous avons et ne soutiendrons jamais l’utilisation de la technologie pour discriminer les groupes vulnérables ou marginalisés. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du ministère a dit à CNBC plus tôt cette semaine, « l’utilisation légale de la reconnaissance faciale dans les lieux publics de certaines régions de Chine vise à améliorer la gestion sociale » et à prévenir les actes criminels. Le porte-parole a qualifié les rapports sur « l’alarme ouïghoure » d’IPVM et du Post de « pure calomnie ».

« Les mesures ne visent pas des groupes ethniques particuliers », a ajouté le responsable du ministère, et elles pourraient « renforcer la sécurité sociale », [earning] le soutien de personnes de toutes ethnies. «

Les tentatives de joindre le ministère chinois de la Sécurité publique pour commentaires par téléphone et fax samedi ont été infructueuses.

Un autre produit trouvé dans les supports marketing de Huawei est un système de reconnaissance par «empreinte vocale» créé par l’entreprise technologique chinoise iFlytek, qui est annoncé comme étant capable de comparer un enregistrement vocal d’un téléphone ou d’une application à une base de données de «dizaines de millions». Vote, selon une présentation PowerPoint sur le système qui porte à la fois les logos iFlytek et Huawei.

iFlytek a été sanctionné par les États-Unis après des allégations selon lesquelles il aurait utilisé cette technologie pour aider le gouvernement du Xinjiang à retrouver les Ouïghours. Les Ouïghours ont rapporté de façon anecdotique qu’ils avaient été arrêtés par les autorités aux points de contrôle et avaient reçu l’ordre de lire un journal pour enregistrer leurs voix.

La technologie de reconnaissance des empreintes vocales est également en cours de développement en Occident, principalement pour des applications grand public telles que la banque sécurisée, bien que les critiques aient déclaré que son utilisation ultérieure pourrait entraîner des problèmes de confidentialité et de surveillance plus larges.

Le système iFlytek, comme les autres partenariats, est annoncé comme fonctionnant sur du matériel Huawei. Selon le rapport de test « Uighur alert », ce système utilisait des caméras Huawei, des serveurs, une infrastructure de cloud computing et d’autres outils.

Les systèmes de surveillance comme le produit de reconnaissance vocale font souvent la publicité de compétences techniques non prouvées, et il n’est pas clair « dans quelle mesure cela est réel et dans quelle mesure cela se vante », a déclaré Wang. «Mais l’ambition est réelle», a-t-elle ajouté, «que la pratique ait atteint ce point ou non».

Huawei est le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde et un joyau de la couronne des ambitions chinoises en matière de télécommunications et d’intelligence artificielle. La société s’efforce de conclure des accords majeurs autour du développement international de la technologie de réseau 5G qui pourrait remodeler Internet.

Mais il était également au centre des tensions entre la Chine et le gouvernement américain, que la société a qualifié de menace pour la sécurité nationale. Huawei a contesté les allégations américaines selon lesquelles la société aurait conspiré pour voler des secrets commerciaux.

Les observateurs internationaux et les militants des droits humains ont déclaré que de tels systèmes de détection de l’appartenance ethnique pourraient être utilisés pour traquer et poursuivre les minorités. Selon les estimations des Nations Unies, la Chine a détenu plus d’un million d’Ouïghours et des membres d’autres groupes minoritaires, pour la plupart musulmans, dans des camps de rééducation dans la région du Xinjiang.